Evotec Aktienanalyse: 93 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren, Leerverkäufer greifen an – bringt Horizon die Wende?

Es gibt Aktien, die fallen – und es gibt die Evotec Aktie. Vor fünf Jahren war der Hamburger Wirkstoffforscher einer der Stars am deutschen Biotech-Markt, heute notiert das Papier rund 93 Prozent tiefer. In dieser Woche ging es um weitere 6,26 Prozent abwärts, am Freitag fiel der Kurs unter die Marke von 3 Euro. Gleichzeitig bauen Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse aus. Dabei gibt es auch Lichtblicke: Das Sparprogramm Horizon greift schneller als geplant, und ein neuer Großauftrag eines US-Pharmakonzerns macht Hoffnung. Unsere Evotec Aktienanalyse ordnet die Lage ein und zeigt, was die Evotec Aktienprognose bestimmt.