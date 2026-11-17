Eine Unternehmensmeldung von Evotec gab es auch am Abend nicht. Das Umfeld blieb ungünstig: An der Wall Street lagen die großen Indizes am frühen Abend mehr als 1 Prozent im Minus, das Angstbarometer VIX stieg um mehr als 13 Prozent. In solchen Phasen trennen sich Anleger zuerst von Werten, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, und dazu zählen Biotech-Unternehmen. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt bei Evotec derzeit schlicht die Käuferseite, die einem solchen Abgabedruck etwas entgegensetzt.