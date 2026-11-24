Während die Wall Street erneut Technologiewerte abstößt, steht in London ein Datenkonzern ganz oben: Die Experian-Aktie (ISIN: GB00B19NLV48, WKN: A0KDZM, Symbol London: EXPN, Symbol Deutschland: J2B, US-Symbol: EXPGY) ist der FTSE Gewinner des Tages. Das Papier schloss in London 4,6 Prozent höher bei 2.949 Pence, ein Plus von 130 Pence. Im späten deutschen Handel legte die Experian-Aktie um 5,33 Prozent auf 35,60 Euro zu.
Experian-Aktie FTSE Gewinner des Tages: Anthropic fällt unter den Ausgabepreis – und der Datenkonzern feiert sein stärkstes Plus der Woche
Die Experian-Aktie ist am Dienstag der größte FTSE Gewinner. In London steigt der Datenkonzern um 4,6 Prozent, im späten deutschen Handel um mehr als 5 Prozent. Auffällig: Es gewinnen genau die Aktien, die als mögliche Verlierer der Künstlichen Intelligenz gelten – am selben Tag, an dem Anthropic an der Wall Street einbricht.
FTSE Gewinner Experian
Warum die Experian-Aktie steigt: Die Angst vor der KI lässt nach
Der Schlüssel zum Kurssprung liegt in New York, bei einem Unternehmen, das erst seit vier Handelstagen an der Börse ist.
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Symbol Deutschland: 1ANT, US-Symbol: ANT) fiel am Dienstag zeitweise um rund 13 Prozent und schloss mit einem Minus von 6,5 Prozent bei 81,91 Dollar – erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic gilt mit seinem Assistenten Claude als möglicher Angreifer auf klassische Online- und Softwaregeschäfte. In London legten am Dienstag ausgerechnet jene Werte zu, die als verwundbar gegenüber Claude gelten. Die Experian-Aktie führte diese Gruppe an.
Die Logik dahinter: Experian verdient sein Geld mit Kreditdaten, Bonitätsprüfungen und Analysesoftware. Seit Monaten lastet auf solchen Geschäftsmodellen die Sorge, KI-Assistenten könnten Teile davon ersetzen. Sinkt das Vertrauen der Anleger in die KI-Anbieter, sinkt auch die Prämie, die der Markt für dieses Risiko verlangt.
Hintergrund
Die Zahlen hinter der Experian-Aktie: Mehr Marge, etwas weniger Wachstum
Experian rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent. Zuvor hatte die Spanne bei 6 bis 8 Prozent gelegen; als Grund nannte der Konzern die höheren Zinsen, die das Hypothekengeschäft in den USA bremsen. Dafür soll die Marge um mindestens 0,5 Prozentpunkte steigen. Der operative Mittelzufluss legte im Halbjahr um 16 Prozent zu.
KI-Debatte
Sie bleibt der wichtigste Stimmungsfaktor. Die Experian-Aktie reagiert derzeit spiegelbildlich auf Nachrichten zu KI-Anbietern.
Aktienrückkauf
Der neue Rückkauf über 500 Millionen Dollar stützt den Kurs; Experian meldet laufend eigene Aktienkäufe.
US-Zinsen
Höhere Zinsen dämpfen die Kreditnachfrage und damit das Volumen im wichtigen US-Geschäft.
Marge
Die angehobene Margenerwartung zeigt, dass das Wachstum profitabler wird.
Steckbrief
- Unternehmen
- Experian plc
- Geschäft
- Kreditdaten, Bonitätsprüfung, Analysesoftware
- ISIN
- GB00B19NLV48
- WKN
- A0KDZM
- Symbol London / Deutschland
- EXPN / J2B
- US-Symbol
- EXPGY
- Schlusskurs London
- 2.949 Pence (+4,6 %)
- Kurs in Euro
- 35,60 Euro (+5,33 %)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange; Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Experian-Aktie
Warum ist die Experian-Aktie heute FTSE Gewinner?
In London stiegen am Dienstag die Aktien, die als verwundbar durch Künstliche Intelligenz gelten. Auslöser war der Kursrutsch der Anthropic-Aktie unter ihren Ausgabepreis.
Gab es eine Meldung von Experian?
Keine kursbewegende. Die Halbjahreszahlen mit Gewinnplus und neuem Aktienrückkauf stammen vom 18. November.
Wie hoch ist die Prognose?
Experian erwartet 6 bis 7 Prozent organisches Umsatzwachstum und eine um mindestens 0,5 Punkte höhere Marge.
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