Im dritten Quartal erzielte der Konzern laut Pressemitteilung vom 30. Oktober einen Gewinn von 15,413 Milliarden Dollar (3,72 Dollar je Aktie), bereinigt 17,505 Milliarden (4,23 Dollar je Aktie) nach 3,52 Dollar im zweiten Quartal. Der operative Cashflow betrug 25,7 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 19,1 Milliarden. Fast gleich viel Gewinn kam aus der Förderung (7,09 Milliarden Dollar) und aus dem Geschäft mit Energieprodukten (7,17 Milliarden Dollar), also vor allem aus Raffinerien. Die Förderung lag bei 4,50 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.

Den Aktionären flossen im Quartal 9,4 Milliarden Dollar zu, davon 4,3 Milliarden als Dividende und 5,1 Milliarden als Aktienrückkauf. Für 2027 plant Exxon Rückkäufe von 20 Milliarden Dollar, vorbehaltlich angemessener Marktbedingungen. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 22,1 Milliarden Dollar, seit Jahresbeginn sank sie um fast 11 Milliarden.