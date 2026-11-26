Nach Angaben von ZDF, Handelsblatt und t-online (alle 26.11.2026, dpa) geht es bei der Nachfolge nicht nur um den Präsidentenposten, sondern auch um den Chefvolkswirt. Der niederländische Notenbanker Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernández de Cos gelten laut ZDF als Favoriten für die Präsidentschaft. Klingbeil will den Ökonomen Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt. Eine Entscheidung nennen die Berichte nicht.

Wer die EZB führt, ist für Anleger relevant, weil die Notenbank die Leitzinsen und damit Finanzierungskosten, Bankgewinne und Anleiherenditen mitbestimmt. Die Berichte vom 26.11.2026 enthalten dazu keine Aussagen über eine bestimmte Zinsrichtung der Kandidaten.