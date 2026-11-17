Am Dienstagvormittag berichtete Bloomberg unter Berufung auf einen internen Brief des Evonik-Vorstands, der Konzern habe Bedingungen für eine mögliche Übernahme durch BASF formuliert: langfristige Perspektiven für die Standorte sowie Zusagen zu Tarifverträgen, Altersversorgung und Weiterbildung. Die Nachrichtenagentur dpa-AFX, der der Brief ebenfalls vorliegt, kam zu einer anderen Lesart. Danach geht es nicht um eine Übernahme durch BASF, sondern um die Geschäftsbereiche, die Evonik selbst verkaufen will. An mögliche Käufer stellt der Vorstand genau diese Anforderungen, und die Erlöse sollen im Unternehmen bleiben. Laut einem Bericht von goldesel.de stellte Evonik klar, dass der Konzern an seiner Eigenständigkeit festhält.

Die Börse reagierte dennoch freundlich. Der Grund liegt auf der Hand: Jede Meldung, die den Namen BASF enthält, hält die Übernahmefantasie am Leben. Eine Stellungnahme von BASF zum Brief lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Die BASF-Aktie notierte am Mittag rund ein Prozent tiefer bei 53,45 Euro.