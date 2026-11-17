Die Evotec Aktie gehört am Dienstagvormittag zu den TecDAX Verlierern. Um 9:44 Uhr notierte das Papier bei 2,88 Euro (Kursdaten laut finanzen.net), ein Minus von 6 Cent oder 1,91 Prozent gegenüber dem Vortageskurs von 2,94 Euro. Damit entfernt sich der Hamburger Wirkstoffforscher weiter von der Marke von 3 Euro, die er erst vor wenigen Tagen unterschritten hatte. Der TecDAX selbst gab bis 9:47 Uhr um 0,62 Prozent auf 4.042,76 Punkte nach. Eine neue Unternehmensmeldung lag am Morgen nicht vor, die Evotec Aktie bewegt sich im Sog eines nervösen Technologiemarkts.
Evotec Aktie: TecDAX Verlierer – Biotech-Sanierer rutscht weiter unter 3 Euro, wie belastbar ist der Boden?
Die Evotec Aktie zählt am Dienstagvormittag zu den TecDAX Verlierern: Um 9:44 Uhr notiert sie bei 2,88 Euro, ein Minus von 1,91 Prozent. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Im schwachen Technologiemarkt vor den Nvidia-Zahlen bleibt der Hamburger Wirkstoffforscher ein Spielball von Skepsis und Leerverkäufern, obwohl das Sparprogramm Horizon greift.
EVTEVT
Der Auslöser
Evotec Aktie als TecDAX Verlierer: kein Signal, aber viel Gegenwind
Ein konkreter Auslöser für das Minus ist nicht erkennbar. Der Druck kommt aus dem Umfeld und aus dem Aktionariat.
Der Gesamtmarkt ist am Dienstag auf Risikoabbau gestimmt. Nach dem Tech-Ausverkauf an der Wall Street warten Anleger auf die Nvidia-Quartalszahlen am Abend, Wachstumswerte sind wenig gefragt. Für einen Titel wie Evotec, der weiterhin Verluste schreibt und dessen Investmentgeschichte auf die kommenden Jahre zielt, ist das ein ungünstiges Klima. Hinzu kommt: Die gute Nachricht vom Montag hat nicht lange getragen. Die Gates Foundation fördert Evotec mit weiteren 2,9 Millionen US-Dollar für Methoden zur frühen Sicherheitsbewertung von Wirkstoffen. Für das Zahlenwerk eines Konzerns mit rund 600 Millionen Euro Jahresumsatz ist das jedoch kaum relevant. Und schließlich sind mehrere Hedgefonds mit gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen engagiert, darunter Millennium mit zuletzt 0,72 Prozent. Nach Einschätzung der Redaktion verstärkt das die Ausschläge in schwachen Marktphasen.
Die Zahlen
Horizon greift, Just-Evotec Biologics wächst: operativ besser als der Kurs
Fundamental lieferte das dritte Quartal Lichtblicke. Der Umsatz lag mit 164,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, das bereinigte EBITDA verbesserte sich deutlich von minus 15,0 auf minus 1,6 Millionen Euro. Die Biologika-Sparte Just-Evotec Biologics steigerte ihren Quartalsumsatz um 9,4 Prozent auf 44,8 Millionen Euro. Ein wichtiger Erfolg: Vertex Pharmaceuticals hat Just-Evotec Biologics für die kommerzielle Herstellung des Wirkstoffkandidaten Povetacicept am Standort Redmond ausgewählt. Nach neun Monaten steht allerdings ein Umsatzrückgang von 13,1 Prozent auf 465,0 Millionen Euro zu Buche.
Prognose 2026 bestätigt
Evotec erwartet weiter 570 bis 610 Millionen Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro. Diese Spanne hatte der Konzern im Juli nach einer Gewinnwarnung deutlich gesenkt.
Restrukturierung Horizon
Bis Ende September waren mehr als 20 Prozent der angestrebten Kostensenkung von 75 Millionen Euro erreicht, etwa die Hälfte der geplanten Personalmaßnahmen ist umgesetzt. Drei von vier Standortschließungen sollen bis Jahresende erfolgen.
Teurer Umbau
Die Reorganisationskosten summierten sich nach neun Monaten auf 91,9 Millionen Euro.
Ziele bis 2030
Rund 1 Milliarde Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 20 Prozent. Just-Evotec Biologics soll dann etwa 40 Prozent des Umsatzes beisteuern.
Die Marken
Evotec Aktie: 3 Euro oben, Oktobertief unten
Aus Sicht der Redaktion ist die Lage charttechnisch klar umrissen. Nach oben ist die runde Marke von 3 Euro die erste Hürde, die die Aktie in der vergangenen Woche nach unten durchbrochen hat. Nach unten markiert das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober die entscheidende Unterstützung. Mit 2,88 Euro liegt die Evotec Aktie noch knapp 20 Prozent darüber. Ein Rekordtief ist das nicht. Die Aktie notiert aber unter dem Niveau vom Juli, als sie nach der Gewinnwarnung laut dpa-AFX auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen war. Bis zum Jahreshoch von 6,73 Euro aus dem Januar fehlen rund 57 Prozent.
Die Analysten
Von 3,50 bis 5 Euro: die Häuser bleiben vorsichtig
Die Analysten haben nach den Quartalszahlen nur zögerlich reagiert. Berenberg hob das Kursziel am 6. November leicht von 3,60 auf 3,75 Euro an, bleibt aber bei „Hold“. RBC Capital Markets stuft die Aktie weiter mit „Outperform“ ein, hatte das Kursziel Ende Oktober jedoch von 10 auf 5 Euro halbiert. Die Deutsche Bank Research rät mit einem Kursziel von 3,50 Euro zum Halten. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auffällig ist, dass selbst die vorsichtigen Ziele über dem aktuellen Kurs liegen.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum ist die Evotec Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie leidet unter der Risikoscheu vor den Nvidia-Zahlen, ein Impuls aus der Gates-Förderung vom Montag blieb aus, und Leerverkäufer sind aktiv.
Wie hat Evotec im dritten Quartal abgeschnitten?
Der Umsatz lag mit 164,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf minus 1,6 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Marke von 3 Euro als Hürde und das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro als Unterstützung.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der Evotec Aktie?
Das Kürzel auf Xetra ist EVT, die ISIN lautet DE0005664809.
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