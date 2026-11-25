Der Auslöser ist eine Stimmrechtsmitteilung. Die US-Bank JPMorgan Chase hat gemeldet, dass sie über Aktien und Finanzinstrumente auf 6,04 Prozent der Stimmrechte an Evotec kommt. Die Schwelle wurde am 19. November erreicht. Bis zur Veröffentlichung hatte die Evotec Aktie den Tag über leicht im Minus gelegen, um 16:28 Uhr notierte sie noch bei 2,54 Euro. Danach zog der Kurs an.

Bei der Einordnung ist Vorsicht geboten. Meldungen von Investmentbanken umfassen häufig Bestände aus dem Handel, aus der Wertpapierleihe und aus Geschäften für Kunden. Sie sind kein Bekenntnis wie der Einstieg eines Langfristinvestors. An einem Tag, an dem der DAX unter 25.000 Punkte fällt, reichte die Nachricht aber, um Käufer anzulocken.