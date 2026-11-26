Die EZB-Nachfolge wird politisch: Beim EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel dürfte laut Handelsblatt (dpa) neben dem Haushalt auch die Personalie an der Spitze der Europäischen Zentralbank zur Sprache kommen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde legt ihr Amt vorzeitig im Februar 2027 nieder; als Favoriten gelten laut ZDF Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will zugleich Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt der EZB durchsetzen.
EZB-Nachfolge: Lagarde geht im Februar, Klingbeil will Brunnermeier – wer führt die Notenbank künftig?
Beim EU-Sondergipfel dürfte auch die EZB-Spitze zur Sprache kommen. Was über Lagardes Abschied, die Favoriten und die Rolle des Chefvolkswirts bekannt ist – und was Bundrenditen und Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie damit zu tun haben.
Personalie in Brüssel
Wer folgt auf Lagarde an der EZB-Spitze?
Nach Angaben von ZDF, Handelsblatt und t-online (alle 26.11.2026, dpa) geht es bei der Nachfolge nicht nur um den Präsidentenposten, sondern auch um den Chefvolkswirt. Der niederländische Notenbanker Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernández de Cos gelten laut ZDF als Favoriten für die Präsidentschaft. Klingbeil will den Ökonomen Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt. Eine Entscheidung nennen die Berichte nicht.
Wer die EZB führt, ist für Anleger relevant, weil die Notenbank die Leitzinsen und damit Finanzierungskosten, Bankgewinne und Anleiherenditen mitbestimmt. Die Berichte vom 26.11.2026 enthalten dazu keine Aussagen über eine bestimmte Zinsrichtung der Kandidaten.
|Frage
|Stand
|Lagardes Abschied
|vorzeitig im Februar 2027 (Börsen-Zeitung: 7. Februar)
|Favoriten Präsidentschaft
|Klaas Knot, Pablo Hernández de Cos (ZDF)
|Chefvolkswirt
|Klingbeil will Markus Brunnermeier (ZDF, Handelsblatt, t-online)
|Entscheidung
|offen; Thema beim EU-Sondergipfel erwartet
Quelle: ZDF, Handelsblatt, t-online (26.11.2026), Börsen-Zeitung
Märkte am 26. November
Wie reagieren Bundesanleihen und Bankaktien?
Am Vormittag stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen laut Dow Jones um 3 Basispunkte auf 3,25 Prozent; der Bund-Future notierte um 06:36 Uhr bei 123,11 (minus 0,27 Prozent, onvista). Der Euro stand bei 1,0971 Dollar. Europäische Bankenwerte gewannen laut Dow Jones 2,4 Prozent; der DAX lag um 10:40 Uhr bei 25.237,57 Punkten (plus 2,2 Prozent). Die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK) ist als größtes deutsches Institut ein Profiteur steigender Marktstimmung, einzelne Kurse nennen die geprüften Quellen nicht. Die Personalie selbst spielte laut den Berichten für die Kurse am Vormittag keine erkennbare Rolle. Einschätzung der Redaktion.
Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; der Dollar- und US-Zinsmarkt reagiert deshalb erst am Freitag.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der EZB jetzt achten?
Beobachtenswert sind Aussagen der Staats- und Regierungschefs nach dem Sondergipfel, Äußerungen der EZB zur Übergangszeit und die nächsten Ratssitzungen der Notenbank.
Als nächster Zinstermin gilt in Marktberichten der 17. Dezember.
Häufige Fragen
FAQ zur EZB-Nachfolge
Wann tritt Christine Lagarde zurück? Vorzeitig im Februar 2027; die Börsen-Zeitung nennt den 7. Februar.
Wer sind die Favoriten für die EZB-Präsidentschaft? Laut ZDF Klaas Knot und Pablo Hernández de Cos.
Wer soll Chefvolkswirt der EZB werden? Klingbeil will Markus Brunnermeier; entschieden ist das laut Berichten nicht.
Was bedeutet das für Anleihen und Bankaktien? Eine direkte Reaktion ist nicht belegt; die Zehnjahresrendite lag am 26.11.2026 bei 3,25 Prozent.
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