Die Evotec Aktie findet auch am Abend keinen Halt. Auf Tradegate notierte das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers um 21:03 Uhr bei 2,728 Euro, ein Minus von 20 Cent oder 6,96 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit bleibt Evotec im Späthandel der größte TecDAX Verlierer, vor IONOS und ATOSS. Zum Xetra-Schluss hatte die Aktie bei 2,75 Euro gelegen, am Abend ging es also noch ein Stück tiefer. Der TecDAX notierte laut UBS-Indikation um 21 Uhr 1,54 Prozent im Minus bei 3.991,40 Punkten.
Evotec Aktie: TecDAX Verlierer im Späthandel – fast 7 Prozent Minus und keine Gegenwehr am Abend, rückt das Oktobertief bei 2,41 Euro näher?
Die Evotec Aktie bleibt auch im Späthandel das Schlusslicht im TecDAX: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 2,728 Euro, 6,96 Prozent weniger als am Vortag und noch etwas weniger als zum Xetra-Schluss. Eine Unternehmensnachricht gibt es weiter nicht. Was den Kurs drückt, welche Rolle Leerverkäufer spielen und welche Marken jetzt zählen.
EVTEVT
Der Abend
Evotec Aktie als TecDAX Verlierer: vom Morgen bis in die Nacht abwärts
Morgens knapp 2 Prozent, mittags 5 Prozent, abends fast 7 Prozent: Das Minus der Evotec Aktie ist über den gesamten Tag gewachsen.
Eine Unternehmensmeldung von Evotec gab es auch am Abend nicht. Das Umfeld blieb ungünstig: An der Wall Street lagen die großen Indizes am frühen Abend mehr als 1 Prozent im Minus, das Angstbarometer VIX stieg um mehr als 13 Prozent. In solchen Phasen trennen sich Anleger zuerst von Werten, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, und dazu zählen Biotech-Unternehmen. Nach Einschätzung der Redaktion fehlt bei Evotec derzeit schlicht die Käuferseite, die einem solchen Abgabedruck etwas entgegensetzt.
Dazu passt die Lage auf der Short-Seite. Der Hedgefonds Systematica Investments hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November von 0,90 auf 1,00 Prozent ausgebaut. Insgesamt halten nach den zuletzt gemeldeten Daten neun Investoren Short-Positionen von zusammen 7,01 Prozent, angeführt von Highbridge Capital mit 1,15 Prozent. Dass die Leerverkäufer den Rutsch ausgelöst haben, lässt sich nicht belegen. Eine so hohe Short-Quote verstärkt Abwärtsbewegungen aber, wenn die Stimmung ohnehin kippt.
Kein Unternehmensimpuls
Weder Ad-hoc- noch Unternehmensmeldung: Die Bewegung ist marktgetrieben.
Hohe Short-Quote
Neun Fonds wetten mit zusammen 7,01 Prozent auf fallende Kurse.
Risikoscheu an der Wall Street
Steigende Volatilität trifft spekulative Biotech-Werte besonders.
Der Hintergrund
Operative Fortschritte, die der Kurs nicht zeigt
Operativ zeigt Evotec (Kürzel EVT, ISIN DE0005664809) Fortschritte. Im dritten Quartal lag das bereinigte EBITDA bei minus 1,6 Millionen Euro und damit nahe der Gewinnschwelle, die Jahresprognose bestätigte das Management am 5. November. Zum Wochenstart wurde eine Förderung der Gates Foundation über 2,9 Millionen US-Dollar bekannt. Zudem kauft Evotec bis zum 18. Dezember bis zu 365.000 eigene Aktien für das Mitarbeiterprogramm zurück, höchstens für 2 Millionen Euro. Gemessen an den Short-Positionen ist das nach Einschätzung der Redaktion kein Gegengewicht.
Die Marken
Unter 2,75 Euro: der Puffer zum Jahrestief schrumpft
Charttechnisch hat sich die Lage der Evotec Aktie am Abend weiter eingetrübt. Die runde Marke von 3 Euro, über der sie am 11. November noch bei 3,16 Euro geschlossen hatte, liegt inzwischen rund 10 Prozent entfernt. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober näher, der Abstand beträgt nur noch knapp 12 Prozent. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Rückfall dorthin gleichbedeutend mit dem Ende der Herbsterholung. Ob die Zone hält, lässt sich nicht vorhersagen.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs, aber wenig Rückenwind
Neue Analystenurteile gab es am Dienstag nicht. Berenberg sieht 3,75 Euro bei „Hold“, die Deutsche Bank Research 3,50 Euro bei „Hold“. RBC Capital Markets bleibt bei „Outperform“, hat das Kursziel Ende Oktober aber auf 5 Euro halbiert. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum ist die Evotec Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Belastend wirkten der breite Risikoabbau an den Börsen und eine hohe Short-Quote. Im Späthandel lag die Aktie um 21:03 Uhr 6,96 Prozent im Minus bei 2,728 Euro.
Wie hat sich das Minus über den Tag entwickelt?
Am Morgen lag es bei 1,91 Prozent, am Mittag bei gut 5 Prozent, zum Xetra-Schluss bei 6,34 Prozent und im Späthandel bei fast 7 Prozent.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Evotec Aktie?
Das Kürzel auf Xetra ist EVT, die ISIN lautet DE0005664809.
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