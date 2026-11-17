Starke Zahlen, skeptische Bank: Barclays-Analyst Brandon Oglenski bleibt bei „Underweight“ für die Expeditors-Aktie, hebt das Kursziel aber von 175 auf 200 US-Dollar. Das Ziel liegt damit leicht über dem Schlusskurs von 195,34 US-Dollar am 16. November.
Expeditors-Aktie: Rekordquartal im Frachtgeschäft – Barclays hebt das Ziel, bleibt aber bei Underweight
Expeditors hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Barclays-Analyst Brandon Oglenski hebt das Kursziel auf 200 US-Dollar, bleibt aber bei „Underweight“.
Steckbrief
- Unternehmen
- Expeditors International of Washington, Inc.
- Handelssymbol
- EXPD (NYSE)
- Analyst
- Brandon Oglenski
- Bank
- Barclays
- Rating
- Underweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 200 US-Dollar (zuvor 175 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Expeditors-Aktie
Fracht boomt – Oglenski bleibt skeptisch
Brandon Oglenski passt sein Kursziel an die starke Entwicklung an, hält aber an der vorsichtigen Einstufung fest.
Expeditors organisiert weltweit Luft- und Seefracht sowie Zollabwicklung. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,11 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um 62 Prozent auf 2,65 US-Dollar.
Die Luftfracht-Tonnage legte um 13 Prozent zu, die Erlöse aus Zollabwicklung und anderen Dienstleistungen um 29,4 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Brandon Oglenski zu lesen ist:
Höheres Ziel
Das Kursziel steigt um 25 auf 200 US-Dollar.
Vorsichtige Einstufung
Barclays bleibt bei „Underweight“ und erwartet eine schwächere Entwicklung als der Sektor.
Hohe Frachtraten
Kapazitätsengpässe hielten die Frachtraten zuletzt hoch.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Langjährige Skepsis
Barclays bewertet Expeditors seit vielen Jahren mit „Underweight“ und hat das Kursziel im Jahresverlauf mehrfach angehoben, im August etwa auf 160 US-Dollar.
Andere Häuser sind optimistischer, etwa UBS mit einem Kauf-Votum.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Brandon Oglenski. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 200 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD): Verkaufen, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Oglenski, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Oglenski, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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