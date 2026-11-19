Die Kapitalanforderungen der EZB für Banken stehen heute erneut im Blickpunkt: Um 11:00 Uhr findet in Frankfurt am Main eine hybride Pressekonferenz der EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen (SREP) statt (dpa-AFX-Tagesvorschau, Stand 18.11., 17:34 Uhr). Für zwei der größten deutschen Institute sind die Zahlen für 2027 bereits bekannt: Die Commerzbank Aktie (Xetra: CBK) und die Deutsche Bank Aktie (Xetra: DBK) profitieren von niedrigeren Anforderungen, und zwar das zweite Jahr in Folge. Was bedeutet das für Bankaktien und die Ausschüttungsspielräume?
EZB-Bankenaufsicht: Kapitalanforderungen für 2027 sinken, Commerzbank bei 2,10 Prozent, Deutsche Bank bei 2,60 Prozent – was sagt die Pressekonferenz heute über Bankaktien?
Heute um 11:00 Uhr informiert die EZB-Bankenaufsicht in Frankfurt über den Stand der Kapitalanforderungen für Banken. Für die Commerzbank und die Deutsche Bank hatte die EZB die Anforderungen für 2027 bereits zum zweiten Jahr in Folge gesenkt. Was die Zahlen bedeuten und was Anleger bei Bankaktien beobachten.
Die Zahlen
Wie hoch sind die Kapitalanforderungen für Commerzbank und Deutsche Bank 2027?
Die EZB hat die sogenannte Säule-2-Anforderung (P2R) für beide Banken gesenkt. Sie wird im jährlichen Aufsichtsverfahren SREP festgelegt und gibt an, wie viel Kapital eine Bank über das gesetzliche Minimum hinaus vorhalten muss, gemessen an den risikogewichteten Aktiva. Für die Commerzbank sinkt sie von 2,15 auf 2,10 Prozent, für die Deutsche Bank von 2,85 auf 2,60 Prozent (Börsen-Zeitung/Reuters, 27.10., 16:07 Uhr; Deutsche Bank, 27.10.). Die Anforderungen gelten ab dem 1. Januar 2027. Die Deutsche Bank nennt in ihrer Mitteilung zudem, dass ihre Quoten per 30. Juni 2026 deutlich über den Anforderungen lagen; die zusätzliche Anforderung P2R-L für die Verschuldungsquote bleibt bei 10 Basispunkten.
|Bank
|P2R 2026
|P2R 2027
|Veränderung
|Commerzbank
|2,15 %
|2,10 %
|-5 Basispunkte
|Deutsche Bank
|2,85 %
|2,60 %
|-25 Basispunkte
P2R in Prozent der risikogewichteten Aktiva. Die CET1-Anforderung der Deutschen Bank steht in der Mitteilung nur als Bild und wird hier nicht genannt.
Quelle: Börsen-Zeitung/Reuters (27.10.2026), Deutsche Bank (27.10.2026)
Die Bausteine
Was steckt in der MDA-Schwelle der Commerzbank?
Für die Commerzbank nennt die Börsen-Zeitung eine pro forma berechnete MDA-Schwelle für das harte Kernkapital von 10,26 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Unterhalb dieser Schwelle drohen Beschränkungen bei Dividenden, Aktienrückkäufen und variablen Vergütungen. Sie setzt sich zusammen aus dem Säule-1-Minimum von 4,5 Prozent, dem Anteil der Säule-2-Anforderung von 1,18 Prozent, dem Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 Prozent, dem Puffer für sonstige systemrelevante Banken von 1,25 Prozent, dem antizyklischen Puffer von 0,77 Prozent und dem sektoralen Systemrisikopuffer von 0,06 Prozent. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sagte laut Mitteilung, die Entscheidung spiegele die anhaltende Stärke und Stabilität des Geschäftsmodells wider.
|Baustein
|Anteil
|Säule-1-Minimum
|4,50 %
|Säule-2-Anforderung (CET1-Anteil)
|1,18 %
|Kapitalerhaltungspuffer
|2,50 %
|Puffer für sonstige systemrelevante Banken
|1,25 %
|Antizyklischer Puffer
|0,77 %
|Sektoraler Systemrisikopuffer
|0,06 %
Summe: 10,26 %. Angaben in Prozent der risikogewichteten Aktiva.
Quelle: Börsen-Zeitung/Reuters (27.10.2026)
Das große Bild
Was bedeuten niedrigere Anforderungen für Bankaktien, Dividenden und Rückkäufe?
Niedrigere Kapitalanforderungen schaffen für die Institute rechnerisch mehr Spielraum, Kapital an Aktionäre auszuschütten oder in Wachstum zu investieren. Ob die Commerzbank Aktie oder die Deutsche Bank Aktie davon profitieren, hängt von Gewinnentwicklung, Ausschüttungsplänen und den Aufsichtsentscheidungen ab; die Quellen nennen dazu keine Zahlen. Auch die Frage, was die heutige Pressekonferenz an Neuem bringt, lässt sich vorab nicht beantworten: Die Tagesvorschau nennt nur das Thema. Wer Bankaktien beobachtet, achtet bei solchen Terminen üblicherweise auf Aussagen zu den Durchschnittswerten im Sektor, zu Aufsichtsprioritäten und zu möglichen Änderungen bei der Methodik. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Für den DAX haben Bankaktien Gewicht: Commerzbank und Deutsche Bank gehören zu den Schwergewichten der Branche. Eine direkte Aussage über die Kursreaktion ist aus den vorliegenden Quellen nicht möglich.
Termine
Was beobachten Anleger bei Bankaktien jetzt?
FAQ
Häufige Fragen zu den EZB-Kapitalanforderungen
Was ist die Säule-2-Anforderung? Eine bankspezifische Kapitalanforderung der EZB, die über das gesetzliche Minimum hinausgeht und im SREP festgelegt wird.
Wie hoch ist sie für die Commerzbank? 2,10 Prozent für 2027, nach 2,15 Prozent im Jahr 2026.
Wie hoch ist sie für die Deutsche Bank? 2,60 Prozent für 2027, nach 2,85 Prozent im Jahr 2026.
Was ist die MDA-Schwelle? Die Kapitalquote, unterhalb derer Ausschüttungen wie Dividenden eingeschränkt werden können.
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