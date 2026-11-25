Die EZB will die Banken womöglich stärker in die Pflicht nehmen – aber nicht sofort: Der EZB-Rat hat bei seinen Beratungen am Mittwoch, 25. November 2026, laut einer Meldung des Handelsblatts keinen Beschluss zur Erhöhung der Mindestreserve gefasst. Die Notenbanker tauschten sich demnach nur in allgemeiner Form aus; mit einer Entscheidung sei frühestens beim Zinsentscheid im Dezember zu rechnen, möglicherweise erst im Frühjahr 2027.
EZB-Mindestreserve: Entscheidung frühestens im Dezember – was steht für Deutsche Bank Aktie und Commerzbank Aktie auf dem Spiel?
Der EZB-Rat hat am Mittwoch laut Handelsblatt noch nichts zur höheren Mindestreserve beschlossen. Eine Verdopplung von 1 auf 2 Prozent würde Banken Liquidität binden und dem Eurosystem fast 4 Milliarden Euro im Jahr sparen. Was bekannt ist und was offen bleibt.
Für die Deutsche Bank Aktie (ISIN DE0005140008, Xetra: DBK) und die Commerzbank Aktie (ISIN DE000CBK1001, Xetra: CBK) ist das Thema relevant, weil die Mindestreserve unverzinst bei der Notenbank liegt und Banken Liquidität bindet. Eine Kursreaktion der beiden Titel auf die Meldung konnte aktiencheck.de nicht belegen; sie ist deshalb nicht Teil dieses Textes.
Der Hintergrund
Was ist die EZB-Mindestreserve und was wird diskutiert?
Banken im Euroraum müssen einen Teil ihrer Kundeneinlagen und bestimmter kurzfristiger Verbindlichkeiten unverzinst bei der Notenbank halten. Der Satz liegt derzeit bei 1 Prozent; er wurde 2012 von 2 auf 1 Prozent gesenkt. Reuters berichtete am 1. Juli 2026 unter Berufung auf sechs mit dem Vorgang vertraute Personen, der EZB-Rat debattiere eine Anhebung auf 2 Prozent; eine Entscheidung werde bis zum Herbst erwartet. Im Juli bestätigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach dem Zinsentscheid, dass die Währungshüter eine Anhebung erörtern werden. Auf der September-Sitzung wurde der Satz laut Börsen-Zeitung-Kommentar vom 10. September nicht angepasst.
|Punkt
|Stand
|Aktueller Mindestreservesatz
|1 %
|Diskutiert
|2 %
|Ersparnis Eurosystem bei Verdopplung
|fast 4 Mrd. € pro Jahr
|Zinskosten auf Überschussliquidität
|rund 48,7 Mrd. € pro Jahr
|Beschluss
|keiner, frühestens Dezember 2026
Reuters-Berechnung: Überschussliquidität rund 2,16 Billionen Euro, verzinst mit 2,25 Prozent. Der Einlagensatz wurde laut Börsen-Zeitung inzwischen auf 2,5 Prozent angehoben.
Quelle: Börsen-Zeitung/Reuters 01.07.2026; cash.ch 24.07.2026; Börsen-Zeitung 10.09.2026
Die Positionen
Wer ist für und wer gegen eine höhere Mindestreserve?
Die Bankenseite lehnt die Erhöhung ab. Heiner Herkenhoff, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, sprach laut Reuters von einer „Zusatzsteuer“ für Banken. Nach seiner Darstellung binde eine höhere Reserve Liquidität, schwäche die Ertragskraft und verringere den Spielraum für Kredite. Auch der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch äußerte sich im Handelsblatt-Interview gegen eine Erhöhung: In Kombination mit fehlender Verzinsung komme sie einer Besteuerung gleich. Ein Börsen-Zeitung-Kommentar von Martin Pirkl lehnte die Anhebung ebenfalls ab. Ein Teaser der Börsen-Zeitung hält dagegen fest, im Rat zeichne sich Zustimmung ab, Fachleute sähen den Schritt aber skeptisch.
Dadurch geraten deutsche und europäische Banken im globalen Wettbewerb weiter ins Hintertreffen
Das große Bild
Was würde eine höhere Mindestreserve für Bankaktien bedeuten?
Die Rechnung ist einfach, die Wirkung aber unklar. Für das Eurosystem sinken die Zinskosten, weil auf einen größeren Reserveanteil keine Zinsen mehr gezahlt werden müssen. Für die Banken hängt der Effekt davon ab, wie viel zusätzliche Liquidität gebunden wird und ob die EZB zugleich die Verzinsung eines Teils der Überschussreserven streicht, was laut Reuters ebenfalls im Raum steht. Das wäre aus Bankensicht der größere direkte Hebel. Eine Bezifferung des Gewinneffekts für einzelne Banken liefert keine der gelesenen Quellen. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – reagieren Bankaktien ohnehin stärker auf Zinsniveau, Kreditnachfrage und Kapitalregeln als auf die Mindestreserve. Der Dezember-Zinsentscheid der EZB ist der nächste Termin, an dem das Thema wieder auf die Tagesordnung kommen könnte.
Was Anleger jetzt beobachten
Zinsentscheid der EZB im Dezember 2026: frühester Termin für einen Beschluss.
Frühjahr 2027: möglicher späterer Entscheidungszeitpunkt.
Äußerungen von Lagarde und weiteren Ratsmitgliedern zur Frage, ob auch die Verzinsung von Überschussreserven angepasst wird.
Häufige Fragen zur EZB-Mindestreserve
Was ist die Mindestreserve? Ein Teil der Einlagen und kurzfristigen Verbindlichkeiten muss unverzinst bei der EZB liegen; derzeit sind es 1 Prozent.
Hat die EZB die Mindestreserve erhöht? Nein. Laut Handelsblatt gab es am 25. November keinen Beschluss.
Wann fällt die Entscheidung? Frühestens beim Dezember-Zinsentscheid, möglicherweise erst im Frühjahr 2027.
Was würde die Erhöhung auf 2 Prozent bringen? Laut Reuters-Berechnung fast 4 Milliarden Euro Einsparung pro Jahr für das Eurosystem.
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