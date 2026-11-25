Erstmals seit Beginn vergleichbarer Erhebungen im Jahr 2016 haben Kartenzahlungen in Geschäften das Bargeld überholt. Das teilte die EZB am Mittwoch, 25. November 2026, nach einer Befragung von rund 51.500 Menschen mit (dpa-AFX): 45 Prozent der Transaktionen an physischen Zahlungsorten laufen per Karte, 44 Prozent bar. Mobile Zahlungen stiegen von 6 Prozent in der Vorgängerstudie 2024 auf 9 Prozent. Für Visa Aktie (NYSE: V), Mastercard Aktie, Banken und Zahlungsdienstleister ist das ein Strukturthema; der Meldung selbst ist keine Marktreaktion zu entnehmen.
EZB-Studie: Kartenzahlung überholt erstmals Bargeld – 45 zu 44 Prozent im Handel – was heißt das für Visa Aktie, Mastercard Aktie und Zahlungsdienstleister?
Erstmals seit 2016 zahlen Verbraucher im Euroraum in Geschäften häufiger mit Karte als bar. Die wichtigsten Zahlen der EZB-Befragung und was sie für Zahlungsdienstleister und Banken bedeuten könnten.
EZB-Zahlungsverhalten
Was hat die EZB zur Kartenzahlung herausgefunden?
Die Meldung der dpa-AFX nennt drei Kernpunkte: den Gleichstand mit leichtem Vorsprung der Karte (45 zu 44 Prozent), den Anteil mobiler Zahlungen von 9 Prozent und die Stichprobe von rund 51.500 Befragten. Nicht in der Meldung stehen eine Länderaufschlüsselung, der Befragungszeitraum und die Anteile von Karte und Bargeld 2024. aktiencheck.de gibt deshalb nur die genannten Zahlen wieder.
|Zahlungsart
|Anteil 2026
|Vergleich
|Karte
|45 %
|erstmals vor Bargeld
|Bargeld
|44 %
|erstmals hinter der Karte
|Mobile Zahlungen
|9 %
|2024: 6 %
Rundungen laut Quelle; der Rest entfällt auf sonstige Zahlungsarten, die die Meldung nicht aufschlüsselt.
Quelle: dpa-AFX, 25.11.2026, EZB-Befragung
Was bedeutet der Trend für Visa Aktie, Mastercard Aktie und Zahlungsdienstleister?
Einschätzung der Redaktion: Mehr Kartenzahlungen bedeuten mehr Transaktionen im Netz der Kartenanbieter und Zahlungsdienstleister. Belegt ist der Trend; ein Effekt auf Umsätze oder Kurse einzelner Unternehmen ist es nicht. Auch Banken, die Kartenentgelte und Bargeld-Infrastruktur betreiben, sind betroffen. Die Meldung nennt weder Unternehmen noch Marktreaktionen, und aktiencheck.de liegt kein Kurs von Visa für diesen Artikel mit Uhrzeit vor.
Warum ist Bargeld politisch ein Thema?
Bargeld ist in Europa nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch ein politisches Thema, weil Kritiker Abhängigkeit von wenigen Kartennetzen fürchten. Die gelesene Meldung ordnet das nicht ein; Angaben zum Stand des digitalen Euro enthält sie nicht, und aktiencheck.de nennt sie deshalb nicht.
FAQ: Fragen zur EZB-Studie zum Zahlungsverhalten
Was ist neu? Erstmals seit 2016 liegt die Karte im Handel vor dem Bargeld.
Wie hoch sind die Anteile? Karte 45 Prozent, Bargeld 44 Prozent, mobile Zahlungen 9 Prozent (dpa-AFX).
Wie viele Menschen wurden befragt? Rund 51.500.
Profitiert die Visa Aktie? Das lässt sich aus der Meldung nicht ableiten.
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