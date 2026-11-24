Höhere Leitzinsen wirken an der Börse in mehreren Richtungen. Für Banken steigen tendenziell die Zinserträge, zugleich werden Kreditnehmer anfälliger. Die EZB berät zudem am 25. November, ob die Mindestreserve von 1 auf 2 Prozent verdoppelt wird; eine Mehrheit im Rat soll dafür sein. Einschätzung der Redaktion: Eine höhere Pflichtreserve bindet Bankliquidität und könnte Erträge schmälern. Für die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie ist deshalb nicht nur der Leitzins, sondern auch die Mindestreserve ein Thema. Einschätzung der Redaktion: Wie stark sich beides im Kurs niederschlägt, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht belegen.

Bei Versicherern wie der Allianz Aktie spielen höhere Zinsen bei der Wiederanlage eine Rolle, belasten aber den Wert bestehender Anleihen. Immobilienaktien wie die Vonovia Aktie reagieren erfahrungsgemäß empfindlich auf steigende Finanzierungskosten. Gerade für den DAX mit seinem hohen Anteil an Industrie- und Exportwerten kommt es auf die Balance an: Einerseits belasten höhere Zinsen Investitionen und Konsum, andererseits signalisieren sie, dass die Notenbank die Inflation ernst nimmt. Der Auftakt der Woche zeigt, wie nervös der Markt ist: Der DAX lag zuvor sechs Handelstage im Minus und hatte binnen weniger Tage mehr als 2.000 Punkte verloren, bevor die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang die Erholung auslöste (dpa-AFX, 24.11.2026, 07:20 Uhr). Zinsthemen können diese Stimmung schnell wieder drehen. Auch der Euro ist betroffen: Er notierte am Dienstag um 07:41 Uhr bei 1,0910 Dollar. Die Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit rentierte zuletzt bei rund 3,3 Prozent, nach den Daten der Aktiencheck-Anleihenberichte vom 24. November.