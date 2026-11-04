Evonik Aktie: Warum DZ BANK jetzt auf die Bremse tritt

Die Evonik-Aktie steht vor einer außergewöhnlich spannenden Bewährungsprobe. Operativ präsentiert sich der Spezialchemiekonzern deutlich stärker als noch vor einem Jahr. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 13 Prozent auf rund 3,83 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich der freie Cashflow erheblich, und das Management erwartet für das Gesamtjahr ein Ergebnis in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro. Dennoch senkt die DZ BANK ihre Empfehlung. Analyst Peter Spengler stuft Evonik in seiner Aktienanalyse vom 3. November 2026 von "kaufen" auf "halten" ab. Der faire Wert 22 Euro bleibt unverändert. Entscheidend ist das Übernahmeinteresse von BASF. Nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie sieht Peter Spengler nur noch begrenzte Chancen auf eine höhere Übernahmeprämie. Gleichzeitig warnt der DZ BANK-Analyst vor einem zunehmenden Rückschlagsrisiko. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Botschaft: Die operative Verbesserung von Evonik ist erfreulich, aber die Übernahmefantasie könnte bereits einen erheblichen Teil der kurzfristigen Börsenhoffnungen bestimmen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 21,26 Euro beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial bis zum fairen Wert 22 Euro lediglich 3,48 Prozent. Damit erscheint die Aktie aus Sicht der DZ BANK derzeit eher als Halteposition denn als attraktiver Neueinstieg. Wer auf eine höhere Übernahmeprämie spekuliert, setzt auf ein unsicheres Ereignis. Wer dagegen langfristig an die operative Erholung von Evonik glaubt, sollte besonders die Entwicklung der Gewinnmargen, des Cashflows und der Restrukturierungsmaßnahmen beobachten. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Wird BASF noch einmal nachlegen oder muss die Evonik-Aktie künftig wieder allein mit ihren Geschäftszahlen überzeugen? Peter Spengler und die DZ BANK bleiben mit dem Rating "halten" jedenfalls vorsichtig.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.