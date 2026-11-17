Aus Sicht der Redaktion hat der Mittagsrutsch das Chartbild verschlechtert. Mit 2,79 Euro hat die Evotec Aktie das Niveau von knapp 2,90 Euro, auf dem sie am Morgen noch notierte, deutlich unterschritten. Die runde Marke von 3 Euro, über der die Aktie am 11. November noch mit 3,16 Euro geschlossen hatte, liegt nun rund 7,5 Prozent entfernt und ist damit die erste Hürde nach oben. Nach unten rückt das 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober in den Blick, der Abstand ist auf etwa 16 Prozent geschrumpft. Fiele die Aktie dorthin zurück, wäre die gesamte Herbsterholung aufgezehrt. Ob die Marke hält, lässt sich nicht vorhersagen.