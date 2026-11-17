Im Machtpoker um die EZB-Präsidentschaft zeichnet sich eine Vorentscheidung ab: Der frühere niederländische Notenbankchef Klaas Knot will nach einem Bericht der Zeitung de Volkskrant noch in dieser Woche aus dem Rennen um die Nachfolge von Christine Lagarde aussteigen. Deutschland und Frankreich haben sich laut EU-Diplomaten grundsätzlich auf den Spanier Pablo Hernández de Cos geeinigt. Die Märkte bewegt derweil vor allem der Zinspfad: Am Geldmarkt ist eine Erhöhung des Leitzinses im Dezember laut KBC Bank zu 94 Prozent eingepreist, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Morgen bei 3,38 Prozent.

Ein Sprecher Knots lehnte laut der italienischen Agentur LaPresse einen Kommentar ab. Bestätigt ist der Rückzug damit noch nicht. Doch die Signale aus Berlin und Paris sind eindeutig: Kanzler Friedrich Merz und Präsident Emmanuel Macron haben am Rande des EU-Gipfels in Dublin über die Personalie gesprochen, beide bevorzugen nach Angaben von Insidern Hernández de Cos.