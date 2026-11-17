Die Entscheidung über den nächsten EZB-Präsidenten rückt näher – und sie fällt offenbar auf einen Spanier. Die EU-Staats- und Regierungschefs steuern laut einem Bericht des Wall Street Journal, den Dow Jones Newswires am Dienstagabend um 18:59 Uhr verbreitete, auf eine Einigung zu, Pablo Hernández de Cos an die Spitze der Europäischen Zentralbank zu berufen. Deutschland und Frankreich sollen die Kandidatur mittragen und im Gegenzug Sitze im EZB-Direktorium erhalten. Die Märkte standen am Dienstag allerdings im Bann anderer Themen: Der DAX schloss laut ad-hoc-news 1,97 Prozent tiefer bei 26.075,73 Punkten.

Christine Lagarde legt ihr Amt nach Angaben von Dow Jones am 7. Februar nieder. Damit beginnt der größte Umbau an der Spitze der Notenbank seit Jahren: Neben der Präsidentschaft werden auch die Posten des Chefvolkswirts und des Direktors für Marktoperationen neu besetzt.