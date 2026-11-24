Die EZB-Zinserhöhung im Dezember ist für die Märkte keine Frage des Ob mehr, sondern des Wie viel: Eine Reuters-Umfrage vom 12. November sah die Volkswirte einig, dass die Europäische Zentralbank den Einlagensatz von 2,50 auf 2,75 Prozent anhebt. Hintergrund ist eine Inflationsrate von 4,0 Prozent im Oktober, der höchste Wert seit drei Jahren. Der DAX (Ticker ^GDAXI, ISIN DE0008469008) schloss am Montag nach der Erholungsrally bei 25.337,27 Punkten, ein Plus von 2,2 Prozent, und startet heute laut DAX-Future (25.429 Punkte, 07:41 Uhr, Dow Jones) leicht im Plus in den Tag.
EZB-Zinserhöhung: Inflation bei 4,0 Prozent, Ökonomen sehen 2,75 Prozent im Dezember – was preisen DAX und Bankaktien schon ein?
Die EZB-Zinserhöhung im Dezember gilt unter Ökonomen als gesetzt: Die Inflation liegt bei 4,0 Prozent, heute reden zwei Ratsmitglieder. Was bedeutet das für DAX, Bankaktien, Versicherer und Immobilienwerte?
Termine des Tages
Wer spricht heute bei der EZB – und was wird erwartet?
Der Dienstag bringt keine Zinsentscheidung, aber mehrere Termine, die den Ton für die Sitzung am 17. Dezember setzen können. Um 11:30 Uhr teilt die EZB den Haupt-Refinanzierungstender zu, um 12:00 Uhr den Dreimonatstender. Ebenfalls um 12:00 Uhr spricht EZB-Vizepräsident Boris Vujčić bei einer Veranstaltung in Österreich über die Widerstandsfähigkeit Europas. Um 18:00 Uhr folgt Ratsmitglied Martin Kocher mit einer Rede in Österreich. Davor liefert das ifo-Geschäftsklima um 10:00 Uhr Hinweise, wie robust die deutsche Konjunktur auf höhere Zinsen trifft.
|Uhrzeit
|Termin
|Warum es für Anleger zählt
|10:00
|ifo-Geschäftsklima November (Prognose 90,5, zuvor 90,2)
|Konjunktur unter Zinsdruck
|12:00
|EZB-Vize Vujčić, Grußwort und Chat in Österreich
|Ton zur Zinsperspektive
|16:00
|US-Verbrauchervertrauen (Prognose 92,2, zuvor 91,7)
|Dollar und Fed-Erwartungen
|18:00
|EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede in Österreich
|Hinweise zum Zinspfad
Quelle: Dow Jones Tagesvorschau, Stand 24.11.2026 06:01 Uhr
Die Zahlen
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum – und warum zieht die EZB nach?
Nach Eurostat-Angaben, über die mehrere Medien berichten, stieg die Inflation im Euroraum im Oktober auf 4,0 Prozent und wurde in der zweiten Schätzung bestätigt; die Kernrate wurde nach oben revidiert, nach Medienberichten auf 2,6 Prozent. Noch bei der Sitzung am 29. Oktober hatte die EZB bei einer Inflation von 3,8 Prozent pausiert. Seither hat sich der Ton im Rat sichtbar verschärft.
Bundesbankpräsident Joachim Nagel hielt am 4. November eine Zinserhöhung im Dezember aus heutiger Sicht für sehr wahrscheinlich nötig und verwies am 13. November auf zunehmende Zweitrundeneffekte. Chefvolkswirt Philip Lane nannte am 10. November eine weitere Anhebung umsichtig, weil die Inflation bis Jahresende voraussichtlich über 4 Prozent liegen dürfte.
|Person
|Aussage
|Datum
|Joachim Nagel (Bundesbank)
|Dezember-Erhöhung sehr wahrscheinlich nötig; Zweitrundeneffekte nehmen zu
|4. und 13.11.2026
|Philip Lane (EZB-Chefvolkswirt)
|weitere Anhebung umsichtig, Inflation bis Jahresende über 4 % erwartet
|10.11.2026
|Gediminas Šimkus (Notenbank Litauen)
|25 Basispunkte im Dezember wohl nicht genug
|November 2026
|Boris Vujčić (EZB-Vize)
|weiterer Schritt 2027 nicht unvernünftig
|November 2026
|Martin Kocher (OeNB)
|Erhöhung noch dieses Jahr möglich
|November 2026
Einordnung der Aussagen durch Dritte, keine Prognose von aktiencheck.de. Daten teils nicht abschließend geprüft.
Quelle: finanzen.net, onvista, fxstreet, cash-online, exxpress, aktiencheck.de; Daten laut Meldungen
Märkte
Was bedeutet die EZB-Zinserhöhung für DAX und Bankaktien?
Höhere Leitzinsen wirken an der Börse in mehreren Richtungen. Für Banken steigen tendenziell die Zinserträge, zugleich werden Kreditnehmer anfälliger. Die EZB berät zudem am 25. November, ob die Mindestreserve von 1 auf 2 Prozent verdoppelt wird; eine Mehrheit im Rat soll dafür sein. Einschätzung der Redaktion: Eine höhere Pflichtreserve bindet Bankliquidität und könnte Erträge schmälern. Für die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie ist deshalb nicht nur der Leitzins, sondern auch die Mindestreserve ein Thema. Einschätzung der Redaktion: Wie stark sich beides im Kurs niederschlägt, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht belegen.
Bei Versicherern wie der Allianz Aktie spielen höhere Zinsen bei der Wiederanlage eine Rolle, belasten aber den Wert bestehender Anleihen. Immobilienaktien wie die Vonovia Aktie reagieren erfahrungsgemäß empfindlich auf steigende Finanzierungskosten. Gerade für den DAX mit seinem hohen Anteil an Industrie- und Exportwerten kommt es auf die Balance an: Einerseits belasten höhere Zinsen Investitionen und Konsum, andererseits signalisieren sie, dass die Notenbank die Inflation ernst nimmt. Der Auftakt der Woche zeigt, wie nervös der Markt ist: Der DAX lag zuvor sechs Handelstage im Minus und hatte binnen weniger Tage mehr als 2.000 Punkte verloren, bevor die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang die Erholung auslöste (dpa-AFX, 24.11.2026, 07:20 Uhr). Zinsthemen können diese Stimmung schnell wieder drehen. Auch der Euro ist betroffen: Er notierte am Dienstag um 07:41 Uhr bei 1,0910 Dollar. Die Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit rentierte zuletzt bei rund 3,3 Prozent, nach den Daten der Aktiencheck-Anleihenberichte vom 24. November.
Ausblick
Was beobachten Anleger bis zum 17. Dezember?
Der wichtigste Termin ist die EZB-Sitzung am 17. Dezember. Davor stehen die Beratung zur Mindestreserve am 25. November, die vorläufige Inflationszahl für November Anfang Dezember und die Fed-Entscheidung, die die Zinsen auf beiden Seiten des Atlantiks verbindet. Die US-Notenbank steht nach der Rede von John Williams selbst unter Zinserhöhungsdruck. Parallel läuft der EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember, bei dem es auch um die Nachfolge an der EZB-Spitze geht.
Für Anleger kommt es damit auf drei Fragen an: Bleibt es bei einer Anhebung um 25 Basispunkte, wie die Umfrage erwartet? Kommt die Mindestreserve? Und wie deutlich äußert sich die EZB zum Zinspfad im kommenden Jahr? Šimkus hält 25 Basispunkte laut Berichten für möglicherweise nicht ausreichend, Vujčić nennt einen weiteren Schritt 2027 nicht unvernünftig. Beide Aussagen zeigen, dass die Debatte im Rat über die Dezember-Sitzung hinausreicht. Die Redaktion gibt dazu keine Prognose ab.
Mindestreserve am 25. November
Die Beratung entscheidet, ob Banken künftig mehr Pflichtreserven bei der Notenbank halten müssen.
Inflationszahl Anfang Dezember
Die Schnellschätzung für November zeigt, ob die 4-Prozent-Marke hält.
Sitzung am 17. Dezember
Erwartet wird laut Reuters-Umfrage ein Schritt auf 2,75 Prozent; offen ist der Ausblick auf 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur EZB-Zinserhöhung
Wie hoch ist der EZB-Leitzins aktuell? Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent. Die Reuters-Umfrage vom 12. November sieht ihn nach der Dezember-Sitzung bei 2,75 Prozent.
Wann ist die nächste EZB-Zinsentscheidung? Die letzte Sitzung des Jahres findet laut EZB-Kalender am 17. Dezember 2026 statt.
Warum steigt die Inflation im Euroraum? Medienberichten zufolge treiben vor allem Energiepreise die Teuerung, hinzu kommen steigende Kernraten und Zweitrundeneffekte.
Welche Aktien reagieren auf Zinsentscheidungen? Typischerweise Bankaktien, Versicherer und Immobilienwerte, ebenso Indizes wie der DAX. Ob und wie stark, ist im Einzelfall offen.
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