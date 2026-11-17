Die Evotec Aktie ist am Dienstagmittag der größte TecDAX Verlierer. Um 13:21 Uhr notierte das Papier auf Xetra bei 2,79 Euro, ein Abschlag von 15 Cent oder 5,04 Prozent auf den Vortagesschluss von 2,94 Euro. Am Morgen hatte das Minus um 9:44 Uhr noch bei 1,91 Prozent gelegen, damals reichte das für Platz fünf unter den Verlierern. Seitdem hat sich der Abschlag mehr als verdoppelt, und der Hamburger Wirkstoffforscher ist an das Ende des Technologieindex durchgereicht worden. Der TecDAX selbst verlor bis 13:21 Uhr nur 0,70 Prozent auf 4.039,68 Punkte.
Evotec Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – Minus mehr als verdoppelt, setzen die Leerverkäufer den Ton?
Die Evotec Aktie ist am Mittag der größte TecDAX Verlierer: Um 13:21 Uhr kostet sie auf Xetra 2,79 Euro, ein Minus von 5,04 Prozent. Am Morgen waren es noch 1,91 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es weiter nicht, dafür eine frisch erhöhte Short-Position von Systematica. Was sich seit dem Vormittag verändert hat und welche Marken jetzt zählen.
EVTEVT
Was seit dem Morgen neu ist
Evotec Aktie als TecDAX Verlierer: der Short-Druck wird sichtbar
Am Vormittag fehlte ein konkreter Anlass für die Schwäche. Inzwischen liegt zumindest ein Puzzlestück auf dem Tisch: Ein großer Leerverkäufer hat nachgelegt.
Der Hedgefonds Systematica Investments hat seine Netto-Leerverkaufsposition in der Evotec Aktie am 16. November von 0,90 auf 1,00 Prozent des Aktienkapitals ausgebaut. Darüber berichtete aktiencheck.de am späten Vormittag. Damit halten nach den zuletzt gemeldeten Daten neun Investoren meldepflichtige Short-Positionen von zusammen 7,01 Prozent, angeführt von Highbridge Capital Management mit 1,15 Prozent. Dass die Erhöhung den Kursrutsch ausgelöst hat, lässt sich nicht belegen. Nach Einschätzung der Redaktion verstärkt eine solche Meldung aber die Verkaufsbereitschaft in einem Markt, der ohnehin auf Risikoabbau gestimmt ist: Wer sieht, dass Profis ihre Wetten auf fallende Kurse noch ausweiten, hält sich mit Käufen zurück.
Eine Unternehmensmeldung von Evotec gab es bis zum Mittag nicht, eine neue Analystenstudie war ebenfalls nicht zu finden. Das Umfeld hilft aber nicht. Vor den Nvidia-Zahlen am Abend erholen sich im TecDAX zwar die zuletzt gebeutelten Chipwerte wie Aixtron, PVA TePla und SUSS MicroTec, doch Software- und Gesundheitstitel stehen auf der Verkaufsliste. Neben Evotec gehört auch Eckert & Ziegler zu den schwächsten Werten. Für eine Aktie mit hoher Short-Quote und dünner Nachrichtenlage reicht ein solches Klima, um aus einem moderaten Minus einen deutlichen Abschlag zu machen.
Kein Unternehmensimpuls
Weder Ad-hoc- noch Unternehmensmeldung: Die Bewegung ist marktgetrieben.
Leerverkäufer legen nach
Systematica erhöht auf 1,00 Prozent, die gemeldeten Short-Positionen summieren sich auf 7,01 Prozent.
Gates-Förderung verpufft
Die am Montag bekannt gewordenen 2,9 Millionen US-Dollar der Gates Foundation haben den Kurs schon am Vortag nicht gestützt.
Rückkauf zu klein für eine Wende
Das laufende Rückkaufprogramm für Mitarbeiteraktien ist auf höchstens 2 Millionen Euro begrenzt.
Der Rückkauf verdient einen zweiten Blick, weil er gelegentlich als Kursstütze missverstanden wird. Evotec erwirbt vom 10. November bis 18. Dezember bis zu 365.000 eigene Aktien über Xetra, insgesamt für höchstens 2 Millionen Euro ohne Nebenkosten. Die Papiere fließen als American Depositary Shares in das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Gemessen an den gemeldeten Short-Positionen ist das ein kleiner Betrag, nach Einschätzung der Redaktion kein Gegengewicht zu den Leerverkäufern.
Die Marken
Unter 2,80 Euro: wie viel Puffer bleibt bis zum Oktobertief?
Aus Sicht der Redaktion hat der Mittagsrutsch das Chartbild verschlechtert. Mit 2,79 Euro hat die Evotec Aktie das Niveau von knapp 2,90 Euro, auf dem sie am Morgen noch notierte, deutlich unterschritten. Die runde Marke von 3 Euro, über der die Aktie am 11. November noch mit 3,16 Euro geschlossen hatte, liegt nun rund 7,5 Prozent entfernt und ist damit die erste Hürde nach oben. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober in den Blick, der Abstand ist auf etwa 16 Prozent geschrumpft. Fiele die Aktie dorthin zurück, wäre die gesamte Herbsterholung aufgezehrt. Ob die Marke hält, lässt sich nicht vorhersagen.
Die Analysten
Kursziele über dem Kurs: aber niemand ruft zum Einstieg
Neue Analystenurteile gab es am Dienstag nicht. Die zuletzt bekannten Einschätzungen liegen alle über dem aktuellen Kurs: Berenberg sieht nach den Quartalszahlen 3,75 Euro bei „Hold“, die Deutsche Bank Research 3,50 Euro bei „Hold“. RBC Capital Markets bleibt bei „Outperform“, hat das Kursziel Ende Oktober aber auf 5 Euro halbiert. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auffällig ist, wie wenig diese Ziele den Kurs derzeit stützen: Zwei von drei Häusern bleiben neutral.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum ist die Evotec Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Belastend wirken die erhöhte Short-Position von Systematica, die Summe von 7,01 Prozent gemeldeter Leerverkaufspositionen und die Risikoscheu vor den Nvidia-Zahlen.
Warum ist das Minus seit dem Morgen so stark gewachsen?
Am Vormittag lag der Abschlag bei 1,91 Prozent. Am späten Vormittag rückte die Systematica-Erhöhung in den Fokus, zugleich blieb der Gesundheitssektor im TecDAX schwach. Nach Einschätzung der Redaktion fehlten Käufer, die dagegenhalten.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Marke von 3 Euro als Hürde und das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro als Unterstützung.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der Evotec Aktie?
Das Kürzel auf Xetra ist EVT, die ISIN lautet DE0005664809.
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