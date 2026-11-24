Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Symbol Deutschland: 1ANT, US-Symbol: ANT) fiel am Dienstag zeitweise um rund 13 Prozent und schloss mit einem Minus von 6,5 Prozent bei 81,91 Dollar – erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic gilt mit seinem Assistenten Claude als möglicher Angreifer auf klassische Online- und Softwaregeschäfte. In London legten am Dienstag ausgerechnet jene Werte zu, die als verwundbar gegenüber Claude gelten. Die Experian-Aktie führte diese Gruppe an.

Die Logik dahinter: Experian verdient sein Geld mit Kreditdaten, Bonitätsprüfungen und Analysesoftware. Seit Monaten lastet auf solchen Geschäftsmodellen die Sorge, KI-Assistenten könnten Teile davon ersetzen. Sinkt das Vertrauen der Anleger in die KI-Anbieter, sinkt auch die Prämie, die der Markt für dieses Risiko verlangt.