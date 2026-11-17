Die Evotec Aktie ist das Schlusslicht im TecDAX. Zum Xetra-Schluss notierte das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers bei 2,75 Euro, ein Abschlag von 19 Cent oder 6,34 Prozent auf den Vortagesschluss von 2,94 Euro (Kurs 17:35 Uhr). Damit ist Evotec der größte TecDAX Verlierer des Tages, vor den Softwarewerten IONOS und SAP. Der Technologieindex selbst gab 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte nach. Bemerkenswert ist der Verlauf: Am Morgen lag das Minus noch bei 1,91 Prozent, am Mittag bei 5,04 Prozent. Bis zum Abend weitete es sich weiter aus, eine Gegenbewegung blieb aus.