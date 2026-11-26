Die Evotec Aktie (ISIN: DE0005664809, FSE: EVT) gibt am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Xetra-Handel um 1,95% auf 2,50 Euro nach und fiel im Tagestief bis auf 2,43 Euro. Damit liegt sie nahe am 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober. Dabei gibt es eine gute Nachricht aus der Pipeline: Die FDA hat eine zweite IND-Freigabe für einen Protein-Degrader aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erteilt. Warum die Evotec-Aktie trotzdem unter Druck bleibt, zeigt die große Evotec Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.