Nach den Berichten von Handelsblatt und Dow Jones nennt die EZB als Treiber der erhöhten Risiken hohe Bewertungen von KI-Aktien, wachsende KI-Engagements, geoökonomische Unsicherheit und Akteure außerhalb des klassischen Bankensektors. Zu den Bewertungen sagte Vujčić laut Dow Jones, sie beruhten auf ehrgeizigen Gewinnerwartungen. Diese könnten durch Finanzierungssorgen oder günstigere KI-Modelle infrage gestellt werden.

Besonders beachtet die EZB die Finanzierung: Investitionen in KI-Infrastruktur werden zunehmend über Schulden bezahlt. Ein Stimmungsumschwung könnte deshalb Verluste vom Aktienmarkt auf den Anleihemarkt übertragen. Banken und Nichtbanken tragen nach dem Bericht ein Neubewertungsrisiko aus der KI-Finanzierung und aus Staatsanleihen, engere Verflechtungen könnten Schocks verstärken.