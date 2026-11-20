Die EZB steht vor einem Eingriff, der Banken im Euroraum Zinserträge kosten würde: Im EZB-Rat gibt es nach einem Reuters-Bericht eine Mehrheit dafür, den Mindestreservesatz von 1 auf 2 Prozent anzuheben (Dow Jones Newswires/finanznachrichten.de, 18.11.2026, 15:51 Uhr). Beraten wird am 25. November; laut Reuters könnte die Entscheidung auch auf die geldpolitische Sitzung am 17. Dezember verschoben werden. Für die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, FSE: DBK, NYSE: DB), die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, FSE: CBK) und den europäischen Bankensektor ist die Frage ein Ertragsthema, das neben der Zinswende in den Hintergrund zu treten drohte – und das die Redaktion deshalb heute, am Tag der Lagarde-Rede in Frankfurt, einordnet.
EZB-Mindestreserve: Mehrheit im Rat will 2 statt 1 Prozent, Beratung am 25. November - Was kostet die Verdopplung die Banken?
Laut Reuters gibt es im EZB-Rat eine Mehrheit dafür, die Mindestreserve der Banken von 1 auf 2 Prozent zu verdoppeln. Der Schritt würde die Verluste der Notenbanken um rund 4 Milliarden Euro im Jahr mindern – und Zinserträge der Banken schmälern. Was das für Deutsche Bank Aktie, Commerzbank Aktie und den DAX bedeuten kann.
EZB-Mindestreserve
Was will die EZB bei der Mindestreserve ändern?
Banken müssen einen Teil ihrer Kundeneinlagen unverzinst bei der Notenbank halten. Verdoppelt die EZB den Satz auf 2 Prozent, steigt dieser unverzinste Block – und die Zinsen, die Notenbanken auf Überschussliquidität zahlen, sinken.
Ziel sei es, „die Überschussliquidität zu verringern“ (Dow Jones Newswires). Als geldpolitische Begründung wird der verschlechterte Inflationsausblick genannt. Die Reserven beliefen sich laut aktien.news im Juli auf 173,56 Milliarden Euro; zuletzt lag der Satz 2012 bei 2 Prozent. Reuters rechnet mit einer Entlastung der Notenbanken von rund 4 bis 4,4 Milliarden Euro pro Jahr (IndexBox; aktien.news). Die Notenbanken zahlen derzeit rund 48,7 Milliarden Euro pro Jahr auf etwa 2,16 Billionen Euro Überschussliquidität (aktien.news, Reuters-Rechnung vom Juli).
Was kostet das die Banken? Keine der gelesenen Quellen beziffert es. Eine Überschlagsrechnung der Redaktion: Würde die Reservebasis von rund 173,6 Milliarden Euro verdoppelt und entgingen den Banken darauf Zinsen von rund 2,25 Prozent, wären das gut 3,9 Milliarden Euro Zinserträge pro Jahr – ungefähr die Summe, die die Notenbanken sparen. Die tatsächliche Wirkung hängt vom Zinsniveau, der Einlagenstruktur und der Verteilung auf die Institute ab (Einschätzung der Redaktion).
Die Debatte im EZB-Rat
Wer unterstützt die Verdopplung – und wer kritisiert sie?
Laut IndexBox befürworten die meisten Gouverneure den Schritt; Vujcic und Lane gelten als Unterstützer, Schnabel war nach dem Stand des Sommers dagegen. Ein Vorschlag, die Umsetzung bis Juli zu verschieben, fand demnach keine Unterstützung. Die EZB lehnt eine Stellungnahme ab.
Kritik kommt von Pierre Wunsch, dem belgischen Notenbankchef: Die Argumentation sei „nicht sehr klar oder überzeugend“ (aktien.news, 8.10.2026). Er warnt, eine Mindestreserve zur Begrenzung der Verluste werde zu einem „quasi-fiskalischen Instrument“. Banken könnten bei höherer Besteuerung dieser Erträge künftig weniger Anleihen kaufen. Bankenverbände haben sich in den gelesenen Quellen nicht geäußert.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Mindestreservesatz
|von 1% auf 2%
|Beratung im EZB-Rat
|25.11.2026
|Alternativtermin
|geldpolitische Sitzung am 17.12.2026
|Entlastung der Notenbanken
|rund 4 bis 4,4 Mrd. € pro Jahr
|Reservebasis (Juli 2026)
|173,56 Mrd. €
|Kritik
|Wunsch (Belgien): Argumentation nicht überzeugend
Stand: 18.11.2026. Die Zahlen stammen aus Reuters-Berichten; die EZB hat nichts bestätigt.
Quelle: finanznachrichten.de (Dow Jones), IndexBox, aktien.news
Das große Bild
Was bedeutet die Mindestreserve für Bankaktien und den DAX?
Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent; für die Sitzung am 17. Dezember preist der Markt zu rund 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein, und die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent (Admirals; aktiencheck.de-Vorbericht). Für Banken wirken höhere Zinsen grundsätzlich ertragsstützend – eine höhere Mindestreserve würde einen Teil dieses Effekts wieder abschöpfen. Wie stark die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie betroffen wären, hängt davon ab, wie viele Kundeneinlagen sie halten und wie viel Überschussliquidität sie bei der Notenbank parken. Quellen zu Kursreaktionen der Bankaktien auf die Meldung liegen nicht vor.
Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,96 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent; die Bankaktien standen dabei nicht im Mittelpunkt, sondern die KI-Debatte an den US-Börsen. Am heutigen Freitag spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Frankfurt European Banking Congress (laut dpa-AFX-Tagesvorschau ab 9 Uhr); den Redetext konnte die Redaktion bei Erstellung dieses Beitrags noch nicht auswerten.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute ab 9 Uhr: Lagarde-Rede beim Frankfurt European Banking Congress.
Heute 16:00 Uhr MEZ: Verbrauchervertrauen im Euroraum (vorab).
25. November: Beratung des EZB-Rats zur Mindestreserve.
9. Dezember: Fed-Zinsentscheid; 17. Dezember: EZB-Zinsentscheid.
FAQ: EZB-Mindestreserve und Bankaktien
Was ist die Mindestreserve? Der Teil der Kundeneinlagen, den Banken unverzinst bei der Notenbank halten müssen; derzeit 1 Prozent.
Wann entscheidet die EZB? Beraten wird laut Reuters am 25. November; eine Entscheidung könnte auf den 17. Dezember verschoben werden.
Wie viel spart die EZB? Reuters rechnet mit rund 4 bis 4,4 Milliarden Euro pro Jahr.
Was heißt das für die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie? Eine höhere Mindestreserve würde Zinserträge der Banken mindern; die Wirkung ist nicht beziffert und hängt vom Geschäftsmodell ab.
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