Nach dem Rückschlag auf 24.702 Punkte blickt der DAX (ISIN DE0008469008) auf zwei datenarme, aber nicht bedeutungslose Handelstage. Am Donnerstag, 26. November, sind die US-Börsen wegen Thanksgiving ganztägig geschlossen; in Europa stehen das GfK-Konsumklima für Dezember und das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank im Kalender. Am Freitag folgen die Wirtschaftsstimmung der Eurozone und die deutschen Arbeitsmarktzahlen, ehe die Wall Street um 13:00 Uhr New Yorker Zeit, also 19:00 Uhr MEZ, früher schließt (TradingView, Babypips, Longbridge, Stand 23.11.2026).

Der DAX war am Mittwoch um 1,26 Prozent gefallen und stand damit auf dem tiefsten Stand seit Juli (dpa-AFX, 25.11.2026). Ohne US-Impulse am Donnerstag rücken europäische Daten stärker in den Fokus. Alle genannten Zahlen sind Prognosen aus einer Wochenvorschau vom 23.11.2026; Uhrzeiten der Veröffentlichungen nennt die Quelle nicht.