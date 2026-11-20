Die Europäische Zentralbank sorgt sich um den Preisdruck aus der Energie: EZB-Ratsmitglied Alvaro Santos Pereira, zugleich Chef der portugiesischen Notenbank, sagte am Freitag in Lissabon, die Inflation befinde sich in einer Lage mit „sehr erheblichen Belastungen“ (Reuters via cash.ch, 20.11.2026, 13:37 Uhr MEZ).
EZB-Warnung: Energiepreise bei 20,8 Prozent, Inflation bei 4,0 Prozent, Zweitrundeneffekte drohen - Was heißt das für Zinsen, Banken und den DAX?
EZB-Ratsmitglied Santos Pereira spricht von „sehr erheblichen Belastungen“ bei der Inflation: 4,0 Prozent im Oktober, Energie allein plus 20,8 Prozent. Gasspeicher und die Straße von Hormus bleiben Risiken. Wie wirkt das auf Zinserwartungen, Bankaktien und den DAX?
Die Zahlen dahinter sind deutlich: Die Inflation im Euroraum stieg im Oktober auf 4,0 Prozent, den höchsten Stand seit drei Jahren und das Doppelte des EZB-Ziels von 2 Prozent. Allein die Energiepreise lagen 20,8 Prozent über dem Vorjahr. Für die Börse ist das ein Zinsthema: Der DAX stand am Freitag um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten, 2,02 Prozent im Minus (finanzen.net). Dieser Artikel zeigt, was die EZB-Warnung bedeutet und was Anleger im Blick behalten.
EZB und Inflation
Warum macht Energie der EZB so große Sorgen?
Santos Pereira verwies auf höhere Preise für Öl, Erdgas und Benzin. Besonders bedeutsam seien die steigenden Erdgaspreise, so die Reuters-Meldung. Unklar sei noch, ob sich der Preisschub auf die gesamte Eurozone ausweitet. Als Risiko nannte er sogenannte Zweitrundeneffekte: Wenn Energie teurer wird, könnten Beschäftigte höhere Löhne fordern und Unternehmen ihre Preise anheben, wodurch sich die Teuerung verfestigt.
Hinweise darauf gibt es bereits in den Daten: Die Löhne im Euroraum stiegen im dritten Quartal um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 2,45 Prozent im Quartal zuvor (Dow Jones Newswires via finanzen.at, 20.11.2026, 13:29 Uhr MEZ). Das ist noch kein Lohn-Preis-Wettlauf, aber ein Anstieg.
Wir befinden uns bei der Inflation in einer Lage mit sehr erheblichen Belastungen.
Wie gefährlich sind Hormus und niedrige Gasspeicher für den Winter?
Als Unsicherheitsfaktor nannte Santos Pereira die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, solange der Tankerverkehr gestört bleibt. Hinzu kommen niedrige Gasspeicherstände in einigen europäischen Ländern. Bei einem kalten Winter könne es nach seinen Worten zu Speicherengpässen und Druck auf die Strompreise kommen. Der Ölpreis gab zuletzt nach: Brent lag am Freitag bei 91,70 US-Dollar, 0,30 Prozent im Minus (finanzen.net, 13:20 Uhr MEZ), und ist laut Reuters seit Monatsbeginn um rund 28 US-Dollar je Fass gefallen. Beim Gas dagegen bleibt die Lage angespannt.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Inflation Oktober
|4,0%
|Höchster Stand seit drei Jahren
|Energieinflation
|20,8%
|Haupttreiber laut EZB-Ratsmitglied
|Inflationsziel
|2,0%
|Ziel der EZB
|Löhne Q3
|+2,57%
|Vorquartal +2,45%
Quelle: Reuters via cash.ch (13:37 Uhr MEZ), Dow Jones Newswires via finanzen.at (13:29 Uhr MEZ)
Was bedeutet die EZB-Sorge für Zinsen, Bankaktien und den DAX?
Höhere Inflation stärkt die Erwartung auf höhere Leitzinsen. Für Bankaktien kann das Chancen und Risiken bedeuten: Höhere Zinsen verbessern grundsätzlich die Zinsmarge, erhöhen aber das Kreditausfallrisiko und belasten Aktien mit hohen Bewertungen. Wie der Markt das gewichtet, zeigt sich an den Kursen: Der DAX fiel am Freitag den sechsten Tag in Folge. Ob die EZB-Sorge dazu beiträgt, lässt sich aus den Meldungen nicht ableiten. Dass auch KI-Zweifel und US-Zinsen belasten, berichten finanzen.net und Reuters. Das ist die Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Energieintensive Industrien wie Chemie und Stahl spüren höhere Gaspreise direkt, Versorger und Ölwerte können profitieren, solange die Preise hoch bleiben. Konkrete Kursziele oder Empfehlungen gibt aktiencheck.de dazu nicht ab.
Worauf achten Anleger jetzt?
Gas- und Strompreise: Entwicklung von Erdgas und Speicherständen in den kommenden Wochen.
Hormus: Ob der Tankerverkehr sich normalisiert.
Lohnabschlüsse: Ob die Lohnsteigerungen den Preisdruck verfestigen.
EZB-Termine: Wortmeldungen aus dem Rat bis zur nächsten Zinsentscheidung.
Häufige Fragen zur EZB-Warnung
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum? Im Oktober 4,0 Prozent, der höchste Stand seit drei Jahren (Reuters via cash.ch).
Was sind Zweitrundeneffekte? Höhere Löhne oder Preise in anderen Bereichen als Reaktion auf teurere Energie.
Was sagt die EZB zu Zinsen? Santos Pereira nannte in der Meldung keine Zinsentscheidung, er warnte vor der Lage bei der Inflation.
Was bedeutet das für den DAX? Der DAX lag um 13:20 Uhr MEZ bei 24.949,86 Punkten, 2,02 Prozent im Minus.
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