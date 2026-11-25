Was ist neu? Erstmals seit 2016 liegt die Karte im Handel vor dem Bargeld.

Wie hoch sind die Anteile? Karte 45 Prozent, Bargeld 44 Prozent, mobile Zahlungen 9 Prozent (dpa-AFX).

Wie viele Menschen wurden befragt? Rund 51.500.

Profitiert die Visa Aktie? Das lässt sich aus der Meldung nicht ableiten.