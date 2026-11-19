Lagarde hatte ihren vorzeitigen Rücktritt nach Medienberichten bereits Ende Oktober angekündigt, einen Grund nennen die Berichte nicht. Die 21 Euro-Staaten wollen den Nachfolger bis Ende des Jahres bestimmen. Formal ernennen die Staats- und Regierungschefs die Präsidentin oder den Präsidenten nach Rücksprache mit dem Europäischen Parlament und dem EZB-Rat. Dazu kommen zwei weitere Posten im Direktorium: Der Chefvolkswirt Philip Lane scheidet im Mai 2027 aus, Isabel Schnabel wechselt im Januar zum Internationalen Währungsfonds.

Als aussichtsreichste Kandidaten für die Präsidentschaft gelten der Spanier Pablo Hernández de Cos, der heutige Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, und der Niederländer Klaas Knot, früher Präsident der niederländischen Zentralbank. Berichten zufolge, die sich auf Insider stützen, hat Hernández de Cos die besten Aussichten; die Bundesregierung unterstütze ihn demnach, und Frankreich könne sich ebenfalls hinter ihn stellen. Das sind Insider-Angaben, keine offizielle Festlegung.