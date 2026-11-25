was kostet das die Banken, und warum fiel die Deutsche Bank Aktie zuletzt?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 08:12 4 Min.

Der EZB-Rat berät heute ohne geldpolitischen Beschluss über eine höhere Mindestreserve für Banken. Laut Insidern gibt es eine Mehrheit für die Verdopplung auf 2 Prozent, entschieden werden könnte am 17. Dezember. Was das für Bankaktien, Zinsen und den DAX bedeutet.

Im Gespräch: Mindestreservesatz statt bisher 1 % 2 % Einlagensatz der EZB (laut Reuters/Börse Express, seit 16.09.2026) 2,50 % Nächste geldpolitische Sitzung, mögliche Entscheidung 17.12.2026 Deutsche Bank Aktie am Freitag, 20.11.2026 -4,4 % Quelle : Handelsblatt/Reuters (18.11.2026), Dow Jones (18.11.2026), Börse Express (21.11.2026)

Der EZB-Rat tagt heute (25.11.2026) ohne geldpolitische Beschlüsse – und doch steht für Banken viel auf dem Tisch: Laut Insidern, über die Reuters und Dow Jones am 18. November berichteten, soll der Rat über eine Verdopplung der Mindestreserve von 1 auf 2 Prozent beraten, für die es eine Mehrheit geben soll. Ein Beschluss könnte auf die geldpolitische Sitzung am 17. Dezember vertagt werden. Für Anleger der Deutsche Bank Aktie (Xetra: DBK) und anderer Bankaktien im DAX (ISIN DE0008469008) ist das ein Thema neben der Zinsfrage. Der DAX schloss am Dienstag bei 25.017,81 Punkten (-1,3 Prozent, Xetra); die Vorbörse sah ihn gegen 07:00 Uhr bei rund 25.070 Punkten (IG, +0,2 Prozent).

Was ist die Mindestreserve und warum will die EZB sie anheben?

Die Mindestreserve ist der Teil der Einlagen und bestimmter kurzfristiger Verbindlichkeiten, den Banken unverzinst bei den nationalen Notenbanken halten müssen. Aktuell liegt sie bei 1 Prozent. Laut Reuters (18.11.2026) soll eine höhere Quote die Verluste der nationalen Notenbanken – auch der Bundesbank – begrenzen, die durch steigende Zinskosten für Bankeinlagen entstehen, während ihre alten Anleihebestände niedrig verzinst sind. Außerdem würde Liquidität aus dem Finanzsystem abgezogen. Nach Dow Jones argumentieren einzelne Ratsmitglieder, der schlechtere Inflationsausblick mache es wünschenswert, Überschussliquidität zu verringern.

01 Für die Notenbanken Weniger Überschussreserven bedeuten weniger Zinszahlungen an Banken. Eine genaue Entlastung nennt Reuters nicht; Schätzungen im Umlauf liegen bei rund 4 Milliarden Euro im Jahr und sind nicht gesichert. 02 Für die Banken Ein höherer Teil der Einlagen läge unverzinst bei der Notenbank. Banken verlieren damit Zinserträge; Börse Express weist zugleich darauf hin, dass ihre Verluste aus Anleihebeständen sinken könnten. 03 Für den Markt Die EZB signalisiert damit eine Straffung über den Zins hinaus. Der Markt rechnet laut Börse Express fest mit einer Anhebung des Einlagensatzes auf 2,75 Prozent im Dezember.

Wie reagieren Bankaktien und die Deutsche Bank Aktie?

Die Deutsche Bank Aktie verlor am Freitag (20.11.2026) laut Börse Express 4,4 Prozent. Ob die Mindestreserve-Debatte dabei eine Rolle spielte, ist nicht belegt; an dem Tag kamen unter anderem Berichte zu einem Datenleck und die Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde hinzu.

Eine Einschätzung der Redaktion: Für Banken überwiegen im Zinsumfeld meist höhere Margen; eine höhere Mindestreserve würde diesen Effekt teilweise schmälern, weil mehr Geld unverzinst gebunden ist. Wie groß der Effekt je Institut ausfällt, hängt von der Einlagenbasis ab – in den geprüften Quellen findet sich dazu keine Zahl für die Deutsche Bank oder die Commerzbank.

Wie geht die EZB bei den Zinsen weiter?

Die Zinswende begann laut Dow Jones am 17. Juni 2026 mit einem Einlagensatz von 2,25 Prozent, am 16. September folgte laut Reuters die Anhebung auf 2,50 Prozent. Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Börse Express bei dem Doppelten des EZB-Ziels, also bei rund 4 Prozent. Der Markt preist für den 17. Dezember eine weitere Anhebung auf 2,75 Prozent ein; MUFG erwartet im März 3,00 Prozent. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte vergangenen Freitag in Frankfurt: „wir müssen etwas tun“.

Was für die Anhebung spricht Sie würde Überschussliquidität senken.

Die Notenbanken könnten ihre Verluste begrenzen.

Der Inflationsausblick hat sich laut Ratsmitgliedern verschlechtert. Was dagegen spricht Der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch warnte laut aktien.news vor einem Instrument mit fiskalischer Wirkung (8.10.2026).

Banken tragen die Kosten; Kreditvergabe und Gewinne können leiden.

Entschieden ist nichts. Dies ist keine Anlageberatung; Aktien können im Wert fallen.

Was müssen Anleger jetzt beobachten?

Heute: Erkenntnisse aus der Ratssitzung, auch wenn kein Beschluss erwartet wird; um 11:30 Uhr die Auktion der Bundesanleihe 2036 über 5 Milliarden Euro. Am 27.11. folgen die Arbeitslosenzahlen, am 30.11. die ersten Inflationsdaten, am 9. Dezember der Fed-Zinsentscheid und am 17. Dezember der EZB-Zinsentscheid.

Häufige Fragen zur EZB-Mindestreserve

Was ist die Mindestreserve? Der Anteil der Einlagen, den Banken unverzinst bei den nationalen Notenbanken halten müssen; derzeit 1 Prozent. Wird die Mindestreserve heute erhöht? Nein, der Rat tagt heute ohne geldpolitischen Beschluss; eine Entscheidung könnte am 17. Dezember fallen. Was bedeutet das für die Deutsche Bank Aktie? Eine direkte Wirkung ist nicht belegt; höhere Reserven binden unverzinste Liquidität, höhere Zinsen stützen Erträge. Wie hoch ist der Einlagensatz? 2,50 Prozent; der Markt erwartet am 17. Dezember 2,75 Prozent.