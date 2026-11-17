Neuer EZB-Chefvolkswirt aus Deutschland? Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Princeton-Ökonomen Markus Brunnermeier für das Direktorium der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen, das Kabinett soll am Mittwoch entscheiden. An der Börse sorgt die Personalie für keine sichtbare Bewegung: Der DAX (ISIN DE0008469008) stand um 12:09 Uhr MEZ bei 26.399 Punkten und damit 0,75 Prozent im Minus, belastet vor allem von der Deutsche Bank Aktie.
EZB-Chefvolkswirt Brunnermeier: Berlin schickt Princeton-Ökonomen ins Rennen – was heißt das für Zinsen, Euro und Bankaktien?
Die Bundesregierung will den Princeton-Ökonomen Markus Brunnermeier als EZB-Chefvolkswirt nominieren, das Kabinett entscheidet am Mittwoch. Ökonomen loben die Wahl, der DAX notiert mittags 0,75 Prozent im Minus. Was hinter der Personalie steckt und worauf Anleger bei Leitzins, Bundesanleihen und Bankaktien achten.
Die Personalie
Wer ist Markus Brunnermeier – und warum soll er EZB-Chefvolkswirt werden?
Das Bundesfinanzministerium nennt Brunnermeier einen „herausragenden Ökonomen“. Der 57-Jährige gilt als einer der international bekanntesten deutschen Volkswirte.
Brunnermeier wurde 1969 in Landshut geboren, studierte in Regensburg und Bonn und wurde an der London School of Economics promoviert. Seit 1999 lehrt er in Princeton, heute als Edwards S. Sanford Professor; zudem leitet er das Bendheim Center for Finance. Seine Schwerpunkte sind Preisblasen, Liquidität, Finanz- und Geldwertstabilität sowie digitales Geld. Er berät die Bundesbank und saß in Beratergremien von IWF, Federal Reserve Bank of New York und dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken.
Bekannt wurde er mit Büchern wie „The Euro and the Battle of Ideas“ (2016, mit Harold James und Jean-Pierre Landau) über die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Traditionen Deutschlands und Frankreichs sowie „The Resilient Society“. Zudem ist er Mitautor des Konzepts der European Safe Bonds (ESBies): anleihegedeckte Wertpapiere aus Staatsanleihen der Eurozone, die den Teufelskreis zwischen Staats- und Bankenrisiken durchbrechen sollen – ausdrücklich ohne gemeinsame Haftung wie bei Euro-Bonds.
Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht in ihm laut dpa-AFX einen Anhänger einer stabilitätsorientierten Geldpolitik. Auch ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann, die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und der Freiburger Professor Lars Feld äußerten sich zustimmend. Schnitzer etwa sagte: „Ich könnte mir keine bessere Wahl vorstellen.“
Nach einem Bericht von cash-online unter Berufung auf dpa ging der Nominierung eine Debatte in der Koalition voraus: Das Kanzleramt habe Brunnermeier favorisiert, im Finanzministerium seien auch Kandidatinnen wie Ulrike Malmendier und Sabine Mauderer im Gespräch gewesen.
Das Verfahren
Wie wird man EZB-Chefvolkswirt – und wer konkurriert noch?
Amtsinhaber ist der Ire Philip Lane, dessen achtjährige Amtszeit am 31. Mai 2027 endet. Brunnermeier könnte damit Mitte 2027 antreten. Er wäre nach Otmar Issing (1998–2006) und Jürgen Stark (2006–2011) der dritte Deutsche in dieser Funktion. Formal ernennt der Europäische Rat die Mitglieder des EZB-Direktoriums auf Empfehlung des EU-Rats nach Anhörung von Europäischem Parlament und EZB-Rat; die Amtszeit beträgt acht Jahre ohne Wiederernennung.
Einschätzung der Redaktion: Die Zuständigkeit als Chefvolkswirt verteilt das Direktorium intern. Eine Nominierung für das Direktorium ist daher noch keine Garantie für genau dieses Ressort.
Das Personalpaket ist groß: Präsidentin Christine Lagarde verlässt die EZB vorzeitig am 7. Februar 2027, Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel wechselt zum IWF. Für die Präsidentschaft gelten Pablo Hernández de Cos (Spanien) und Klaas Knot (Niederlande) als Favoriten. Frankreich hat laut dpa ebenfalls Interesse am Chefvolkswirt-Posten angemeldet, genannt wird Agnès Bénassy-Quéré; laut Tagesspiegel wird die Französin Laurence Boone für den Schnabel-Sitz erwartet. Empfehlungen werden beim EU-Gipfel am 26. und 27. November erwartet.
Das große Bild
EZB-Chefvolkswirt und Leitzins: Was bedeutet die Personalie für Anleger?
Der Chefvolkswirt bereitet die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rats vor – eine Schlüsselrolle in einer heiklen Phase. Die Inflation im Euroraum ist laut Eurostat-Schnellschätzung im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen, nach 3,8 Prozent im September. Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent, eine Erhöhung bei der Sitzung am 16. und 17. Dezember gilt am Markt als wahrscheinlich.
|Markt
|Stand
|Uhrzeit (MEZ)
|DAX
|26.399 Punkte (-0,75 %)
|12:09
|Euro/Dollar
|1,0990 US-Dollar
|ca. 11:45
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,36 %
|ca. 10:29
|Deutsche Bank Aktie (Xetra)
|31,50 Euro (-4,3 %)
|12:28
|Commerzbank Aktie (Lang & Schwarz)
|39,18 Euro (-1,2 %)
|07:50
Quelle: finanzen.net, finanzen.ch, dpa-AFX via ariva.de und finanzen.at, ad-hoc-news.de
Zinsen und Bundesanleihen
Die Personalie wirkt erst ab Mitte 2027. Kurzfristig zählen die Inflationsdaten und die Dezember-Sitzung. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag am Vormittag bei 3,36 Prozent.
Bankaktien
Banken profitieren tendenziell von höheren Zinsen. Die Deutsche Bank Aktie fiel heute jedoch aus einem anderen Grund: Medienberichte werfen dem Institut Versäumnisse bei der Geldwäsche-Prävention vor; die Bank verweist auf teils rund 20 Jahre alte Vorgänge. Die Commerzbank Aktie steht wegen der EU-Freigabe der UniCredit-Übernahme im Fokus.
Euro und Staatsanleihen
Für den Euro zählt vor allem der Zinsabstand zur US-Notenbank. Brunnermeiers Arbeiten zu Staatsanleihen und Bankenrisiken dürften bei Fragen der Finanzstabilität in der Eurozone Beachtung finden (Einschätzung der Redaktion).
Die Commerzbank Aktie (ISIN DE000CBK1001) notierte vorbörslich um 7:50 Uhr MEZ bei 39,18 Euro, 1,2 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Die Deutsche Bank Aktie (ISIN DE0005140008) verlor bis 12:28 Uhr MEZ auf Xetra 4,3 Prozent auf 31,50 Euro und war damit schwächster Wert im DAX.
Termine
Wann fällt die Entscheidung über den EZB-Chefvolkswirt?
FAQ: EZB-Chefvolkswirt Brunnermeier
Wer soll neuer EZB-Chefvolkswirt werden? Die Bundesregierung will Markus Brunnermeier nominieren, Professor in Princeton. Das Kabinett entscheidet am 18. November.
Wen würde Brunnermeier ersetzen? Den Iren Philip Lane, dessen Amtszeit am 31. Mai 2027 endet.
Wer entscheidet am Ende? Der Europäische Rat, nach Empfehlung des EU-Rats und Anhörung von Europäischem Parlament und EZB-Rat.
Was bedeutet das für Bankaktien und den DAX? Kurzfristig wenig: Heute bewegten die Deutsche-Bank-Berichte und die Zinssorgen die Kurse. Die Personalie wirkt erst ab Mitte 2027.
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