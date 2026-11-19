Ein genauer Blick auf die gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen zeigt, wie stark Evotec weiterhin im Visier internationaler Hedgefonds steht. Neben Capital Fund Management SA sind acht weitere institutionelle Investoren mit Positionen von mindestens 0,50 Prozent vertreten. Besonders auffällig ist Highbridge Capital Management, LLC. Der Hedgefonds hält eine gemeldete Short-Position von 1,15 Prozent und führt damit die Gruppe der aufgeführten Leerverkäufer an. Dahinter folgt Systematica Investments Limited mit 1,00 Prozent. Auch Whitebox Advisors LLC setzt mit 0,90 Prozent auf fallende Evotec-Kurse. Millennium International Management LP ist mit 0,80 Prozent positioniert, während ActusRayPartners Limited eine Short-Position von 0,77 Prozent hält. Weitere gemeldete Positionen entfallen auf Capital Ventures International mit 0,57 Prozent, Vittoria and Partners LLP mit 0,51 Prozent sowie Algert Global LLC mit 0,50 Prozent. Zusammen mit Capital Fund Management SA ergeben die neun aufgeführten Positionen eine gemeldete Netto-Leerverkaufsquote von 6,99 Prozent des Aktienkapitals. Das ist eine beachtliche Größenordnung, die verdeutlicht, dass weiterhin erhebliche Wetten auf fallende Evotec-Kurse bestehen. Allerdings berücksichtigt diese Summe die jeweils zuletzt gemeldeten Positionen der genannten Investoren. Sie stellt weder eine vollständige Erfassung sämtlicher Leerverkäufe noch eine Garantie dafür dar, dass alle Positionen zwischenzeitlich unverändert geblieben sind.