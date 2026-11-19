Die Frage, wer die Europäische Zentralbank (EZB) künftig führt, wird zum Thema für den DAX (ISIN DE0008469008) und alle Zinswerte: Christine Lagarde verlässt die Notenbank am 7. Februar 2027, fast neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Das ging am 17. November 2026 aus Medienberichten und einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums hervor. Zugleich schlägt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil den Ökonomen Markus Brunnermeier als künftigen EZB-Chefvolkswirt vor. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent (Stand 17:47 Uhr). Der Wechsel an der EZB-Spitze trifft auf eine Phase, in der die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent liegt und der Markt weitere Zinserhöhungen einpreist.
EZB-Spitze: Lagarde geht am 7. Februar, Brunnermeier soll Chefvolkswirt werden – wer führt die EZB durch die Zinswende?
Die EZB-Präsidentin verlässt Frankfurt fast neun Monate vor Ende ihrer Amtszeit. Berlin will Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt, im Rennen um die Spitze gelten Pablo Hernández de Cos und Klaas Knot als Favoriten. Was die Personalie für Zinsen, Euro, den DAX und Bankaktien bedeutet.
Personalie mit Zinsfolgen
Wer folgt auf Lagarde – und wann entscheidet sich das?
Lagarde hatte ihren vorzeitigen Rücktritt nach Medienberichten bereits Ende Oktober angekündigt, einen Grund nennen die Berichte nicht. Die 21 Euro-Staaten wollen den Nachfolger bis Ende des Jahres bestimmen. Formal ernennen die Staats- und Regierungschefs die Präsidentin oder den Präsidenten nach Rücksprache mit dem Europäischen Parlament und dem EZB-Rat. Dazu kommen zwei weitere Posten im Direktorium: Der Chefvolkswirt Philip Lane scheidet im Mai 2027 aus, Isabel Schnabel wechselt im Januar zum Internationalen Währungsfonds.
Als aussichtsreichste Kandidaten für die Präsidentschaft gelten der Spanier Pablo Hernández de Cos, der heutige Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, und der Niederländer Klaas Knot, früher Präsident der niederländischen Zentralbank. Berichten zufolge, die sich auf Insider stützen, hat Hernández de Cos die besten Aussichten; die Bundesregierung unterstütze ihn demnach, und Frankreich könne sich ebenfalls hinter ihn stellen. Das sind Insider-Angaben, keine offizielle Festlegung.
|Posten
|Stand der Berichte
|Genannte Namen
|EZB-Präsidium
|Lagarde geht am 7.2.2027; Entscheidung bis Jahresende erwartet
|Hernández de Cos, Knot
|Chefvolkswirt
|Lane scheidet im Mai 2027 aus; Berlin schlägt Nachfolger vor
|Markus Brunnermeier
|Direktorium (Schnabel-Platz)
|Schnabel wechselt im Januar zum IWF; Frankreich meldet Anspruch an
|Agnès Bénassy-Quéré, Laurence Boone
Stand der Berichte: 17.11.2026. Das Ergebnis der Kabinettssitzung am 18.11.2026 lag den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Quelle: Medienberichte und Bundesfinanzministerium, 17.11.2026
Wer ist Markus Brunnermeier – und warum Berlin auf ihn setzt?
Brunnermeier, Jahrgang 1969, stammt aus Landshut und lehrt an der Universität Princeton zu internationalen Finanzmärkten und Makroökonomie. Medienberichten zufolge berät er die Bundesbank und saß in wissenschaftlichen Gremien von Internationalem Währungsfonds und US-Notenbank Fed. Er würde ab Mitte 2027 die Nachfolge von Lane antreten. Der Chefvolkswirt bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rats vor, sein Einfluss auf die Geldpolitik ist damit erheblich. Klingbeils Ministerium nannte ihn einen „herausragenden Wirtschaftswissenschaftler“. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagte: „Mit einem solchen Kandidaten kann Deutschland glänzen.“
Offen ist, ob die Koalition geschlossen hinter dem Vorschlag steht. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sprach beim informellen EU-Gipfel in Dublin von intensiven Gesprächen und sagte, es brauche noch „einige Tage“. Das Kabinett sollte am Mittwoch, den 18. November, entscheiden; das Ergebnis lag den ausgewerteten Meldungen nicht vor.
Was bedeutet der Wechsel für Zinsen, Euro und DAX?
Der Zeitpunkt ist heikel. Die Inflation im Euroraum stieg zuletzt wie erwartet auf 4,0 Prozent, das ist etwa das Doppelte des EZB-Ziels von zwei Prozent. Die EZB-Sitzung am 17. Dezember gilt als nächster Zinstermin. Nach Analystenschätzungen vom 13. November rechnen Beobachter mit einer letzten Erhöhung des Einlagesatzes im Dezember, mehr als ein Drittel erwartet eine weitere Anhebung Anfang 2027. EZB-Vizepräsident Boris Vujčić sagte am 16. November, die Markterwartungen weiterer Erhöhungen 2027 könnten sich „als gerechtfertigt erweisen“ (sinngemäß aus dem Englischen). Der Euro notiert nach übereinstimmenden Berichten unter 1,10 US-Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit etwa 18 Monaten.
Eine Notenbank im Führungswechsel hat es mitten im Straffungszyklus schwerer, Erwartungen zu steuern. Das gilt besonders für Staatsanleihen hoch verschuldeter Länder: Beobachter verweisen auf die Sorgen der Investoren um das Haushaltsdefizit Frankreichs und das bislang nie eingesetzte Anleihekaufprogramm TPI. Für Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie oder die Commerzbank Aktie bleibt die Zinsentwicklung der wichtigste Treiber der Erträge. Steigende Zinsen stützen die Zinsmargen, belasten aber Kreditqualität und Bewertungen. Ob die Personalie die Kurse bewegt, ist offen; eine belastbare Marktreaktion auf die Meldung nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs zur Lagarde-Nachfolge, die bis Ende 2026 erwartet wird.
Die EZB-Zinssitzung am 17. Dezember und die Fed-Sitzung am 9. Dezember, die beide Zinsrichtung und Euro-Kurs beeinflussen können.
Die Inflationsdaten für Dezember und die Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern zur Zinserwartung 2027.
Die Rendite französischer Staatsanleihen als Gradmesser für Vertrauen in die Euro-Zone.
Häufige Fragen zur EZB-Spitze
Wann verlässt Christine Lagarde die EZB? Nach den vorliegenden Berichten am 7. Februar 2027, rund neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit.
Wer wird neuer EZB-Chefvolkswirt? Deutschland schlägt Markus Brunnermeier vor, der ab Mitte 2027 Philip Lane nachfolgen würde. Eine offizielle Ernennung stand in den ausgewerteten Quellen noch aus.
Wer gilt als Nachfolger von Lagarde? Genannt werden Pablo Hernández de Cos und Klaas Knot; nach Insider-Angaben liegt Hernández de Cos vorn.
Hat die Personalie Folgen für den DAX und die Zinsen? Direkte Marktreaktionen nennen die Quellen nicht. Entscheidend für Zinsen und Euro bleiben Inflation und die Dezember-Sitzungen von EZB und Fed.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.