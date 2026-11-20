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Evonik Aktie: Zweimal Nein, jetzt zieht BASF den Stecker

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 11:49 3 Min.

BASF gebot 24 Euro, jetzt kostet die Evonik-Aktie 18,18 Euro – Jefferies hält trotz des geplatzten Übernahmeversuchs am Kursziel von 21 Euro fest.

Bild: Evonik Industries AG

Die Analystin Priyanka Patel von Jefferies bestätigt in ihrer Evonik-Aktienanalyse vom 19.11.2026 nach dem Rückzug von BASF das Rating "hold" und das Kursziel von 21 Euro für die Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker: EVK). Am 20. November notiere die Aktie bei 18,18 Euro, ein Minus von 0,07 Euro oder 0,38%. Damit liege der Börsenkurs 2,82 Euro unter dem Kursziel von Jefferies und sogar 5,82 Euro unter den 24 Euro, die BASF zuletzt je Aktie in bar geboten habe. Für Anleger stelle sich nun die Frage, was Evonik aus eigener Kraft wert sei. Zwei abgelehnte Angebote – warum BASF den Schlussstrich ziehe Priyanka Patel verweise in ihrer Evonik-Aktienanalyse auf die Darstellung von BASF. Der Evonik-Vorstand habe sich aus Sicht des Kaufinteressenten nach zwei abgelehnten unverbindlichen Barangeboten nicht konstruktiv auf Gespräche eingelassen. Dabei habe BASF signalisiert, eine weitere moderate Erhöhung zu erwägen. Ein drittes Angebot mit einem höheren Preis sei daraus jedoch nicht entstanden. Für die Bewertung der Aktie sei dieser Unterschied entscheidend. Solange BASF zu einer Nachbesserung bereitgeschienen habe, hätten Anleger auf einen Abschluss oberhalb von 24 Euro spekulieren können. Mit dem Rückzug entfalle diese Aussicht. BASF habe die Geschäftsperspektiven und Risiken einer eigenständigen Evonik geprüft und darin keine ausreichende Grundlage gesehen, den Kauf zu einem höheren Preis weiterzuverfolgen. Die 24 Euro seien damit der letzte Preisvorschlag eines strategischen Käufers. Für die heutigen Aktionäre lasse sich daraus kein Anspruch auf eine entsprechende Auszahlung ableiten. Kursziel 21 Euro – warum Priyanka Patel dennoch Abwärtsrisiken sehe Auf den ersten Blick scheine das Urteil von Jefferies widersprüchlich: Priyanka Patel sehe nach dem Ende der Übernahmebemühungen Abwärtspotenzial, während das unveränderte Kursziel 21 Euro beim aktuellen Kurs von 18,18 Euro rechnerisch rund 15,5% höher liege. Der zeitliche Zusammenhang sei hier wesentlich. Die Einschätzung der Analystin beziehe sich auf den Rückzug von BASF am 19. November. Die 15,5% ergäben sich dagegen aus dem Vergleich des beibehaltenen Kursziels mit der späteren Notierung. Aus diesem Abstand habe Priyanka Patel keine Kaufempfehlung abgeleitet. Für Evonik verschiebe sich damit der Maßstab. Während der Übernahmebemühungen habe schon die Aussicht auf ein verbessertes Angebot den Wert einer Aktie für einen spekulativen Käufer verändern können. Nun komme es wieder stärker darauf an, welche Gewinne und freien Mittel der Spezialchemiekonzern selbst erwirtschaften könne. Für Aktionäre sei das die wirtschaftliche Konsequenz der beiden Absagen: Den Wert, den BASF in bar geboten habe, müsse Evonik als eigenständiges Unternehmen erst noch unter Beweis stellen. Die Analystin Priyanka Patel von Jefferies bleibt in ihrer Evonik-Aktienanalyse beim Rating "hold" und beim Kursziel von 21 Euro. Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden – nach zwei abgelehnten Angeboten hat wenigstens die Weiterleitung gute Chancen, angenommen zu werden. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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