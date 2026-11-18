geplante Investitionen großer US-Techkonzerne bis 2030 laut EZB-Vize Vujčić 5,5 Bio. $

Anteil der US-Hyperscaler an Euro-Investment-Grade-Anleihen mit mehr als 10 Jahren Laufzeit fast 8 %

Deutsche Bank Aktie um 09:10 Uhr, schwächster DAX-Wert −1,65 %