Die Evotec Aktie ist das Schlusslicht im TecDAX. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers bei 2,75 Euro, ein Abschlag von 19 Cent oder 6,34 Prozent auf den Vortagesschluss von 2,94 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Damit ist Evotec der größte TecDAX Verlierer des Tages, vor den Softwarewerten IONOS und SAP. Der Technologieindex selbst gab 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte nach. Bemerkenswert ist der Verlauf: Am Morgen lag das Minus noch bei 1,91 Prozent, am Mittag bei 5,04 Prozent. Bis zum Abend weitete es sich weiter aus, eine Gegenbewegung blieb aus.
Evotec Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – Schlusslicht mit über 6 Prozent Minus, wird das Oktobertief bei 2,41 Euro wieder zum Thema?
Die Evotec Aktie ist der größte TecDAX Verlierer des Tages: Zum Xetra-Schluss kostet sie 2,75 Euro, 6,34 Prozent weniger als am Vortag. Das Minus hat sich über den Tag Schritt für Schritt ausgeweitet, eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Was hinter dem Ausverkauf steckt, welche Rolle die Leerverkäufer spielen und welche Marken jetzt zählen.
EVTEVT
Die Tagesbilanz
Evotec Aktie als TecDAX Verlierer: ein Tag ohne Gegenwehr
Keine Ad-hoc-Meldung, keine neue Studie, und trotzdem der schwächste Wert im Index: Bei Evotec bestimmten Stimmung und Positionierung den Kurs.
Eine Unternehmensmeldung von Evotec gab es am Dienstag nicht. Belastend wirkte das Umfeld: Laut Dow Jones zogen sich Anleger vor den Nvidia-Zahlen und nach gestiegenen Anleiherenditen breit aus riskanten Werten zurück. Steigende Zinsen treffen Biotech-Unternehmen, die noch kein nachhaltig positives Ergebnis erwirtschaften, besonders, weil ihre Gewinne weit in der Zukunft liegen. Auch andere Gesundheitswerte im TecDAX gaben nach, Eckert & Ziegler verlor 3,88 Prozent, Siemens Healthineers 1,59 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion fehlten bei Evotec schlicht die Käufer, die einem solchen Abgabedruck etwas entgegensetzen.
Dazu passt das Bild auf der Short-Seite. Der Hedgefonds Systematica Investments hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November von 0,90 auf 1,00 Prozent ausgebaut. Nach den zuletzt gemeldeten Daten halten neun Investoren meldepflichtige Short-Positionen von zusammen 7,01 Prozent, angeführt von Highbridge Capital mit 1,15 Prozent. Dass die Leerverkäufer den Rutsch ausgelöst haben, lässt sich nicht belegen. Eine so hohe Short-Quote verstärkt aber Abwärtsbewegungen, wenn die Stimmung ohnehin kippt.
Kein Unternehmensimpuls
Weder Ad-hoc- noch Unternehmensmeldung: Die Bewegung ist marktgetrieben.
Hohe Short-Quote
Neun Fonds wetten mit zusammen 7,01 Prozent auf fallende Kurse.
Zinsanstieg trifft Biotech
Steigende Renditen belasten Unternehmen, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen.
Rückkauf zu klein
Das laufende Rückkaufprogramm für Mitarbeiteraktien ist auf höchstens 2 Millionen Euro begrenzt.
Der Hintergrund
Fortschritte im Geschäft, die der Kurs nicht zeigt
Operativ hat Evotec zuletzt Fortschritte gezeigt. Im dritten Quartal lag das bereinigte EBITDA bei minus 1,6 Millionen Euro und damit nahe der Gewinnschwelle, die Jahresprognose bestätigte das Management am 5. November. Zum Wochenstart wurde zudem eine Förderung der Gates Foundation über 2,9 Millionen US-Dollar bekannt. Daneben kauft Evotec bis zum 18. Dezember bis zu 365.000 eigene Aktien für das Mitarbeiterprogramm zurück, höchstens für 2 Millionen Euro. Gemessen an den Short-Positionen ist das nach Einschätzung der Redaktion kein Gegengewicht.
Die Marken
Unter 2,80 Euro: der Puffer zum Jahrestief schrumpft
Charttechnisch hat sich die Lage der Evotec Aktie mit dem Schluss bei 2,75 Euro weiter eingetrübt. Die runde Marke von 3 Euro, über der die Aktie am 11. November noch bei 3,16 Euro geschlossen hatte, liegt nun gut 9 Prozent entfernt. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober näher, der Abstand beträgt nur noch rund 12 Prozent. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Rückfall dorthin gleichbedeutend mit dem Ende der gesamten Herbsterholung. Ob die Zone hält, lässt sich nicht vorhersagen.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs, aber wenig Rückenwind
Neue Analystenurteile gab es am Dienstag nicht. Berenberg sieht 3,75 Euro bei „Hold“, die Deutsche Bank Research 3,50 Euro bei „Hold“. RBC Capital Markets bleibt bei „Outperform“, hat das Kursziel Ende Oktober aber auf 5 Euro halbiert. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Dass zwei von drei Häusern neutral sind, erklärt, warum die Ziele den Kurs kaum stützen.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum ist die Evotec Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Belastend wirkten der breite Risikoabbau vor den Nvidia-Zahlen, steigende Zinsen und eine hohe Short-Quote von zuletzt 7,01 Prozent. Zum Xetra-Schluss verlor die Aktie 6,34 Prozent auf 2,75 Euro.
Wie hat sich das Minus über den Tag entwickelt?
Am Morgen lag es bei 1,91 Prozent, am Mittag bei 5,04 Prozent, zum Schluss bei 6,34 Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Evotec Aktie?
Das Kürzel auf Xetra ist EVT, die ISIN lautet DE0005664809.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die Marke von 3 Euro als Hürde und das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro als Unterstützung.
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