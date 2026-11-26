Evotec Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Kurs fällt auf 2,50 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 11:56 3 Min.

Die Evotec Aktie verliert am Mittag 1,88% und zählt zu den TecDAX Verlierern. Warum der Kurs knapp über dem 52-Wochen-Tief unter Druck bleibt und was Anleger jetzt beobachten.

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Die Evotec Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den TecDAX Verlierern: Das Papier des Hamburger Wirkstoffforschers gibt 1,88% auf 2,50 Euro nach. Gemessen am Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch von 2,55 Euro ist das kein dramatischer Rückgang. Brisant bleibt die Lage trotzdem, denn die Evotec Aktie notiert nur noch rund 4% über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro. Kurs der Evotec Aktie am Donnerstagmittag 2,50 € Tagesveränderung zum Xetra-Schluss vom Mittwoch -1,88% 52-Wochen-Tief der Evotec Aktie 2,41 € Warum fällt die Evotec Aktie heute? Eine einzelne Unternehmensmeldung als Auslöser ist am Donnerstag nicht erkennbar. Der Abschlag fügt sich in ein schwaches Börsenumfeld ein: Der Dax hat am Mittwoch 1,26% verloren und ist auf den tiefsten Stand seit Juli gefallen, schon zu Wochenbeginn hatte ein Ausverkauf bei Technologiewerten die Stimmung belastet. Als hochvolatile Aktie reagiert die Evotec Aktie auf solche Marktphasen besonders empfindlich - zumal der Kurs ohnehin nahe seines Jahrestiefs notiert. Was die Evotec Aktie zusätzlich belastet 01 Schwache Charttechnik Die Evotec Aktie war am 17. November unter die 50-Tage-Linie gerutscht und hat am 20. November nach Börsendaten 8,21% auf 2,51 Euro verloren. Seitdem pendelt der Kurs knapp über dem Jahrestief. 02 Leerverkäufer bleiben aktiv ActusRayPartners hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November von 0,77% auf 0,81% des Aktienkapitals erhöht. Zuvor hatte Capital Fund Management eine Shortposition reduziert. 03 Veränderte Aktionärsstruktur JPMorgan Chase meldete am 25. November einen Stimmrechtsanteil von 6,04% inklusive Finanzinstrumenten. Die Schwelle wurde am 19. November erreicht. Eine Kursrichtung lässt sich daraus nicht ableiten, der Fokus verschiebt sich aber auf die Aktionärsstruktur. 04 Skepsis gegenüber den Mittelfristzielen Deutsche Bank Research erkennt zwar operative Fortschritte, hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert. Das spricht für die Evotec Aktie Evotec meldete am 19. November eine zweite IND-Freigabe der FDA für einen Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Das Projekt darf damit in die klinische Prüfung am Menschen.

Das Unternehmen hat einen kleinen Aktienrückkauf abgeschlossen: 365.000 Aktien für rund 1,14 Mio. Euro. Zusätzlich fließt eine Förderung über 2,9 Mio. US-Dollar.

Mit den Zahlen zum dritten Quartal sprach Evotec von Wachstum auf Kurs zu den Zielen bis 2030. Just - Evotec Biologics wurde von Vertex Pharmaceuticals für die kommerzielle Herstellung von Povetacicept ausgewählt. Evotec Aktie im Überblick Evotec Aktie: Eckdaten zum TecDAX Verlierer Kennzahl Wert Kurs am Donnerstagmittag 2,50 € Tagesveränderung -1,88% Xetra-Schluss am Mittwoch 2,55 € 52-Wochen-Tief 2,41 € 52-Wochen-Hoch 6,71 € (14. Januar) Abstand zum Jahreshoch rund -63% Netto-Shortposition ActusRayPartners 0,81% Quelle : Xetra, boerse.de, aktiencheck.de, Stand 26.11.2026 (Mittag) Fazit zur Evotec Aktie Die Evotec Aktie ist am Mittag einer der TecDAX Verlierer, allerdings ohne eigene schlechte Nachricht. Entscheidend ist die Marke von 2,41 Euro: Hält sie, bleibt die Konsolidierung am Jahrestief intakt, fällt sie, droht ein neues Tief. Nachhaltige Impulse dürften erst kommen, wenn aus den klinischen Fortschritten zählbare Zahlungen werden.

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