Welche Hedgefonds wetten gegen Evotec?

Laut gemeldeten Positionen unter anderem Millennium mit 1,01 Prozent, Citadel Securities mit 0,50 Prozent sowie WorldQuant.

Was bedeutet die IND-Freigabe?

Die FDA erlaubt damit, einen Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen zu testen. Es ist bereits die zweite Freigabe aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb.

Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?

Rund 62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.