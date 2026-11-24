Zwei Namen sind übrig. Klaas Knot (59) führte die niederländische Notenbank von 2011 bis Juni 2025 und bis Juli 2025 den Finanzstabilitätsrat FSB; er gilt laut cash-online als Falke, also als Verfechter eines strafferen Kurses, und laut dpa als „auf Bundesbank-Linie“. Berichten zufolge unterstützt Frankreich ihn unter der Bedingung, dass der nächste EZB-Chefvolkswirt aus Frankreich kommt. Pablo Hernández de Cos (55), seit 1. Juli 2025 Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und von 2018 bis 2024 Gouverneur der Banco de España, gilt als moderater und wachstumsorientierter; für ihn spricht auch, dass Spanien den EZB-Vorsitz noch nie hatte.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel wurde nicht nominiert. Deutschland hat laut dpa bis zum Fristende am 6. November keinen Kandidaten eingereicht und strebt laut cash-online eher einen Platz im EZB-Direktorium an als die Präsidentschaft.