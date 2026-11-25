Ein defensiver Wert auf der Verliererliste: Die Extendicare Aktie (ISIN: CA30224T8638, Handelssymbol Toronto: EXE, deutsches Handelssymbol: 5XE) gehört mit einem Minus von 2,22 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern am Mittwoch. Der Kurs fällt um 0,66 Dollar auf 29,04 kanadische Dollar.
Extendicare Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer – Gewinnmitnahmen beim Pflegeheim-Überflieger des Jahres
Die Extendicare Aktie verliert in Toronto 2,22 Prozent auf 29,04 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Der Pflegeheimbetreiber liegt seit Jahresbeginn klar im Plus, hat vom Sommerhoch aber rund ein Viertel eingebüßt. Was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Gründe für den Kursverlust
Nach der Rally kommt die Ernüchterung: was den S&P/TSX Composite Verlierer bremst
Eine neue Meldung von Extendicare gab es nicht. Der Kursrückgang folgt einem Muster, das am Mittwoch viele defensive Titel traf: Anleger schichteten in Rohstoffaktien um, die den Index ins Plus zogen. Bei Extendicare kommen Gewinnmitnahmen hinzu. Die Aktie war bis zum Sommer stark gestiegen und liegt trotz der Korrektur seit Jahresbeginn noch deutlich im Plus. Vom Hoch bei knapp 39 Dollar hat sie jedoch rund ein Viertel verloren.
Hohe Erwartungen
Nach der Kursverdopplung der vergangenen Jahre reichen solide Zahlen oft nicht mehr für neue Hochs.
Integration der Zukäufe
Extendicare hat mit der Übernahme von CBI sein Geschäft mit häuslicher Pflege ausgebaut. Das bindet Kapital und Managementkapazität.
Zinsumfeld
Dividendenwerte verlieren an Reiz, wenn Anleiherenditen hoch bleiben.
Einordnung
Ein stabiles Geschäft mit politischem Risiko
Im dritten Quartal setzte Extendicare rund 628 Millionen kanadische Dollar um und übertraf beim Gewinn die Markterwartungen. Der Konzern betreibt Pflegeheime und bietet häusliche Pflege an, die Nachfrage wächst mit der alternden Bevölkerung. Aktionäre erhalten eine monatliche Dividende von 0,0441 Dollar je Aktie. Die Erlöse hängen allerdings stark von staatlicher Finanzierung in den Provinzen ab.
Häufige Fragen zur Extendicare Aktie
Warum ist die Extendicare Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 2,22 Prozent auf 29,04 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger schichteten in Rohstoffwerte um.
Zahlt Extendicare eine Dividende?
Ja, das Unternehmen schüttet monatlich 0,0441 kanadische Dollar je Aktie aus.
Wo lag das Jahreshoch der Extendicare Aktie?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 38,92 kanadischen Dollar.
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