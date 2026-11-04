Analysen maerkte neutral Markt & Wirtschaft

EZB-Nachfolge: Knot, de Cos und Nagel im Gespräch - Rentenmarkt bleibt angespannt

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 10:42 1 Min. Nord LB

Während mögliche Nachfolger für Christine Lagarde diskutiert werden, könnten neue Inflations- und US-Konjunkturdaten die Zinserwartungen verändern - steigende Energiepreise und politische Unsicherheit halten die europäischen Anleihemärkte unter Druck

Bild: Unsplash

Einem Medienbericht zufolge müssen die Euro-Länder bis diese Woche Freitag Kandidaten für die vorzeitige Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nominieren; die Eurogruppe will über die Bewerber am 9. November beraten, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen". Als aussichtsreiche Kandidaten würden Pablo Hernández de Cos und Klaas Knot gelten, auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel komme infrage. Lagardes angekündigter Rücktritt im Februar, acht Monate vor dem regulären Amtsende, beschleunige damit unerwartet den Wechsel an der EZB-Spitze. Während derzeit noch die Wahlergebnisse der US-Mid-terms eingeordnet würden, dürften sich die Märkte heute noch auf spannende ökonomische Daten freuen. Am Vormittag würden die aggregierten Inflationsdaten der Eurozone veröffentlicht, eine sich leicht abschwächende Preissteigerungsrate sei anzunehmen. Außerdem liefere die ADP-Beschäftigungsänderung einen Vorgeschmack auf die am Freitag zu erwartenden Arbeitsmarktdaten der USA. Wir bleiben in der nordamerikanischen Wirtschaftsregion, wo außerdem noch die Rückmeldungen der Einkaufsmanagerbefragung von Dienstleistungsunternehmen erscheinen werden, so die Analysten der NORD/LB. Dieser wichtige Vorbote der Konjunktur sollte sich wie der Schwesterindex aus der Industrie robust präsentieren - möglicherweise mit Implikationen für die Geldpolitik! Am europäischen Rentenmarkt bleibe die Lage fragil. Alles stehe und falle mit den Energiepreisen respektive den Inflationserwartungen. Auch bei unseren Nachbarn in Paris kann man sich für mindestens die kommenden sechs Monate auf politische Unsicherheit vorbereiten, so die Analysten der NORD/LB.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.