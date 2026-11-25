Lange sah es nach einem weiteren Verlusttag aus. Dann kam um 15:26 Uhr eine Pflichtmitteilung, und die Evotec Aktie drehte. Am Abend steht ein Plus von 1,02 Prozent auf 2,566 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect), genug für einen Platz unter den fünf größten TecDAX Gewinnern.
Evotec Aktie: TecDAX Gewinner – JPMorgan meldet sechs Prozent, während Hedgefonds auf den Absturz wetten
Die Evotec Aktie steigt am Mittwoch um 1,02 Prozent auf 2,566 Euro und ist TecDAX Gewinner. Eine Stimmrechtsmitteilung von JPMorgan dreht den Kurs am Nachmittag ins Plus. Was sie bedeutet und was nicht.
Warum steigt die Evotec Aktie heute?
Der Auslöser ist eine Stimmrechtsmitteilung. Die US-Bank JPMorgan Chase hat gemeldet, dass sie über Aktien und Finanzinstrumente auf 6,04 Prozent der Stimmrechte an Evotec kommt. Die Schwelle wurde am 19. November erreicht. Bis zur Veröffentlichung hatte die Evotec Aktie den Tag über leicht im Minus gelegen, um 16:28 Uhr notierte sie noch bei 2,54 Euro. Danach zog der Kurs an.
Bei der Einordnung ist Vorsicht geboten. Meldungen von Investmentbanken umfassen häufig Bestände aus dem Handel, aus der Wertpapierleihe und aus Geschäften für Kunden. Sie sind kein Bekenntnis wie der Einstieg eines Langfristinvestors. An einem Tag, an dem der DAX unter 25.000 Punkte fällt, reichte die Nachricht aber, um Käufer anzulocken.
Der Tauziehen-Wert im TecDAX
Kaum eine Aktie im Index ist so umkämpft. Auf der einen Seite stehen Hedgefonds: Millennium hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,94 auf 1,01 Prozent erhöht, Citadel Securities ist mit 0,50 Prozent neu eingestiegen, auch WorldQuant hat aufgestockt. Sie wetten darauf, dass der Hamburger Wirkstoffforscher länger Geld verbrennt, als der Markt hofft.
Auf der anderen Seite steht die Forschung. Am 19. November meldeten Evotec und Bristol Myers Squibb die zweite Freigabe der US-Behörde FDA für eine klinische Studie mit einem Wirkstoffkandidaten aus der gemeinsamen Arbeit. Solche Meilensteine lösen üblicherweise Zahlungen des Partners aus. Bis 2030 will Evotec den Umsatz auf rund 1 Milliarde Euro steigern.
Der Kurs zeigt, wer bisher die Oberhand hat. Vom 52-Wochen-Hoch bei 6,73 Euro aus dem Januar hat die Evotec Aktie rund 62 Prozent verloren. Das Jahrestief bei 2,41 Euro liegt nur 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Was jetzt für die Evotec Aktie zählt
Jahrestief bei 2,41 Euro
Hält die Marke, bleibt die Chance auf eine Bodenbildung.
Meilensteinzahlungen
Weitere Erfolge in Partnerschaften bringen Geld und Glaubwürdigkeit.
Weg zur Profitabilität
Entscheidend ist, wann der Umbau im Ergebnis sichtbar wird.
Stammdaten
Evotec SE: ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT, US-Handelssymbol EVO (Nasdaq, ADR)
Kurs: 2,566 Euro, plus 1,02 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
JPMorgan Chase: ISIN US46625H1005, WKN 850628, Handelssymbol CMC, US-Handelssymbol JPM
Bristol Myers Squibb: ISIN US1101221083, WKN 850501, Handelssymbol BRM, US-Handelssymbol BMY
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