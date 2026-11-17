Warum ist die Evotec Aktie heute TecDAX Verlierer?

Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie leidet unter der Risikoscheu vor den Nvidia-Zahlen, ein Impuls aus der Gates-Förderung vom Montag blieb aus, und Leerverkäufer sind aktiv.

Wie hat Evotec im dritten Quartal abgeschnitten?

Der Umsatz lag mit 164,9 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf minus 1,6 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Welche Marken sind charttechnisch wichtig?

Nach Einschätzung der Redaktion die Marke von 3 Euro als Hürde und das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro als Unterstützung.

Wie lauten Handelssymbol und ISIN der Evotec Aktie?

Das Kürzel auf Xetra ist EVT, die ISIN lautet DE0005664809.