Die Evotec-Aktie gerät zunehmend unter Druck! Während der Aktienkurs auf 2,80 Euro abrutscht und ein deutliches Minus von 4,502 Prozent verzeichnet, verschärfen professionelle Leerverkäufer ihre Wetten auf fallende Kurse. Besonders brisant: Der Hedgefonds Systematica Investments Limited hat seine Short-Position am 16. November 2026 von 0,90 Prozent auf 1,00 Prozent erhöht. Doch damit nicht genug: Insgesamt neun institutionelle Investoren halten meldepflichtige Netto-Leerverkaufspositionen von zusammen 7,01 Prozent des Aktienkapitals. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wie gefährlich wird die wachsende Macht der Shortseller für den angeschlagenen Biotechnologiekonzern?