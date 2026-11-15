Es gibt Aktien, die fallen – und es gibt die Evotec Aktie. Vor fünf Jahren war der Hamburger Wirkstoffforscher einer der Stars am deutschen Biotech-Markt, heute notiert das Papier rund 93 Prozent tiefer. In dieser Woche ging es um weitere 6,26 Prozent abwärts, am Freitag fiel der Kurs unter die Marke von 3 Euro. Gleichzeitig bauen Hedgefonds ihre Wetten auf fallende Kurse aus. Dabei gibt es auch Lichtblicke: Das Sparprogramm Horizon greift schneller als geplant, und ein neuer Großauftrag eines US-Pharmakonzerns macht Hoffnung. Unsere Evotec Aktienanalyse ordnet die Lage ein und zeigt, was die Evotec Aktienprognose bestimmt.
Evotec Aktienanalyse: 93 Prozent unter dem Niveau von vor fünf Jahren, Leerverkäufer greifen an – bringt Horizon die Wende?
Vom Börsenliebling zum Sanierungsfall: Die Evotec Aktie hat in fünf Jahren rund 93 Prozent verloren und fällt in dieser Woche erneut um 6,26 Prozent. Hedgefonds bauen ihre Wetten auf fallende Kurse aus, während das Sparprogramm Horizon schneller greift als geplant. Unsere Evotec Aktienanalyse zeigt, wo der Wirkstoffforscher steht und was die Evotec Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Evotec SE
- Sitz
- Hamburg
- Ticker
- EVT (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- knapp 3 Euro
- 52-Wochen-Spanne
- 2,41 bis 6,73 Euro
- Geschäft
- Wirkstoffforschung und Auftragsentwicklung für die Pharmaindustrie
- Umbauprogramm
- Horizon
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, Xetra 13.11.2026
Die Ausgangslage
Vom Biotech-Star zum Sanierungsfall
Die Evotec Aktie steht für eine der größten Enttäuschungen am deutschen Kurszettel.
Evotec erforscht und entwickelt im Auftrag großer Pharmakonzerne neue Wirkstoffe und betreibt eigene Produktionsanlagen für Biologika. Das Geschäftsmodell galt lange als besonders robust. Doch eine schwächere Nachfrage der Pharmakunden, hohe Investitionen und mehrfach gesenkte Prognosen haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Mitte Juli kappte Evotec erneut die Jahresziele. Im Oktober fiel die Aktie auf ein 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro – Anfang des Jahres hatte sie noch bei 6,73 Euro gestanden. Seitdem hat sie sich zwar um gut 20 Prozent erholt, doch in dieser Woche zeigte sich, wie fragil diese Erholung ist.
Die Quartalszahlen
Umsatz stabil, Verlust kleiner: Horizon greift
Für die Evotec Aktienanalyse zählt vor allem eines: Wie schnell schrumpft der Verlust?
Im dritten Quartal erzielte Evotec einen Umsatz von 164,9 Millionen Euro, nahezu so viel wie im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich deutlich, vor allem dank niedrigerer Umsatzkosten. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 465,0 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von minus 42,8 Millionen Euro. Das Sparprogramm Horizon liegt nach Unternehmensangaben vor dem Zeitplan. Ein wichtiger Erfolg: Der US-Pharmakonzern Vertex hat Evotec für die Produktion seines Wirkstoffs Povetacicept ausgewählt – ein Signal, dass die eigenen Fertigungskapazitäten gefragt sind.
Der Ausblick
Weiter rote Zahlen: die Prognose für 2026
Evotec bestätigte die Prognose für 2026: einen Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro. Damit rechnet der Konzern für das Gesamtjahr mit einem höheren Verlust als nach neun Monaten – das vierte Quartal dürfte also erneut tief rot ausfallen. Zugleich konkretisierte Evotec seine Ziele bis 2030. Für die Evotec Aktienprognose heißt das: Die Wende ist eine Wette auf die kommenden Jahre, nicht auf das laufende.
Evotec: Bereinigtes EBITDA
Millionen Euro
- Prognosespanne des Managements
2026 Gesamtjahr: Prognose von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Evotec, Quartalsmitteilung vom 5. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Bereinigtes EBITDA
|9 Monate 2026
|-42,8
|Gesamtjahr 2026
|-70 – -105
Die Leerverkäufer
Hedgefonds wetten auf weiter fallende Kurse
Ein Grund für den Druck auf die Evotec Aktie sind Leerverkäufer. Am 12. November erhöhte der Hedgefonds Millennium seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,61 auf 0,72 Prozent des Aktienkapitals. Acht weitere institutionelle Investoren halten gemeldete Short-Positionen von jeweils mindestens 0,50 Prozent. Dem steht ein kleines Aktienrückkaufprogramm gegenüber: Evotec will bis zum 18. Dezember bis zu 365.000 eigene Aktien für bis zu 2 Millionen Euro erwerben, um Mitarbeiterprogramme zu bedienen. Kursrelevant dürfte das kaum sein.
Die Analysten
Von 3,50 bis 10 Euro: tiefe Spaltung
Die Analysten sind tief gespalten. Berenberg hob nach den Zahlen das Kursziel leicht von 3,60 auf 3,75 Euro an. Die Deutsche Bank Research bleibt skeptisch und rät mit einem Ziel von 3,50 Euro zum Halten. Ein anderes Analysehaus hält dagegen an einer positiven Einstufung mit einem Kursziel von 10 Euro fest. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Evotec Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Horizon überzeugt
Die Kosten sinken weiter, neue Aufträge wie von Vertex stärken das Geschäft. Leerverkäufer müssten ihre Positionen eindecken. Dann könnte die Evotec Aktie die Erholung seit dem Oktobertief fortsetzen.
Szenario 2: Bodenbildung um 3 Euro
Der Umbau kommt voran, aber ohne schnelle Erfolge. Die Aktie pendelt zwischen dem Oktobertief und der Marke von 3,50 Euro.
Szenario 3: Neue Enttäuschung
Ein schwaches viertes Quartal oder ein vorsichtiger Ausblick für 2027 bestätigen die Skeptiker. Dann droht ein neues Tief unter 2,41 Euro.
Häufige Fragen zur Evotec Aktienanalyse
Warum ist die Evotec Aktie so stark gefallen?
Schwächere Nachfrage von Pharmakunden, anhaltende Verluste und mehrfach gesenkte Prognosen haben das Vertrauen der Anleger erschüttert. Über fünf Jahre verlor die Aktie rund 93 Prozent, in dieser Woche 6,26 Prozent.
Was ist das Programm Horizon?
Ein Umbau- und Sparprogramm, mit dem Evotec seine Kosten senken und zur Profitabilität zurückkehren will. Es liegt nach Unternehmensangaben vor dem Zeitplan.
Was erwartet Evotec für 2026?
Einen Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von 3,50 Euro bei der Deutschen Bank über 3,75 Euro bei Berenberg bis zu 10 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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