Die Evonik Aktie (Ticker EVK, ISIN DE000EVNK013) trotzt am Dienstag dem schwachen Gesamtmarkt. Während der DAX am Mittag rund 0,7 Prozent verlor, kletterte der Spezialchemiekonzern laut dpa-AFX bis auf 21,62 Euro und notierte gegen 11:50 Uhr bei rund 21,40 bis 21,50 Euro – ein Plus von ein bis zwei Prozent und nahe am 52-Wochen-Hoch. Auslöser ist ein interner Vorstandsbrief, um dessen Bedeutung es Verwirrung gab. Im Hintergrund läuft der Übernahmepoker mit BASF, der die Aktie seit September antreibt. Diese Evonik Aktienanalyse sortiert, was bekannt ist und was nicht.
Evonik Aktienanalyse: Brief-Verwirrung, BASF-Poker, Aktie nahe Jahreshoch – wie viel Übernahmefantasie steckt noch im Kurs?
Ein interner Brief des Evonik-Vorstands sorgt am Dienstag für Verwirrung – Bloomberg las daraus Bedingungen für eine BASF-Übernahme, dpa-AFX einen Fahrplan für Verkäufe. Die Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Hoch, rund 11 Prozent unter dem zuletzt genannten BASF-Preis von 24 Euro. Die Evonik Aktienanalyse ordnet Fakten, Bewertung und die Szenarien der Evonik Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Evonik Industries AG
- Ticker
- EVK (Xetra)
- ISIN
- DE000EVNK013
- Börsenwert
- rund 10 Mrd. EUR
- Großaktionär
- RAG-Stiftung, rund 43–44 %
- Dividende
- 1,00 EUR für 2025
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra gegen 11:50 Uhr laut dpa-AFX/finanzen.net, verzögert
Der Brief
Bloomberg sah Bedingungen für eine BASF-Übernahme, laut dpa-AFX geht es um Anforderungen an Käufer von Geschäftsteilen.
Der Poker
BASF brachte zuletzt 24 Euro je Aktie ins Spiel, Evonik lehnte am 30. Oktober ab; ein formelles Angebot gibt es nicht.
Die Zahlen
Q3-EBITDA plus 40 Prozent, Prognose obere Hälfte von 2,0 bis 2,2 Mrd. Euro.
Die Analysten
Mehrheitlich „Halten“, durchschnittliches Kursziel unter dem Kurs.
Der Auslöser
Was steckt hinter dem Evonik-Brief vom Dienstag?
Am Dienstagvormittag berichtete Bloomberg unter Berufung auf einen internen Brief des Evonik-Vorstands, der Konzern habe Bedingungen für eine mögliche Übernahme durch BASF formuliert: langfristige Perspektiven für die Standorte sowie Zusagen zu Tarifverträgen, Altersversorgung und Weiterbildung. Die Nachrichtenagentur dpa-AFX, der der Brief ebenfalls vorliegt, kam zu einer anderen Lesart. Danach geht es nicht um eine Übernahme durch BASF, sondern um die Geschäftsbereiche, die Evonik selbst verkaufen will. An mögliche Käufer stellt der Vorstand genau diese Anforderungen, und die Erlöse sollen im Unternehmen bleiben. Laut einem Bericht von goldesel.de stellte Evonik klar, dass der Konzern an seiner Eigenständigkeit festhält.
Die Börse reagierte dennoch freundlich. Der Grund liegt auf der Hand: Jede Meldung, die den Namen BASF enthält, hält die Übernahmefantasie am Leben. Eine Stellungnahme von BASF zum Brief lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Die BASF-Aktie notierte am Mittag rund ein Prozent tiefer bei 53,45 Euro.
Der Übernahmepoker
Wo steht der Poker zwischen BASF und Evonik?
BASF hatte am 25. September bestätigt, mit der RAG-Stiftung und Evonik zu sondieren. Laut Börsen-Zeitung lag ein erstes indikatives Gebot bei 22,15 Euro je Aktie, Ende Oktober besserte BASF auf 24 Euro nach. Das entspricht einem Wert von gut 11 Milliarden Euro ohne Schulden und einer Prämie von rund 39 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden. Evonik lehnte am 30. Oktober per Ad-hoc-Mitteilung ab. Ein Treffen der Vorstands- und Finanzchefs am Wochenende des 7. und 8. November brachte laut Börsen-Zeitung keine Verhandlungen, der Ball liege bei BASF. Interims-CEO Claus Rettig sagte der FAZ, was BASF geboten habe, liefere Evonik „auch selbst“.
Schlüsselfigur bleibt die RAG-Stiftung mit einem Anteil von rund 43 bis 44 Prozent. Sie hielt bisher an einer Sperrminorität von 25,1 Prozent fest, signalisierte laut Reuters aber Offenheit für einen Komplettverkauf. Zum 24-Euro-Vorschlag hat sie sich öffentlich noch nicht geäußert.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Evonik sein Geld?
Evonik mit Sitz in Essen ist einer der größten Spezialchemiekonzerne der Welt. Das Unternehmen stellt Zusatzstoffe und Spezialmaterialien her, etwa für Medikamente, Kosmetik, Tierfutter, Lacke, Batterien und Hochleistungskunststoffe. Unter dem Programm „Evonik Tailor Made“ baut der Konzern um: Er trennt sich vom zyklischeren Basisgeschäft, etwa dem Oxeno-Bereich und den Chemieparks in Marl und Wesseling (Syneqt), und baut Stellen ab. Zu den rund 2.800 Stellen, die bis Ende 2026 wegfallen, kommen von 2027 bis Ende 2029 weitere 3.200 hinzu, davon 2.150 in Deutschland.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Evonik Aktie nach der Rally?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|3,83 Mrd. EUR
|+13 %
|Bereinigtes EBITDA
|629 Mio. EUR
|+40 %
|EBITDA-Marge
|16,4 %
|–
|Free Cashflow
|369 Mio. EUR
|Vorjahr 300 Mio. EUR
|Nettoergebnis
|−53 Mio. EUR
|Vorjahr −106 Mio. EUR
Quelle: Evonik, Quartalsmitteilung vom 04.11.2026; Chemanager; Quartr
Operativ läuft es besser. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 3,83 Milliarden Euro, getragen vor allem von höheren Preisen. Das bereinigte EBITDA kletterte um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro, lag aber knapp unter der Schätzung von 633 Millionen. Unter dem Strich stand wegen Rückstellungen von 313 Millionen Euro für den Stellenabbau ein Verlust von 53 Millionen Euro. Für 2026 erwartet Evonik ein bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von rund 850 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Evonik
|BASF
|Börsenwert
|rund 10 Mrd. EUR
|46,3 Mrd. EUR
|EV/EBITDA 2026e
|5,9
|7,9
|Dividendenrendite
|rund 4,2–4,7 %
|4,2 %
|Seit Jahresbeginn
|rund +60 %
|+20 %
Quelle: MarketScreener, 09.11. und 17.11.2026
Gemessen am Unternehmenswert zum operativen Ergebnis ist Evonik mit einem EV/EBITDA von 5,9 laut MarketScreener trotz der Kursrally noch günstiger bewertet als BASF mit 7,9. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wegen der Sonderlasten durch den Umbau wenig aussagekräftig. Die Dividende von 1 Euro für 2025 entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 4,7 Prozent; für 2026 erwartet MarketScreener eine niedrigere Ausschüttung. Die Nettoverschuldung soll Ende 2026 rund 3,1 Milliarden Euro betragen; Moody's hob das Rating im August auf Baa1 an.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Evonik Aktie?
Die Analysten sind zurückhaltend. Laut einer Konsensübersicht mit Stand 16. November raten von neun Häusern eines zum Kauf, sieben zum Halten und eines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21 Euro und damit leicht unter dem aktuellen Kurs. Eine andere Übersicht nennt fünf Häuser mit einem Durchschnitt von 20 Euro und einer Spanne von 14 bis 22 Euro. Nach den Quartalszahlen Anfang November gab es mehrere Anpassungen, darunter eine Abstufung mit dem Argument, die Chance auf eine höhere Übernahmeprämie sei begrenzt. Die Aktie handelt damit klar auf Basis der Übernahmefantasie, nicht der fundamentalen Kursziele.
Charttechnik
Wie steht die Evonik Aktie im Chart?
Charttechnisch ist der Trend klar aufwärtsgerichtet. Die Aktie notiert laut boerse-express deutlich über der 50-Tage-Linie (rund 19,58 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 17,01 Euro), der RSI lag zuletzt mit knapp 52 im neutralen Bereich. Das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 21,52 Euro wurde am Dienstag mit 21,62 Euro im Tagesverlauf überschritten; ob es zum Schluss hält, war bei Redaktionsschluss offen. Als Unterstützung sieht die Redaktion die Zone um 20,54 bis 20,84 Euro (Tagestiefs vom 9. November), darunter die 50-Tage-Linie.
Szenarien
Wie sieht die Evonik Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Der Markt diskutiert im Kern drei Szenarien. Im Übernahmeszenario einigen sich BASF und die RAG-Stiftung auf einen Preis, möglicherweise über den bisher genannten 24 Euro. Dann würde sich die Aktie dem Angebotspreis annähern. Im Hängepartie-Szenario bleibt es beim Patt: Evonik setzt auf Eigenständigkeit, BASF legt nicht nach. Die Aktie bliebe dann von Gerüchten getrieben, mit erhöhter Schwankung.
Im Rückzugsszenario erklärt BASF das Thema für beendet. Dann dürfte ein Teil der Prämie wieder aus dem Kurs weichen; die durchschnittlichen Analystenziele von 20 bis 21 Euro zeigen, wo die Experten den fairen Wert ohne Übernahme sehen. Für die Evonik Aktienprognose ist deshalb die Haltung der RAG-Stiftung der wichtigste Faktor.
Termine
Was sollten Anleger bei Evonik jetzt beobachten?
Anleger sollten vor allem auf Signale von BASF und der RAG-Stiftung achten, auf Fortschritte beim Verkauf von Oxeno und Syneqt sowie auf Veränderungen bei den Leerverkaufspositionen. Die nächsten Geschäftszahlen legt Evonik am 4. März 2027 vor, die Zahlen zum ersten Quartal folgen am 4. Mai 2027.
FAQ zur Evonik Aktie
Warum steigt die Evonik Aktie heute? Ein interner Vorstandsbrief wurde von Bloomberg als Bedingungskatalog für eine BASF-Übernahme gedeutet; laut dpa-AFX betrifft er aber Verkäufe von Geschäftsteilen. Die Übernahmefantasie stützt den Kurs.
Gibt es ein Übernahmeangebot von BASF für die Evonik Aktie? Nein, kein formelles Angebot. BASF hat zuletzt indikativ 24 Euro je Aktie ins Spiel gebracht, Evonik hat abgelehnt.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Evonik Aktie? Im Schnitt rund 20 bis 21 Euro je nach Übersicht, bei einer Spanne von 14 bis 22 Euro.
Was sagt die Evonik Aktienprognose des Unternehmens? Für 2026 erwartet Evonik ein bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro.
Wer ist der größte Aktionär von Evonik? Die RAG-Stiftung mit rund 43 bis 44 Prozent.
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