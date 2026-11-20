Die Exxon Aktie (Ticker XOM, ISIN US30231G1022) notiert an der NYSE bei rund 186 US-Dollar und damit nahe dem 52-Wochen-Hoch von 188,50 Dollar. Das ist bemerkenswert, denn der Ölpreis gibt nach: Brent hält sich nur noch knapp über 92 Dollar und hat im laufenden Monat rund 20 Prozent verloren. Offenbar trauen Anleger dem Konzern zu, mit niedrigeren Preisen besser umzugehen als der Rest der Branche.
Exxon Aktie: Nahe Rekord bei rund 186 Dollar, obwohl Brent im Monat um 20 Prozent fällt – was trägt den Ölriesen?
Die Exxon Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, während der Ölpreis nachgibt. Im Hintergrund stehen der Produktionsstart des Uaru-Projekts in Guyana, ein Quartalsgewinn von 15,4 Milliarden Dollar und ein Rückkaufprogramm von 20 Milliarden Dollar für 2027.
Der Kursstand stammt von Yahoo Finance (Zeitstempel 11:14 Uhr, die Seite nennt „EDT“, obwohl in den USA inzwischen Winterzeit gilt); Datum und Zeitzone sind nicht eindeutig. Die Marktkapitalisierung lag dabei bei rund 764 Milliarden Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 23,9.
Die Zahlen
Warum verdient Exxon trotz fallender Ölpreise so viel?
Exxon verdient nicht nur am Barrel Öl, sondern auch an Raffinerien, Chemie und Spezialprodukten.
Im dritten Quartal erzielte der Konzern laut Pressemitteilung vom 30. Oktober einen Gewinn von 15,413 Milliarden Dollar (3,72 Dollar je Aktie), bereinigt 17,505 Milliarden (4,23 Dollar je Aktie) nach 3,52 Dollar im zweiten Quartal. Der operative Cashflow betrug 25,7 Milliarden Dollar, der freie Cashflow 19,1 Milliarden. Fast gleich viel Gewinn kam aus der Förderung (7,09 Milliarden Dollar) und aus dem Geschäft mit Energieprodukten (7,17 Milliarden Dollar), also vor allem aus Raffinerien. Die Förderung lag bei 4,50 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.
Den Aktionären flossen im Quartal 9,4 Milliarden Dollar zu, davon 4,3 Milliarden als Dividende und 5,1 Milliarden als Aktienrückkauf. Für 2027 plant Exxon Rückkäufe von 20 Milliarden Dollar, vorbehaltlich angemessener Marktbedingungen. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 22,1 Milliarden Dollar, seit Jahresbeginn sank sie um fast 11 Milliarden.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Kurs
|ca. 185,91 USD
|20.11.2026, 11:14 Uhr (laut Yahoo)
|52-Wochen-Spanne
|112,51 bis 188,50 USD
|Yahoo
|Quartalsdividende
|1,07 USD
|Zahlung 10.12.2026
|Nettoverschuldung
|22,1 Mrd. USD
|30.09.2026
|Rückkaufprogramm
|20 Mrd. USD (2027)
|30.10.2026
Kursangaben ohne eindeutiges Datum (Yahoo-Zeitstempel 11:14 Uhr). Dividende: Q4-2026-Quartalsdividende laut Pressemitteilung.
Quelle: Yahoo Finance, Exxon-Pressemitteilung vom 30.10.2026
Das Wachstum
Was bringt Guyana dem Ölkonzern?
Am 16. November startete Exxon die Produktion am Uaru-Projekt vor Guyana. Das Förderschiff Errea Wittu liefert bis zu 250.000 Barrel pro Tag, die installierte Kapazität des Landes steigt laut Konzern auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag. Am 12. November wurde zudem der Longtail-Entwicklungsplan genehmigt: Start 2030, weitere Investitionen von rund 12,5 Milliarden Dollar. Am 16. November kündigte Exxon außerdem Rückkaufangebote für Anleihen von bis zu 3 Milliarden Dollar an.
Je mehr Fördermenge zu niedrigen Kosten dazukommt, desto stärker ist der Konzern gegen Preisrückgänge gepolstert, so die Logik vieler Marktbeobachter. Das bleibt eine Einschätzung der Redaktion, belegt ist nur die Menge, nicht die Kostenposition.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der Exxon Aktie jetzt achten?
10. Dezember: Zahlung der Quartalsdividende von 1,07 Dollar je Aktie (Stichtag war der 16. November).
Ölpreis: Lagerdaten, Nachrichten aus dem Golf und der IEA-Monatsbericht bestimmen die Richtung für Brent.
Guyana: Hochlauf des Uaru-Projekts, die Fördermengen im nächsten Quartalsbericht.
Rückkäufe: Hält Exxon am Programm für 2027 fest, wenn der Ölpreis weiter nachgibt?
FAQ zur Exxon Aktie
Wie hoch ist die Exxon Aktie aktuell? Rund 186 US-Dollar an der NYSE, laut Yahoo (Zeitstempel 11:14 Uhr), 52-Wochen-Hoch 188,50 Dollar.
Wie viel verdient Exxon? Im dritten Quartal 15,4 Milliarden Dollar Gewinn (US-GAAP), bereinigt 17,5 Milliarden.
Warum steigt die Exxon Aktie, obwohl der Ölpreis fällt? Stützen sind Cashflow, Raffineriegewinne, Rückkäufe und neue Fördermengen aus Guyana; die Ursache der Kursbewegung lässt sich aber nicht eindeutig belegen.
Wie wirkt der Ölpreis auf die Aktie? Ein niedrigerer Ölpreis senkt tendenziell die Förderergebnisse, die Auswirkungen auf Raffinerien und Chemie sind unterschiedlich.
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