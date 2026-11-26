Warum fällt die Evotec Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Evotec Aktie folgt einer schwachen Marktstimmung und bleibt nach der Kursschwäche der Vorwoche unter Druck.

Ist die Evotec Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 1,88% führt sie am Mittag die Liste der fünf größten SDAX Verlierer an.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Evotec Aktie? ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT (Xetra). Die US-Hinterlegungsscheine werden an der Nasdaq unter EVO gehandelt.