Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2,50 Prozent; für die Sitzung am 17. Dezember preist der Markt zu rund 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein, und die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent (Admirals; aktiencheck.de-Vorbericht). Für Banken wirken höhere Zinsen grundsätzlich ertragsstützend – eine höhere Mindestreserve würde einen Teil dieses Effekts wieder abschöpfen. Wie stark die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie betroffen wären, hängt davon ab, wie viele Kundeneinlagen sie halten und wie viel Überschussliquidität sie bei der Notenbank parken. Quellen zu Kursreaktionen der Bankaktien auf die Meldung liegen nicht vor.

Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,96 Punkten, ein Minus von 1,06 Prozent; die Bankaktien standen dabei nicht im Mittelpunkt, sondern die KI-Debatte an den US-Börsen. Am heutigen Freitag spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Frankfurt European Banking Congress (laut dpa-AFX-Tagesvorschau ab 9 Uhr); den Redetext konnte die Redaktion bei Erstellung dieses Beitrags noch nicht auswerten.