Expeditors organisiert weltweit Luft- und Seefracht sowie Zollabwicklung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,11 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um 62 Prozent auf 2,65 US-Dollar.

Die Luftfracht-Tonnage legte um 13 Prozent zu, die Erlöse aus Zollabwicklung und anderen Dienstleistungen um 29,4 Prozent.