Die Evotec Aktie (ISIN: DE0005664809, FSE: EVT) gibt am Donnerstag, dem 26. November 2026, im Xetra-Handel um 1,95% auf 2,50 Euro nach und fiel im Tagestief bis auf 2,43 Euro. Damit liegt sie nahe am 52-Wochen-Tief von 2,41 Euro vom 13. Oktober. Dabei gibt es eine gute Nachricht aus der Pipeline: Die FDA hat eine zweite IND-Freigabe für einen Protein-Degrader aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erteilt. Warum die Evotec-Aktie trotzdem unter Druck bleibt, zeigt die große Evotec Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Evotec Aktie Prognose: Nahe am Jahrestief trotz BMS-Pipelineerfolg - Chance oder Wertfalle?
Die Evotec-Aktie fällt am Donnerstag auf 2,50 Euro, obwohl die FDA eine zweite IND mit Bristol Myers Squibb freigegeben hat. Die Evotec Aktie Prognose zeigt, warum der Pipelineerfolg vorerst kein Geld bringt und was Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Evotec SE
- Börse / Ticker
- Xetra: EVT, Nasdaq: EVO
- ISIN
- DE0005664809
- Kerngeschäft
- Wirkstoffforschung und -entwicklung als Dienstleister und Partner
- 52-Wochen-Spanne
- 2,41 bis 6,73 €
- Prognose 2026
- Umsatz 570 bis 610 Mio. €, bereinigtes EBITDA -70 bis -105 Mio. €
- Liquidität
- 400,9 Mio. € (Ende September)
- Offenes Verfahren
- Strategische Überprüfung seit Mai 2026
Stand: 26.11.2026, Kurs Xetra, 26.11.2026 (intraday)
Die aktuellen News
Zweite IND-Freigabe - aber noch kein Geld
Die FDA hat eine zweite Investigational New Drug Application (IND) in der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zur Protein-Degradation freigegeben.
Es handelt sich um einen weiteren Kandidaten aus der Klasse der Cereblon-E3-Ligase-Modulatoren (CELMoDs), also sogenannter molecular glues. Die Phase 1 soll 2027 beginnen. Der erste Kandidat, BMS-986506, befindet sich seit März 2026 in Phase 1 bei fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom; damals erhielt Evotec 10 Millionen US-Dollar als Meilenstein. Weitere Zahlungen hängen von der klinischen Entwicklung ab, die jetzige Freigabe bringt deshalb nach Angaben der Berichte vorerst kein zusätzliches Geld. Für die Evotec-Aktie ist das ein Signal für die Plattform, aber noch kein Kurstreiber für die Bilanz.
Die Quartalszahlen
Bessere Marge im Q3 - aber schwache Neunmonatsbilanz
Evotec legte am 5. November die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal vor und bestätigte die Prognose für 2026.
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Umsatz
|163,9
|164,9
|465,0 (-13,1%)
|Bereinigtes EBITDA
|-15,0
|-1,6
|-44,3 (Vorjahr: -16,9)
Bereinigtes EBITDA = Konzernkennzahl vor Sondereffekten.
Quelle: Evotec SE, Quartalsmitteilung zum 30.09.2026 (über finanzen.net)
Die Liquidität lag Ende September bei 400,9 Millionen Euro, das Unternehmen meldet aber Nettoverschuldung. Für 2026 peilt Evotec einen Konzernumsatz von 570 bis 610 Millionen Euro an, nach einer Senkung im Juli wegen verschobener Partnerschaften und Meilensteine; das bereinigte EBITDA soll bei rund -70 bis -105 Millionen Euro liegen.
Spannend ist, was die Prognose für das Schlussquartal bedeutet: Nach 465,0 Millionen Euro in den ersten neun Monaten wären für das Jahresziel nur 105 bis 145 Millionen Euro Umsatz im vierten Quartal nötig, deutlich weniger als die 164,9 Millionen im dritten (Redaktionsrechnung). Das spricht entweder für eine vorsichtige Prognose oder für ein schwaches Schlussquartal. Die Deutsche Bank sieht laut Berichten ein trübes Schlussquartal.
Das Chartbild
Unter allen Durchschnitten - nahe am Jahrestief
Die Evotec Aktie liegt rund 63% unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,73 Euro vom 14. Januar 2026 (Redaktionsrechnung). Der Kurs notiert unter dem 50-Tage-Durchschnitt, den die Aktie am 17. November nach unten durchbrochen hat; der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen alle abwärts. Damit bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Eine Erholung über die Durchschnittslinien wäre ein erstes Signal der Entspannung, ein Fall unter 2,41 Euro würde ein neues Jahrestief markieren.
Die Analysten
Hold dominiert - die Spanne ist groß
Laut TipRanks-Daten der letzten drei Monate stuft die Deutsche Bank die Evotec Aktie mit "Hold" und einem Kursziel von 3,50 Euro ein. Berenberg bestätigte "Hold" und hob das Ziel von 3,60 auf 3,75 Euro an. RBC Capital Markets rät zum Kauf mit einem Ziel von 5,00 Euro. Alle drei Ziele liegen über dem aktuellen Kurs von 2,50 Euro. Die Einschätzungen stammen von Dritten, aktiencheck.de gibt keine eigenen Kursziele ab.
Das große Bild
Umbau, Sparprogramm und ein gesenktes Langfristziel - wie viel Substanz bleibt?
Evotec baut sich um. Das Programm "Horizon" soll die Kosten bis Ende 2027 um 75 Millionen Euro pro Jahr senken, mehr als ein Fünftel davon war Ende September erreicht. Vier Standorte sollen schließen, bis zu 800 Stellen können wegfallen. Parallel läuft seit Mai eine strategische Überprüfung, deren Ergebnis offen ist. Das mittelfristige Umsatzziel für 2030 liegt nur noch bei rund 1 Milliarde Euro und damit unter dem früheren Anspruch.
Für die Evotec Aktie Prognose heißt das: Die wissenschaftliche Plattform ist gefragt, wie die zweite IND mit Bristol Myers Squibb zeigt. Das Geschäftsmodell aber braucht Zeit, bis Meilensteine und Umsatz wieder verlässlich fließen. Bis dahin zählt für Anleger der Evotec-Aktie vor allem, ob Umsatz und EBITDA die gesenkte Prognose erreichen und ob die strategische Überprüfung Klarheit schafft.
Was für die Evotec-Aktie spricht
Zweite IND-Freigabe mit Bristol Myers Squibb, bereinigtes EBITDA im Q3 bei nur -1,6 Mio. €, Liquidität von 400,9 Mio. €, Sparprogramm mit 75 Mio. € pro Jahr bis Ende 2027.
Die Prognose
Evotec Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist nach diesem Jahr nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele.
Kurzfristig (bis Jahresende): Test des Jahrestiefs
Solange der Kurs unter den Durchschnittslinien bleibt, dominiert der Abwärtstrend. Hält die Marke von 2,41 Euro, wäre eine technische Erholung möglich; fällt sie, droht ein neues Jahrestief. Neue Meilensteine aus der BMS-Partnerschaft wären ein positives Signal.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Prognose und Strategie
Entscheidend ist, ob Evotec das Umsatzziel von 570 bis 610 Millionen Euro erreicht und die strategische Überprüfung zu einem klaren Ergebnis führt. Gelingt beides, könnte der Markt die Evotec Aktie Prognose neu bewerten.
Langfristig (ab 2028): Plattform gegen Cashburn
Langfristig zählt, ob Horizon die Kosten senkt, die Pipeline mit Bristol Myers Squibb Meilensteine liefert und Evotec zu nachhaltigen Gewinnen zurückfindet. Scheitert das, bleibt die Aktie ein spekulativer Biotech-Wert.
Die Termine
Was Anleger der Evotec Aktie jetzt beobachten
Laufend: Ergebnis der strategischen Überprüfung.
Laufend: Umsetzung des Programms Horizon und der Standortschließungen.
2027: Start der Phase 1 für die zweite BMS-Substanz.
Frühjahr 2027: Jahreszahlen 2026 (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Warum fällt die Evotec Aktie trotz IND-Freigabe? Die Freigabe löst keine sofortige Zahlung aus, Meilensteine hängen von der weiteren Entwicklung ab. Zudem bleibt das Chartbild angeschlagen.
Wie lautet die Evotec Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die Chartlage, mittelfristig die Prognose und die Strategie, langfristig die Pipeline. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Was erwartet Evotec für 2026? Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von rund -70 bis -105 Millionen Euro.
Wie hoch ist die Liquidität? Evotec meldet 400,9 Millionen Euro zum Ende September, zugleich besteht Nettoverschuldung.
Ist die Evotec Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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