Santos Pereira verwies auf höhere Preise für Öl, Erdgas und Benzin. Besonders bedeutsam seien die steigenden Erdgaspreise, so die Reuters-Meldung. Unklar sei noch, ob sich der Preisschub auf die gesamte Eurozone ausweitet. Als Risiko nannte er sogenannte Zweitrundeneffekte: Wenn Energie teurer wird, könnten Beschäftigte höhere Löhne fordern und Unternehmen ihre Preise anheben, wodurch sich die Teuerung verfestigt.

Hinweise darauf gibt es bereits in den Daten: Die Löhne im Euroraum stiegen im dritten Quartal um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 2,45 Prozent im Quartal zuvor (Dow Jones Newswires via finanzen.at, 20.11.2026, 13:29 Uhr MEZ). Das ist noch kein Lohn-Preis-Wettlauf, aber ein Anstieg.