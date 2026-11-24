Evotec Aktie: Zweite FDA-Freigabe in wenigen Wochen – reicht das für die Wende am Jahrestief

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:46 2 Min.

Die Evotec Aktie startet am Dienstag mit plus 2,28 Prozent als einer der stärksten TecDAX-Werte in den Handel und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Die US-Behörde FDA hat einem zweiten Wirkstoff aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb den Weg in die Klinik freigegeben. Der Kurs steht nur knapp über dem 52-Wochen-Tief.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Bei kaum einer deutschen Aktie liegen Hoffnung und Enttäuschung so nah beieinander. Die Evotec Aktie gewinnt zum Handelsstart am Dienstag 2,28 Prozent und notiert damit bei rund 2,62 Euro. Im TecDAX gehört der Hamburger Wirkstoffforscher zu den drei stärksten Werten, auf den Finanzportalen zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Kurs der Evotec Aktie zum Handelsstart (errechnet) 2,62 EUR Tagesgewinn, unter den Top 3 im TecDAX +2,28 % 52-Wochen-Tief 2,41 EUR 52-Wochen-Hoch vom 14. Januar 6,71 EUR Quelle : wallstreet-online; ad-hoc-news; onvista; boerse-express Die Nachricht Kandidat Nummer zwei darf in die Klinik Am 19. November meldete Evotec eine zweite sogenannte IND-Freigabe der FDA für einen Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Damit kann ein weiteres Projekt in die klinische Prüfung am Menschen gehen. Daneben schloss Evotec einen kleinen Aktienrückkauf ab: 365.000 Aktien für rund 1,14 Millionen Euro. Hinzu kommt eine Förderung über 2,9 Millionen Dollar. Der Kurs Mehr als 60 Prozent unter dem Jahreshoch Die Nachricht trifft auf eine Aktie am Boden. Das 52-Wochen-Hoch vom Januar lag bei 6,71 Euro, das Tief bei 2,41 Euro. Zum Hoch fehlen rund 61 Prozent (eigene Rechnung). Leerverkäufer bleiben aktiv: ActusRayPartners erhöhte die Netto-Leerverkaufsposition am 20. November von 0,77 auf 0,81 Prozent des Aktienkapitals. Fortschritte in der Pipeline bringen bei Evotec erst mit Verzögerung Geld, nämlich über Meilensteinzahlungen der Partner. Was für die Evotec Aktie spricht Zweite FDA-Freigabe aus der BMS-Partnerschaft

Aktienrückkauf abgeschlossen

Förderung über 2,9 Millionen Dollar

Kurs knapp über dem 52-Wochen-Tief stabilisiert Was Anleger bedenken sollten Rund 61 Prozent unter dem Jahreshoch

Leerverkäufer stocken Positionen auf

Meilensteine fließen erst später

Abwärtstrend bisher nicht gebrochen Einordnung der Redaktion: Die Evotec Aktie liefert wieder Nachrichten aus der Forschung, und der Markt hört zumindest zu. Für eine Wende reicht ein Tagesgewinn nicht. Entscheidend ist, ob das Tief bei 2,41 Euro hält und ob aus den klinischen Fortschritten zählbare Zahlungen werden. FAQ Häufige Fragen zur Evotec Aktie Warum steigt die Evotec Aktie heute?

Die FDA hat einem zweiten Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb die klinische Prüfung erlaubt. Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Evotec Aktie?

Bei 2,414 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Evotec Aktie?

ISIN DE0005664809, WKN 566480. Handelssymbol an deutschen Börsen: EVT. US-Handelssymbol (ADR): EVO (Nasdaq).

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