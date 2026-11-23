Die Evotec-Aktie befindet sich in einer außergewöhnlich spannenden Ausgangslage. Während das Papier mit einem minimalen Tagesgewinn von 0,079 % bei 2,538 Euro notiert, haben gleich vier professionelle Investmentgesellschaften ihre Netto-Leerverkaufspositionen am 20. November 2026 verändert. Millennium International Management erhöhte sein Engagement von 0,80 % auf 0,94 %, während ActusRayPartners seine Position von 0,77 % auf 0,81 % ausbaute. Squarepoint meldete eine neue öffentlich sichtbare Position von 0,53 %, während Capital Fund Management seine Short-Wette von 0,79 % auf 0,65 % reduzierte. Zusammen mit den weiteren ausgewiesenen Positionen ergibt sich eine rechnerische Short-Exponierung von 7,56 % des ausgegebenen Aktienkapitals, wobei die unterschiedlichen Meldedaten berücksichtigt werden müssen. Die jüngsten Veränderungen zeigen, dass professionelle Marktteilnehmer ihre Positionierung gegenüber Evotec aktiv anpassen und dabei unterschiedliche Strategien verfolgen. Für einen unmittelbar bevorstehenden Kursrückgang liefern diese Meldungen allein keinen Beweis. Sollte Evotec operativ enttäuschen, könnten die Leerverkäufer von ihren Positionen profitieren. Gelingt dem Unternehmen dagegen eine überzeugende Verbesserung seiner Geschäftsperspektiven, könnten Short-Eindeckungen eine mögliche Kurserholung zusätzlich verstärken. Entscheidend bleibt deshalb, ob Evotec mit seiner operativen Entwicklung die skeptischen Erwartungen widerlegen kann. Die umfangreichen Short-Positionen und die gleichzeitigen Veränderungen mehrerer Hedgefonds sorgen jedenfalls für eine besonders spannende Ausgangslage.