Die EZB-Nachfolge wird zum Personalpoker mit geldpolitischer Fallhöhe: Nach dem angekündigten Rückzug von Präsidentin Christine Lagarde zum 7. Februar 2027 stehen laut cash-online (08.11.2026) zwei nominierte Bewerber fest, der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernández de Cos. Die endgültige Entscheidung der EU-Staats- und Regierungschefs ist für den EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember 2026 angepeilt, einen Tag vor der EZB-Zinsentscheidung am 17. Dezember. Für den DAX (ISIN DE0008469008), für Bankaktien und für den Euro entscheidet sich damit nicht nur eine Personalie, sondern auch die Tonlage der Notenbank.
EZB-Nachfolge: Knot gegen Hernández de Cos, Entscheidung beim EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember – wie viel Zinspolitik steckt im Personalpoker?
Christine Lagarde geht am 7. Februar 2027, zwei Bewerber sind nominiert: Klaas Knot gilt als Falke, Pablo Hernández de Cos als moderater. Deutschland hat niemanden ins Rennen geschickt. Was die EZB-Nachfolge für Zinsen, Euro, Bankaktien und den DAX bedeutet.
Wer will Lagarde nachfolgen?
Zwei Namen sind übrig. Klaas Knot (59) führte die niederländische Notenbank von 2011 bis Juni 2025 und bis Juli 2025 den Finanzstabilitätsrat FSB; er gilt laut cash-online als Falke, also als Verfechter eines strafferen Kurses, und laut dpa als „auf Bundesbank-Linie“. Berichten zufolge unterstützt Frankreich ihn unter der Bedingung, dass der nächste EZB-Chefvolkswirt aus Frankreich kommt. Pablo Hernández de Cos (55), seit 1. Juli 2025 Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und von 2018 bis 2024 Gouverneur der Banco de España, gilt als moderater und wachstumsorientierter; für ihn spricht auch, dass Spanien den EZB-Vorsitz noch nie hatte.
Bundesbankpräsident Joachim Nagel wurde nicht nominiert. Deutschland hat laut dpa bis zum Fristende am 6. November keinen Kandidaten eingereicht und strebt laut cash-online eher einen Platz im EZB-Direktorium an als die Präsidentschaft.
|Merkmal
|Klaas Knot (NL)
|Pablo Hernández de Cos (ES)
|Alter
|59
|55
|Letzte Ämter
|DNB-Chef 2011 bis Juni 2025, FSB-Vorsitz bis Juli 2025
|Banco-de-España-Gouverneur 2018 bis 2024, BIZ-Generaldirektor seit Juli 2025
|Geldpolitische Einordnung
|strafferer Kurs, „Falke“
|moderater, wachstumsorientierter
|Unterstützung
|laut Berichten Frankreich, bei französischem Chefvolkswirt
|Spanien; nie zuvor ein Spanier an der EZB-Spitze
Einordnung 'Falke' bzw. 'moderat' nach cash-online und dpa; keine Wertung von aktiencheck.de.
Quelle: cash-online, 08.11.2026; t-online (dpa), 09.11.2026
Wie läuft das Verfahren bis zum EU-Gipfel?
Der Fahrplan nach Artikel 283 des EU-Vertrags (AEUV) sieht eine Empfehlung der Eurogruppe, Anhörungen im Europäischen Parlament und im EZB-Rat sowie die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs vor. Die Daten laut cash-online: Am 29. Oktober informierte Lagarde den EZB-Rat und Ratspräsident António Costa über ihren Rücktritt; am 6. November lief die Nominierungsfrist ab; am 9. November nahm die Eurogruppe Bestand auf; die finale Entscheidung ist für den EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember angepeilt. Lagardes reguläre Amtszeit hätte erst Ende Oktober 2027 geendet, also etwa achteinhalb Monate später.
Der CSU-Wirtschaftspolitiker Markus Ferber (EVP) kritisierte den vorzeitigen Wechsel laut cash-online als „das falsche Signal“. Lagarde selbst nannte laut cash-online als Hintergrund: „Ich möchte die Freiheit der Rede haben.“
Was bedeutet die EZB-Nachfolge für Zinsen und Anleger?
Der Wechsel fällt in eine Phase steigender Preise: Die EZB ließ am 29. Oktober alle Leitzinsen unverändert, der Einlagesatz liegt bei 2,50 Prozent. Die Inflation im Euroraum lag laut Vorabschätzung im Oktober bei 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September, getrieben von Energie (cash-online). Lagarde hatte eine Zinserhöhung im Dezember angedeutet, die nächste Ratssitzung findet am 17. Dezember statt. Eine Marktaussage zu Bankaktien liefern die gelesenen Quellen nicht; das Zinsniveau beeinflusst Banken, Versicherer und Immobilienwerte grundsätzlich unterschiedlich.
Die Bundesanleihen reagieren laut eigenen aktiencheck.de-Berichten bereits auf die Zinserhöhungsfantasie; der DAX war am Montag laut Dow-Jones-Ticker (18:59 Uhr) um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.300 Punkte gestiegen. Ein Zusammenhang zwischen Nachfolgedebatte und Kursbewegung ist nicht belegt; was eine falkenhafte oder moderate Führung langfristig für Zinsen und Aktien bedeutet, ist eine Einschätzung der Redaktion und keine Prognose.
Was sollten Anleger bei der EZB-Nachfolge beobachten?
Wichtig sind die Empfehlung der Eurogruppe, die Anhörung im Europäischen Parlament, die Stellungnahme des EZB-Rats und das Ergebnis des EU-Gipfels am 17. und 18. Dezember. Zugleich zählen die nächsten Inflationsdaten und die Ratssitzung am 17. Dezember, die vor der Personalentscheidung kommt. Die Nachfolgen von Isabel Schnabel (Januar 2027, IWF) und Philip Lane (Juni 2027) erweitern das Personaltableau.
Häufige Fragen zur EZB-Nachfolge
Wann tritt Christine Lagarde zurück? Zum 7. Februar 2027, rund achteinhalb Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit Ende Oktober 2027.
Wer sind die Kandidaten für die EZB-Präsidentschaft? Klaas Knot (Niederlande) und Pablo Hernández de Cos (Spanien); Joachim Nagel wurde von Deutschland nicht nominiert.
Wann fällt die Entscheidung? Angepeilt ist der EU-Gipfel am 17. und 18. Dezember 2026.
Was heißt das für den DAX? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt; die Zinsentscheidung am 17. Dezember und die Inflation sind kurzfristig wichtiger.
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