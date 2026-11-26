Die Evotec Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den TecDAX Verlierern: Das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers gibt 1,88% auf 2,50 Euro nach. Gemessen am Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch von 2,55 Euro ist das kein dramatischer Rückgang. Brisant bleibt die Lage trotzdem, denn die Evotec Aktie notiert nur noch rund 4% über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro.
Evotec Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Kurs fällt auf 2,50 Euro
Die Evotec Aktie verliert am Mittag 1,88% und zählt zu den TecDAX Verlierern. Warum der Kurs knapp über dem 52-Wochen-Tief unter Druck bleibt und was Anleger jetzt beobachten.
Warum fällt die Evotec Aktie heute?
Eine einzelne Unternehmensmeldung als Auslöser ist am Donnerstag nicht erkennbar. Der Abschlag fügt sich in ein schwaches Börsenumfeld ein: Der Dax hat am Mittwoch 1,26% verloren und ist auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen, schon zu Wochenbeginn hatte ein Ausverkauf bei Technologiewerten die Stimmung belastet. Als hochvolatile Aktie reagiert die Evotec Aktie auf solche Marktphasen besonders empfindlich - zumal der Kurs ohnehin nahe seines Jahrestiefs notiert.
Was die Evotec Aktie zusätzlich belastet
Schwache Charttechnik
Die Evotec Aktie war am 17. November unter die 50-Tage-Linie gerutscht und hat am 20. November nach Börsendaten 8,21% auf 2,51 Euro verloren. Seitdem pendelt der Kurs knapp über dem Jahrestief.
Leerverkäufer bleiben aktiv
ActusRayPartners hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November von 0,77% auf 0,81% des Aktienkapitals erhöht. Zuvor hatte Capital Fund Management eine Shortposition reduziert.
Veränderte Aktionärsstruktur
JPMorgan Chase meldete am 25. November einen Stimmrechtsanteil von 6,04% inklusive Finanzinstrumenten. Die Schwelle wurde am 19. November erreicht. Eine Kursrichtung lässt sich daraus nicht ableiten, der Fokus verschiebt sich aber auf die Aktionärsstruktur.
Skepsis gegenüber den Mittelfristzielen
Deutsche Bank Research erkennt zwar operative Fortschritte, hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert.
Evotec Aktie im Überblick
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Donnerstagmittag
|2,50 €
|Tagesveränderung
|-1,88%
|Xetra-Schluss am Mittwoch
|2,55 €
|52-Wochen-Tief
|2,41 €
|52-Wochen-Hoch
|6,71 € (14. Januar)
|Abstand zum Jahreshoch
|rund -63%
|Netto-Shortposition ActusRayPartners
|0,81%
Quelle: Xetra, boerse.de, aktiencheck.de, Stand 26.11.2026 (Mittag)
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