Die Evotec Aktie ist zum Schlachtfeld zwischen Optimisten und Pessimisten geworden. Am Dienstag schloss das Papier im Xetra-Handel bei 2,54 Euro, ein leichtes Minus von 0,78 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch ist der Kurs fast 62 Prozent entfernt. Während professionelle Spekulanten ihre Wetten auf weiter fallende Kurse ausbauen, meldet das Unternehmen Fortschritte in der Forschung.
Evotec Aktie: Hedgefonds wetten auf den Absturz – doch die Pipeline liefert neue Erfolge
Citadel steigt neu ein, Millennium baut aus: Immer mehr Hedgefonds setzen auf fallende Kurse bei der Evotec Aktie. Gleichzeitig meldet der Hamburger Wirkstoffforscher die zweite FDA-Freigabe aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Fast 62 Prozent unter dem Jahreshoch – Talsohle oder Falle?
Die Leerverkäufer
Hedgefonds verschärfen ihre Wetten
Laut öffentlich gemeldeten Leerverkaufspositionen hat Millennium seine Wette gegen die Evotec Aktie von 0,94 auf 1,01 Prozent des Aktienkapitals erhöht. Citadel Securities hat eine neue Netto-Leerverkaufsposition von 0,50 Prozent eröffnet, auch WorldQuant baute aus. Leerverkäufer verdienen, wenn der Kurs fällt. Steigende Positionen zeigen, dass einige professionelle Investoren den Turnaround skeptisch sehen. Gleichzeitig bergen hohe Leerverkaufsquoten das Potenzial für kräftige Gegenbewegungen, wenn positive Nachrichten kommen.
Die Forschung
Zweite FDA-Freigabe mit Bristol Myers Squibb
Auf der anderen Seite stehen Fortschritte in der Pipeline. Am 19. November meldeten Evotec und Bristol Myers Squibb eine zweite sogenannte IND-Freigabe der US-Arzneimittelbehörde FDA. Damit darf ein weiterer Wirkstoffkandidat aus der gemeinsamen Forschung in klinischen Studien am Menschen getestet werden. Für Evotec sind solche Meilensteine wichtig, weil sie in der Regel mit Zahlungen des Partners verbunden sind und die Qualität der Forschungsplattform belegen.
Langfristig peilt Evotec bis 2030 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro an. Der Weg dorthin führt über einen tiefgreifenden Umbau. Für die Evotec Aktie wird entscheidend sein, ob das Unternehmen auf dem Weg dorthin profitabel wird.
Bei Evotec wetten die Hedgefonds auf die Bilanz – und das Management auf die Pipeline.
Häufige Fragen zur Evotec Aktie
Welche Hedgefonds wetten gegen Evotec?
Laut gemeldeten Positionen unter anderem Millennium mit 1,01 Prozent, Citadel Securities mit 0,50 Prozent sowie WorldQuant.
Was bedeutet die IND-Freigabe?
Die FDA erlaubt damit, einen Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen zu testen. Es ist bereits die zweite Freigabe aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb.
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Rund 62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der genannten Wertpapiere.
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