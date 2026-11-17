Amtsinhaber ist der Ire Philip Lane, dessen achtjährige Amtszeit am 31. Mai 2027 endet. Brunnermeier könnte damit Mitte 2027 antreten. Er wäre nach Otmar Issing (1998–2006) und Jürgen Stark (2006–2011) der dritte Deutsche in dieser Funktion. Formal ernennt der Europäische Rat die Mitglieder des EZB-Direktoriums auf Empfehlung des EU-Rats nach Anhörung von Europäischem Parlament und EZB-Rat; die Amtszeit beträgt acht Jahre ohne Wiederernennung.

Einschätzung der Redaktion: Die Zuständigkeit als Chefvolkswirt verteilt das Direktorium intern. Eine Nominierung für das Direktorium ist daher noch keine Garantie für genau dieses Ressort.