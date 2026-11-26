Die Evotec Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den SDAX Verlierern: Das Papier des Wirkstoffforschers verliert 1,88% auf 2,50 Euro. Damit notiert die Evotec Aktie nur noch knapp 4% über dem Jahrestief von 2,41 Euro, das am 13. Oktober 2026 im Xetra-Handel markiert wurde.
Evotec Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Jahrestief rückt näher
Die Evotec Aktie fällt am Donnerstagmittag um 1,88% auf 2,50 Euro und ist SDAX Verlierer. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, doch der Kurs liegt nur noch knapp über dem Jahrestief.
Der Auslöser
Warum die Evotec Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene Evotec-Nachricht gibt es am Donnerstag nicht. Der Rückgang setzt vielmehr eine schwache Phase fort: Am Freitag, 20. November, verlor die Evotec Aktie 7,3% auf 2,54 Euro, an einem Handelstag, an dem auch viele andere Werte unter Druck standen. Seit dem Xetra-Schlusskurs von 3,09 Euro am Tag der Quartalszahlen (5. November) summiert sich das Minus auf rund 19%.
Dabei lieferte der Neunmonatsbericht operativ durchaus Lichtblicke: Im dritten Quartal blieb der Umsatz mit 164,9 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (163,9 Mio. Euro), der bereinigte EBITDA-Verlust schrumpfte von 15,0 auf 1,6 Mio. Euro. Das Umbauprogramm Horizon liegt laut Unternehmen vor dem Zeitplan, der Jahresausblick wurde bestätigt. Anleger bleiben trotzdem vorsichtig, weil die Zahlen über die ersten neun Monate ein schwächeres Bild zeichnen.
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|9 Monate 2025
|Umsatz
|465,0 Mio. Euro
|535,1 Mio. Euro
|Bereinigtes EBITDA
|-44,3 Mio. Euro
|-16,9 Mio. Euro
Bereinigtes EBITDA laut Auswertung von aktiencheck.de.
Quelle: Evotec-Neunmonatsbericht 05.11.2026
Einordnung
Umsatzrückgang und sinkende Liquidität belasten die Evotec Aktie
Der Neunmonatsumsatz liegt rund 13% unter dem Vorjahr, das bereinigte EBITDA hat sich im gleichen Zeitraum deutlich verschlechtert. Für das Gesamtjahr 2026 stellt Evotec einen Umsatz von 570 bis 610 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von minus 105 bis minus 70 Mio. Euro in Aussicht; die Prognose war im Juli gesenkt worden. Die Liquidität sank in den ersten neun Monaten von 476,4 auf 400,9 Mio. Euro.
Zugleich präsentierte Evotec Mittelfristziele bis 2030, die laut Agenturberichten leicht gedämpft und zeitlich verschoben wurden. Für die Evotec Aktie bleibt damit die Frage offen, wann der Konzern aus der Verlustzone herauskommt.
FAQ
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum fällt die Evotec Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Evotec Aktie folgt einer schwachen Marktstimmung und bleibt nach der Kursschwäche der Vorwoche unter Druck.
Ist die Evotec Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 1,88% führt sie am Mittag die Liste der fünf größten SDAX Verlierer an.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Evotec Aktie? ISIN DE0005664809, WKN 566480, Handelssymbol EVT (Xetra). Die US-Hinterlegungsscheine werden an der Nasdaq unter EVO gehandelt.
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