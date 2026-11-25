Eine neue Meldung von Extendicare gab es nicht. Der Kursrückgang folgt einem Muster, das am Mittwoch viele defensive Titel traf: Anleger schichteten in Rohstoffaktien um, die den Index ins Plus zogen. Bei Extendicare kommen Gewinnmitnahmen hinzu. Die Aktie war bis zum Sommer stark gestiegen und liegt trotz der Korrektur seit Jahresbeginn noch deutlich im Plus. Vom Hoch bei knapp 39 Dollar hat sie jedoch rund ein Viertel verloren.