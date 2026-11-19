Niedrigere Kapitalanforderungen schaffen für die Institute rechnerisch mehr Spielraum, Kapital an Aktionäre auszuschütten oder in Wachstum zu investieren. Ob die Commerzbank Aktie oder die Deutsche Bank Aktie davon profitieren, hängt von Gewinnentwicklung, Ausschüttungsplänen und den Aufsichtsentscheidungen ab; die Quellen nennen dazu keine Zahlen. Auch die Frage, was die heutige Pressekonferenz an Neuem bringt, lässt sich vorab nicht beantworten: Die Tagesvorschau nennt nur das Thema. Wer Bankaktien beobachtet, achtet bei solchen Terminen üblicherweise auf Aussagen zu den Durchschnittswerten im Sektor, zu Aufsichtsprioritäten und zu möglichen Änderungen bei der Methodik. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.

Für den DAX haben Bankaktien Gewicht: Commerzbank und Deutsche Bank gehören zu den Schwergewichten der Branche. Eine direkte Aussage über die Kursreaktion ist aus den vorliegenden Quellen nicht möglich.