Die Evotec-Aktie befindet sich in einer bemerkenswerten Konstellation. Während der Aktienkurs mit einem Plus von 0,08 % auf 2,544 Euro nahezu unverändert bleibt, haben mehrere institutionelle Investoren ihre Netto-Leerverkaufspositionen ausgebaut. Millennium International Management erhöhte seine Position am 23. November 2026 von 0,94 % auf 1,01 %, WorldQuant stockte von 0,48 % auf 0,55 % auf und Citadel Securities meldete erstmals eine öffentlich sichtbare Position von 0,50 %. Gemeinsam erreichen diese drei Gesellschaften damit eine Netto-Short-Exponierung von 2,06 %. Unter Einbeziehung der weiteren zuletzt veröffentlichten Positionen ergibt sich eine Summe von 9,20 % des Aktienkapitals. Damit bleibt Evotec ein bedeutender Titel für institutionelle Short-Strategien. Die jüngsten Positionsaufstockungen dokumentieren eine zunehmende Short-Exponierung einzelner Marktteilnehmer, liefern aber noch keine verlässliche Prognose für die weitere Kursentwicklung. Sollten die operativen Fortschritte hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte zusätzlicher Druck entstehen. Positive Überraschungen könnten dagegen die Leerverkäufer zu Positionsreduzierungen bewegen und eine Kurserholung unterstützen. Für Anleger bleibt die Situation deshalb besonders spannend: Die Hedgefonds haben ihre Wetten ausgeweitet – ob sie damit richtigliegen, wird letztlich die wirtschaftliche Entwicklung von Evotec entscheiden.