An einem Tag ohne Wall Street rückt Frankfurt in den Mittelpunkt. Um 13:30 Uhr veröffentlicht die Europäische Zentralbank das Protokoll ihrer Ratssitzung vom 28. und 29. Oktober. Damals beließ die Notenbank den Einlagesatz bei 2,50 Prozent. Vier Wochen später gilt eine Zinserhöhung am 17. Dezember als wahrscheinlich. Das Protokoll beantwortet die Frage, die Anleger jetzt umtreibt: Wie knapp war die Entscheidung im Oktober – und wie entschlossen ist der Rat?
EZB-Protokoll heute um 13:30 Uhr: Wie nah war die Zinserhöhung schon im Oktober? – was Anleger vor dem 17. Dezember wissen müssen
Die EZB veröffentlicht heute das Protokoll ihrer Oktobersitzung, bei der sie den Einlagesatz noch bei 2,50 Prozent ließ. Seither deutet fast alles auf eine Zinserhöhung im Dezember. Schon um 10:00 Uhr kommen die Daten zu Geldmenge und Kreditvergabe. Worauf es im Protokoll ankommt, wie der Streit zwischen Falken und Tauben verläuft und was das für Bankaktien, Immobilienwerte, Anleihen und den Euro bedeutet.
Der Hintergrund
Vom Abwarten zum Handeln
Im Oktober entschied sich der EZB-Rat für eine Pause. Die Inflation lag aber bereits deutlich über dem Ziel von 2 Prozent, und seither haben sich die Signale verdichtet. Präsidentin Christine Lagarde deutete in einem Interview die Möglichkeit einer Anhebung im Dezember an. Chefvolkswirt Philip Lane signalisierte einen Schritt, sofern sich die Datenlage nicht deutlich bessert. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält eine Erhöhung für nötig. Die US-Notenbank dürfte am 9. Dezember ebenfalls anheben, die Bank of Korea hat es heute Morgen getan.
13:30 Uhr
Drei Stellen, auf die Profis im Protokoll achten
Wie viele wollten schon im Oktober erhöhen?
Das Protokoll nennt keine Namen, beschreibt aber Mehrheiten. Formulierungen wie „einige Mitglieder“ oder „eine Reihe von Mitgliedern“ zeigen, wie stark das Lager der Befürworter eines sofortigen Schritts bereits war. Je größer es war, desto sicherer ist der Dezember.
Energie oder mehr?
Entscheidend ist, wie der Rat den Preisschub einordnet. Gilt er als vorübergehende Folge der Energiekrise, spricht das für einen einzelnen Schritt. Sieht der Rat Zweitrundeneffekte bei Löhnen und Dienstleistungen, drohen mehrere.
Wie wird das Wachstum bewertet?
Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal um 0,4 Prozent gewachsen und damit stärker als erwartet. Eine robuste Konjunktur nimmt den Zinserhöhungsgegnern ihr wichtigstes Argument.
Wichtig für die Einordnung: Das Protokoll beschreibt die Diskussion von Ende Oktober, keine neuen Beschlüsse. Es bewegt die Märkte dann, wenn der Ton schärfer oder milder ausfällt als die damalige Pressekonferenz.
10:00 Uhr
Geldmenge und Kredite: wirkt die Geldpolitik schon?
Schon am Vormittag liefert die EZB eine wichtige Zutat für die Debatte. Für die Geldmenge M3 wird im Oktober ein Wachstum von 3,5 Prozent zum Vorjahr erwartet, unverändert zum September. Die Kredite an Unternehmen waren zuletzt um 4,2 Prozent gewachsen, jene an private Haushalte um 3,1 Prozent. Schwächt sich die Kreditvergabe ab, wäre das ein Zeichen, dass die Finanzierungsbedingungen bereits bremsen. Genau so argumentieren die Vorsichtigen: Die Analysten der IKB etwa halten eine Serie von Zinserhöhungen für unangebracht und rechnen mit einem letzten Schritt um 25 Basispunkte im Dezember.
Die Folgen für Anleger
Gewinner und Verlierer höherer Zinsen
Häufige Fragen zum EZB-Protokoll
Wann erscheint das EZB-Protokoll?
Am Donnerstag, 26. November 2026, um 13:30 Uhr. Es betrifft die Ratssitzung vom 28. und 29. Oktober.
Wie hoch ist der Leitzins der EZB?
Der Einlagesatz liegt bei 2,50 Prozent. Die EZB hat ihn im Oktober nicht verändert.
Erhöht die EZB im Dezember die Zinsen?
EZB-Präsidentin Lagarde hat eine Anhebung angedeutet, mehrere Ratsmitglieder haben sich dafür ausgesprochen. Die Entscheidung fällt am 17. Dezember.
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