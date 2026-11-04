Ausgerechnet nach einer beeindruckenden Ergebnisverbesserung und mitten in einer spektakulären Übernahmedebatte zieht die DZ BANK bei der Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) die Reißleine! Analyst Peter Spengler stuft den Essener Spezialchemiekonzern in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 3. November 2026 von "kaufen" auf "halten" herab. Besonders bemerkenswert: Der faire Wert 22 Euro bleibt unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 21,26 Euro, einem Tagesplus von 1,1 Prozent, beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial lediglich 3,48 Prozent. Doch hinter der überraschenden Herabstufung steckt weit mehr als eine gewöhnliche Bewertungsfrage. Im Mittelpunkt steht das Übernahmeinteresse von BASF, dessen Angebot von 24 Euro je Aktie bei Evonik auf Ablehnung gestoßen ist. DZ BANK-Analyst Peter Spengler sieht nach dieser Entwicklung nur noch begrenzte Chancen auf eine höhere Übernahmeprämie. Gleichzeitig warnt er vor einem wachsenden Rückschlagsrisiko. Damit steht die Evonik-Aktie vor einer entscheidenden Frage: Kommt doch noch ein lukrativer Übernahmedeal oder droht die Börse ihre Hoffnungen auf einen schnellen Geldsegen begraben zu müssen?
Evonik Aktie: Warum DZ BANK jetzt auf die Bremse tritt
DZ BANK streicht Kaufempfehlung
DZ BANK-Aktienanalyse: Peter Spengler senkt Evonik auf "halten"
Die neue Einschätzung der DZ BANK ist ein deutliches Warnsignal für Anleger, die auf weitere schnelle Kursgewinne bei Evonik spekulieren. Analyst Peter Spengler senkte am 3. November 2026 das Rating von "kaufen" auf "halten", beließ den fairen Wert aber unverändert bei 22 Euro. Diese Kombination ist aufschlussreich. Denn sie bedeutet nicht, dass Peter Spengler den fundamentalen Unternehmenswert plötzlich niedriger einschätzt. Vielmehr hat sich aus Sicht der DZ BANK das Verhältnis zwischen verbleibenden Chancen und möglichen Risiken verschlechtert. Entscheidend ist die Übernahmefantasie rund um BASF. Nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie sieht Peter Spengler nur noch eine begrenzte Wahrscheinlichkeit für eine höhere Prämie. Gleichzeitig befürchtet der DZ BANK-Analyst, dass die Evonik-Aktie bei einem Scheitern der Übernahmehoffnungen stärker unter Druck geraten könnte. Sinngemäß lautet seine zentrale Einschätzung: Nach der Ablehnung des bisherigen Angebots erscheint das Potenzial für einen noch höheren Übernahmepreis begrenzt, während das Risiko eines Kursrückschlags zunimmt. Der faire Wert 22 Euro berücksichtigt dabei ausdrücklich keinen Übernahmeaufschlag. Genau diese Unterscheidung ist für Anleger entscheidend. Die DZ BANK bewertet Evonik weiterhin mit 22 Euro, hält die Aktie beim aktuellen Kursniveau aber nicht mehr für ausreichend attraktiv, um eine Kaufempfehlung zu rechtfertigen.
Evonik und BASF: Das abgelehnte 24-Euro-Angebot verändert alles
Der eigentliche Auslöser der neuen DZ BANK-Aktienanalyse ist die Übernahmedebatte um Evonik. Am 22. Oktober 2026 hatte BASF dem Essener Spezialchemiekonzern schriftlich sein Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot mitgeteilt. Nach eingehender Prüfung entschied der Evonik-Vorstand am 30. Oktober, keine Übernahmeverhandlungen mit BASF aufzunehmen. Gleichzeitig erklärte sich das Unternehmen bereit, in einem rein informativen und vertraulichen Austausch die eigene Position zu erläutern und die Beweggründe von BASF anzuhören. Diese Differenzierung ist wichtig. Evonik hat Verhandlungen abgelehnt, die Tür für Gespräche über die jeweiligen Standpunkte aber nicht vollständig geschlossen. Die DZ BANK sieht die Situation dennoch skeptischer als zuvor. Analyst Peter Spengler beschäftigt sich in seiner Aktienanalyse ausdrücklich mit dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie. Dieses lag rund 12,89 Prozent über dem aktuellen Xetra-Kurs von 21,26 Euro. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Prämie attraktiv. Doch Anleger dürfen nicht übersehen, dass ein indikatives Übernahmeinteresse nicht mit einem verbindlichen, erfolgreich abgeschlossenen öffentlichen Übernahmeangebot gleichzusetzen ist. Solange keine verbindliche Transaktion zustande kommt, bleibt die Aussicht auf einen entsprechenden Verkaufserlös unsicher. Genau hier setzt die Warnung von Peter Spengler an. Der DZ BANK-Analyst sieht nach der Ablehnung des Angebots nur begrenzte Chancen auf eine weitere Erhöhung der Prämie. Für Anleger, die auf einen Übernahmepoker mit immer höheren Geboten gesetzt haben, ist das eine ernüchternde Botschaft.
Peter Spengler warnt: Das Rückschlagsrisiko der Evonik-Aktie steigt
Besonders wichtig ist der zweite Teil der Argumentation von DZ BANK-Analyst Peter Spengler. Während die Chance auf eine höhere Übernahmeprämie aus seiner Sicht begrenzt erscheint, nimmt das mögliche Rückschlagsrisiko zu. Dieser Gedanke lässt sich wirtschaftlich nachvollziehen. Übernahmespekulationen können Aktienkurse deutlich beeinflussen. Anleger bezahlen dann nicht ausschließlich für die erwarteten zukünftigen Gewinne eines Unternehmens, sondern zusätzlich für die Möglichkeit eines attraktiven Kaufangebots. Bleibt dieses Angebot aus, kann die zuvor eingepreiste Übernahmefantasie wieder verschwinden. Für die Evonik-Aktie ist deshalb entscheidend, welcher Anteil des aktuellen Börsenkurses auf der fundamentalen Bewertung des Spezialchemiekonzerns beruht und welcher Anteil durch die Übernahmedebatte beeinflusst wird. Peter Spengler trennt diese beiden Aspekte ausdrücklich. Der faire Wert 22 Euro der DZ BANK enthält keinen Übernahmeaufschlag. Damit liefert die Aktienanalyse eine eigenständige Bewertung von Evonik ohne die zusätzliche Hoffnung auf einen BASF-Deal. Das Rating "halten" ist vor diesem Hintergrund eine konsequente Entscheidung. Denn bei einem aktuellen Kurs von 21,26 Euro beträgt der Abstand zum fairen Wert nur noch 0,74 Euro. Ein solches rechnerisches Potenzial bietet angesichts der vorhandenen Unsicherheiten nur einen begrenzten Sicherheitspuffer. Genau deshalb erscheint Peter Spengler eine zurückhaltendere Empfehlung angemessen.
Evonik-Aktie: Warum 22 Euro fairer Wert keine neue Kaufchance bedeuten
Die Kombination aus unverändertem fairem Wert und gesenktem Rating sorgt auf den ersten Blick für Verwirrung. Warum hält die DZ BANK weiterhin 22 Euro für angemessen, empfiehlt Evonik aber nicht mehr zum Kauf? Die Antwort liegt im Verhältnis zwischen Aktienkurs, Bewertung und Risiko. Ein fairer Wert beschreibt die Einschätzung des wirtschaftlich angemessenen Aktienwerts unter bestimmten Annahmen. Er ist weder ein garantierter zukünftiger Kurs noch eine verbindliche Preisuntergrenze. Bei einem Xetra-Kurs von 21,26 Euro liegt der faire Wert 22 Euro lediglich 3,48 Prozent höher. Das bedeutet: Selbst wenn sich die Einschätzung der DZ BANK vollständig bestätigen würde, wäre das verbleibende rechnerische Aufwärtspotenzial überschaubar. Gleichzeitig könnten negative Nachrichten zur Übernahme, zur Chemiekonjunktur oder zur operativen Geschäftsentwicklung erhebliche Kursschwankungen auslösen. Analyst Peter Spengler bewertet diese Situation offenbar vorsichtiger als zuvor. Für die Evonik-Aktie ist das Rating "halten" deshalb keine Aussage, dass das Unternehmen grundsätzlich unattraktiv sei. Vielmehr signalisiert die DZ BANK, dass Chancen und Risiken auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr ausreichend für eine positive Kaufempfehlung sprechen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Herabstufung trotz starker jüngster Geschäftszahlen erfolgt.
Evonik überrascht mit 40 Prozent EBITDA-Wachstum
Denn operativ hat Evonik im dritten Quartal 2026 eine beeindruckende Entwicklung vorgelegt. Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro. Im entsprechenden Quartal 2025 hatte der Konzern lediglich 448 Millionen Euro erwirtschaftet. Gleichzeitig legte der Umsatz um 13 Prozent auf rund 3,83 Milliarden Euro zu. Damit erzielte Evonik den stärksten prozentualen Quartalsumsatzanstieg seit vier Jahren. Besonders interessant ist die Zusammensetzung des Wachstums. Die Absatzmengen stiegen um 2 Prozent, während die Verkaufspreise um 10 Prozent zulegten. Das zeigt, dass die Ergebnisverbesserung maßgeblich von höheren Preisen und einer verbesserten operativen Profitabilität getragen wurde. Allerdings verfehlte das bereinigte EBITDA mit 629 Millionen Euro die von Vara Research ermittelte Konsensschätzung von 633,2 Millionen Euro leicht. Die Geschäftszahlen sind deshalb zwar gegenüber dem Vorjahr ausgesprochen stark, stellen aber keine uneingeschränkte positive Überraschung gegenüber sämtlichen Markterwartungen dar. Für die Evonik-Aktie ist diese Differenzierung wichtig. Die starke operative Erholung verbessert die fundamentale Ausgangslage. Sie beseitigt jedoch nicht die Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der höheren Verkaufspreise und die weitere Entwicklung der Chemiekonjunktur. Die DZ BANK berücksichtigt in ihrer Aktienanalyse vor allem das veränderte Chancen-Risiken-Verhältnis durch die Übernahmedebatte. Peter Spengler hält den fairen Wert 22 Euro trotz der jüngsten Zahlen unverändert.
Evonik-Chef Claus Rettig: Optimismus trotz Gegenwind
Das Evonik-Management zeigt sich nach dem starken dritten Quartal zuversichtlicher. Interims-Vorstandschef Claus Rettig erklärte in der Unternehmensmitteilung sinngemäß, dass die strategische Positionierung des Konzerns gerade unter schwierigen Bedingungen ihre Stärken ausspiele. Besonders bildhaft formulierte er: „Drachen fliegen bei Gegenwind am höchsten.“ Der Satz bringt die aktuelle Situation auf den Punkt. Evonik profitiert trotz geopolitischer Spannungen, schwacher Konjunktur und anspruchsvoller Lieferketten von einer verbesserten operativen Entwicklung. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Konzern nun ein Ergebnis in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne. Auch im vierten Quartal soll das Ergebnis über dem Vorjahresniveau liegen. Für Anleger sind das grundsätzlich positive Nachrichten. Allerdings zeigt die neue DZ BANK-Aktienanalyse von Peter Spengler, dass gute Geschäftszahlen nicht automatisch eine Kaufempfehlung rechtfertigen. Entscheidend bleibt, wie viel der positiven Entwicklung bereits im Aktienkurs berücksichtigt ist und welche zusätzlichen Risiken bestehen. Das Rating "halten" und der faire Wert 22 Euro verdeutlichen diese vorsichtigere Einschätzung.
Evonik Advanced Technologies: 87 Prozent Gewinnsprung
Besonders beeindruckend entwickelte sich das Segment Advanced Technologies. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 19 Prozent auf 1,713 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich sogar um 87 Prozent auf 377 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 14,0 auf 22,0 Prozent. Diese Zahlen zeigen, wie stark sich höhere Absatzmengen, bessere Verkaufspreise und Effizienzmaßnahmen auf die Profitabilität auswirken können. Besonders das Geschäft mit essenziellen Aminosäuren für die Tierernährung profitierte von einer verbesserten Nachfrage und höheren Preisen. Auch bei organischen Spezialchemikalien und Hochleistungspolymeren entwickelte sich das Geschäft positiv. Für Evonik ist diese Entwicklung von großer Bedeutung. Das Unternehmen verfügt über unterschiedliche Spezialchemieaktivitäten, deren Ertragskraft sich je nach Marktbedingungen erheblich verändern kann. Wenn sich mehrere wichtige Geschäftsfelder gleichzeitig verbessern, entstehen zusätzliche operative Chancen. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass außergewöhnlich hohe Wachstumsraten nicht unbegrenzt fortgeschrieben werden können. Eine spätere Normalisierung der Verkaufspreise oder der Nachfrage könnte das Ergebniswachstum wieder bremsen. Für die Evonik-Aktie bleibt deshalb entscheidend, welcher Teil der aktuellen Ergebnisverbesserung nachhaltig ist.
Evonik Custom Solutions: Solides Wachstum trotz schwieriger Märkte
Auch das Segment Custom Solutions entwickelte sich positiv. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 1,394 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 7 Prozent auf 231 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 16,0 auf 16,6 Prozent. Während die Absatzmengen insgesamt unverändert blieben, konnte Evonik höhere Verkaufspreise durchsetzen. Diese dienten teilweise dazu, gestiegene Rohstoffkosten an die Kunden weiterzugeben. Besonders das Additives-Geschäft profitierte von einer positiven Nachfrageentwicklung bei Produkten für Farben und Beschichtungen sowie bei Öladditiven. Andere Produktbereiche entwickelten sich dagegen weniger dynamisch. Das zeigt, dass die operative Erholung innerhalb des Konzerns nicht überall gleich stark ausfällt. Für Anleger ergibt sich daraus ein differenziertes Bild. Evonik verfügt über profitable Spezialchemiegeschäfte mit attraktiven Marktpositionen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrageentwicklung in einzelnen Industrien anspruchsvoll. Die DZ BANK sieht mit dem fairen Wert 22 Euro weiterhin einen gewissen fundamentalen Wert oberhalb des aktuellen Börsenkurses. Das Rating "halten" von Peter Spengler macht jedoch deutlich, dass dieser Abstand aus seiner Sicht derzeit keine ausreichend attraktive Kaufchance bietet.
Evonik-Free-Cashflow: Mehr als eine Verdopplung in neun Monaten
Ein besonders positives Signal liefert die Entwicklung des freien Cashflows. Im dritten Quartal erzielte Evonik einen Free Cashflow von 369 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 300 Millionen Euro gewesen. Noch eindrucksvoller fällt der Vergleich für die ersten neun Monate aus. Hier hat sich der Free Cashflow auf 601 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung ist für die finanzielle Stabilität des Konzerns von erheblicher Bedeutung. Denn ein hoher freier Cashflow schafft Spielraum für Investitionen, den Schuldenabbau und mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre. Evonik erwartet für das Gesamtjahr 2026 einen Free Cashflow von rund 850 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte dieser bei 695 Millionen Euro gelegen. Gleichzeitig strebt das Unternehmen eine Cash Conversion Rate von ungefähr 40 Prozent an. Finanzvorstand Michael Rauch betont, dass höhere operative Gewinne, ein deutlich verbesserter Free Cashflow und eine geringere Nettoverschuldung das finanzielle Profil des Konzerns stärken. Bereits im August 2026 hatte Moody's das langfristige Emittentenrating von Evonik auf Baa1 angehoben. Für die Evonik-Aktie sind das wichtige positive Fundamentaldaten. Sie zeigen, dass die Ergebnisverbesserung nicht ausschließlich auf bilanziellen Effekten beruht, sondern auch mit einer stärkeren Liquiditätsgenerierung einhergeht. Allerdings bleibt die Frage, wie nachhaltig diese Entwicklung unter veränderten Marktbedingungen ist.
Evonik-Prognose 2026: Bis zu 2,2 Milliarden Euro EBITDA
Nach den überzeugenden Quartalszahlen zeigt sich Evonik für das Gesamtjahr 2026 optimistischer. Das Management hält an der Prognosespanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro bereinigtem EBITDA fest, erwartet inzwischen aber ein Ergebnis in der oberen Hälfte dieser Spanne. Damit erscheint ein Ergebnis zwischen ungefähr 2,1 und 2,2 Milliarden Euro wahrscheinlich. Zudem rechnet Evonik für das vierte Quartal mit einem höheren Ergebnis als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Diese Perspektive unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns. Allerdings bleibt die Chemieindustrie von konjunkturellen Entwicklungen, Energiepreisen, Rohstoffkosten und geopolitischen Risiken abhängig. Besonders wichtig ist deshalb, ob Evonik seine verbesserten Verkaufspreise dauerhaft behaupten kann. Für die Evonik-Aktie könnte eine nachhaltige Ergebnissteigerung langfristig zusätzlichen Wert schaffen. Doch DZ BANK-Analyst Peter Spengler bewertet die aktuelle Situation vorsichtiger. Seine Aktienanalyse konzentriert sich auf die begrenzten zusätzlichen Übernahmechancen und das gestiegene Rückschlagsrisiko. Der faire Wert 22 Euro bleibt unverändert, während das Rating auf "halten" sinkt.
Evonik Tailor Made: Sparprogramm belastet zunächst den Gewinn
Trotz der starken operativen Entwicklung musste Evonik im dritten Quartal unter dem Strich erneut einen Verlust ausweisen. Das Nettoergebnis lag bei minus 53 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte der Verlust noch 106 Millionen Euro betragen. Ein wesentlicher Grund für die Belastung sind Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm Evonik Tailor Made. Allein im dritten Quartal bildete der Konzern hierfür Rückstellungen von 313 Millionen Euro. Dazu gehören unter anderem Aufwendungen für geplante Personalmaßnahmen. Das Programm soll bis 2029 fortgesetzt werden und die Kostenstruktur dauerhaft verbessern. Für Anleger entsteht daraus ein typischer Zielkonflikt. Kurzfristig belasten Restrukturierungsmaßnahmen den ausgewiesenen Gewinn. Langfristig können sie jedoch die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität verbessern. Entscheidend wird sein, ob die erwarteten Einsparungen tatsächlich realisiert werden und die einmaligen Belastungen in einem angemessenen Verhältnis zum zukünftigen Nutzen stehen. Für Evonik könnte eine dauerhaft niedrigere Kostenbasis besonders wichtig werden, falls sich die Chemiekonjunktur erneut abschwächt. Das Rating "halten" der DZ BANK berücksichtigt zwar nicht ausdrücklich jeden einzelnen dieser Faktoren, doch die operative Entwicklung bleibt für die langfristige Bewertung der Aktie relevant.
Evonik plant weitere Verkäufe: Oxeno und Syneqt im Fokus
Neben dem Effizienzprogramm arbeitet Evonik an einer weiteren Konzentration seines Geschäftsportfolios. Der Verkaufsprozess für Oxeno, das Geschäft mit C4-Chemie, verläuft nach Unternehmensangaben planmäßig. In den kommenden Monaten soll ein Käufer bekannt gegeben werden. Darüber hinaus bereitet Evonik einen möglichen Verkauf von Syneqt vor, dem Betreiber der deutschen Chemieparks in Marl und Wesseling. Diese Maßnahmen könnten das Unternehmensprofil verändern und zusätzliche finanzielle Mittel freisetzen. Strategisch verfolgt Evonik damit das Ziel, sich stärker auf ausgewählte Spezialchemieaktivitäten zu konzentrieren. Eine solche Fokussierung kann die Kapitalrendite verbessern und die Komplexität des Konzerns reduzieren. Allerdings hängt der wirtschaftliche Erfolg von Portfolioverkäufen entscheidend von den erzielten Preisen ab. Werden attraktive Vermögenswerte zu niedrigen Bewertungen veräußert, kann dies langfristig Wert vernichten. Gelingt dagegen ein Verkauf zu günstigen Konditionen, könnte Evonik seine Bilanz stärken und zusätzliche Investitionsmöglichkeiten schaffen. Für die Evonik-Aktie sind diese Entwicklungen wichtige mögliche Kurstreiber. Die aktuelle DZ BANK-Aktienanalyse von Peter Spengler zeigt jedoch, dass die Bank angesichts des begrenzten Aufwärtspotenzials und der Übernahmerisiken vorerst zurückhaltend bleibt.
Evonik-Aktie: Die größten Chancen für Anleger
Trotz der Herabstufung durch die DZ BANK bietet Evonik mehrere interessante Chancen. Erstens entwickelt sich das operative Geschäft deutlich besser als im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 40 Prozent. Zweitens überzeugt das Segment Advanced Technologies mit einem besonders starken Ergebniswachstum. Drittens verbessert sich der freie Cashflow erheblich und unterstützt damit den Schuldenabbau. Viertens könnten die laufenden Effizienzmaßnahmen die Kostenstruktur langfristig verbessern. Fünftens bietet die geplante Portfoliooptimierung zusätzliche Möglichkeiten zur Wertsteigerung. Hinzu kommt die weiterhin vorhandene Übernahmefantasie. Obwohl Evonik bislang keine Verhandlungen mit BASF aufnehmen möchte, ist ein zukünftiger Dialog über die strategischen Vorstellungen der beiden Unternehmen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings ist daraus keineswegs abzuleiten, dass tatsächlich ein neues oder höheres Angebot folgen wird. Genau hier setzt die Vorsicht von DZ BANK-Analyst Peter Spengler an. Er sieht nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie nur begrenzte Chancen auf eine höhere Übernahmeprämie. Die fundamentalen Chancen des Unternehmens bleiben bestehen, rechtfertigen aus Sicht der DZ BANK beim aktuellen Kursniveau aber keine Kaufempfehlung mehr.
Evonik-Aktie: Die größten Risiken im Überblick
Den Chancen stehen mehrere erhebliche Risiken gegenüber. Das wichtigste kurzfristige Risiko ist die Unsicherheit über die Übernahmepläne von BASF. Sollte die Übernahmefantasie endgültig verschwinden, könnte dies die Evonik-Aktie belasten. Genau dieses Rückschlagsrisiko hebt Peter Spengler in seiner DZ BANK-Aktienanalyse hervor. Zweitens bleibt die Chemiekonjunktur schwierig. Eine schwächere Nachfrage könnte Absatzmengen und Verkaufspreise unter Druck setzen. Drittens ist Evonik von Energie- und Rohstoffkosten abhängig. Sollten diese schneller steigen als die Verkaufspreise, könnten sich die Gewinnmargen verschlechtern. Viertens müssen die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Hohe Einmalaufwendungen können die ausgewiesenen Ergebnisse zunächst belasten. Fünftens besteht das Risiko, dass die außergewöhnlich starke Ergebnisentwicklung des dritten Quartals nicht dauerhaft fortgesetzt werden kann. Schließlich bleibt die Bewertung ein wichtiger Faktor. Beim aktuellen Kurs von 21,26 Euro beträgt der Abstand zum fairen Wert 22 Euro der DZ BANK lediglich 3,48 Prozent. Damit ist der rechnerische Bewertungsspielraum begrenzt. Für Anleger, die auf deutlich höhere Kurse spekulieren, wäre deshalb entweder eine weitere fundamentale Verbesserung oder eine neue Entwicklung in der Übernahmefrage erforderlich.
Evonik-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Kursentwicklung
Im optimistischen Szenario verbessert sich das Übernahmeangebot von BASF oder ein anderer Interessent tritt auf den Plan. Gleichzeitig setzt Evonik seine operative Erholung fort und erzielt weitere Fortschritte beim Cashflow und beim Schuldenabbau. Unter diesen Voraussetzungen könnte die Evonik-Aktie deutlich von einer positiven Neubewertung profitieren. Im neutralen Szenario bleibt eine Übernahme aus, während das operative Geschäft stabil wächst. Evonik erreicht seine Ergebnisziele, realisiert Kosteneinsparungen und verbessert schrittweise seine Profitabilität. In einem solchen Umfeld könnte die Aktie stärker durch ihre fundamentale Bewertung bestimmt werden. Der faire Wert 22 Euro der DZ BANK bietet hierfür einen aktuellen Orientierungspunkt, ohne eine zukünftige Kursentwicklung zu garantieren. Im pessimistischen Szenario scheitern die Übernahmehoffnungen endgültig, während sich gleichzeitig die Chemiekonjunktur abschwächt. Die Verkaufspreise geraten unter Druck und die geplanten Effizienzmaßnahmen wirken langsamer als erwartet. Dann könnte die Evonik-Aktie deutlich unter Druck geraten. Diese Szenarien verdeutlichen, weshalb Peter Spengler das Chancen-Risiken-Verhältnis inzwischen vorsichtiger beurteilt. Das Rating "halten" ist vor allem Ausdruck der begrenzten zusätzlichen Chancen bei weiterhin bestehenden Risiken.
Evonik-Aktie: Fazit – DZ BANK warnt trotz starker Zahlen vor Enttäuschungen
Die Evonik-Aktie steht vor einer außergewöhnlich spannenden Bewährungsprobe. Operativ präsentiert sich der Spezialchemiekonzern deutlich stärker als noch vor einem Jahr. Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 13 Prozent auf rund 3,83 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich der freie Cashflow erheblich, und das Management erwartet für das Gesamtjahr ein Ergebnis in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro. Dennoch senkt die DZ BANK ihre Empfehlung. Analyst Peter Spengler stuft Evonik in seiner Aktienanalyse vom 3. November 2026 von "kaufen" auf "halten" ab. Der faire Wert 22 Euro bleibt unverändert. Entscheidend ist das Übernahmeinteresse von BASF. Nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie sieht Peter Spengler nur noch begrenzte Chancen auf eine höhere Übernahmeprämie. Gleichzeitig warnt der DZ BANK-Analyst vor einem zunehmenden Rückschlagsrisiko. Für Anleger ergibt sich daraus eine klare Botschaft: Die operative Verbesserung von Evonik ist erfreulich, aber die Übernahmefantasie könnte bereits einen erheblichen Teil der kurzfristigen Börsenhoffnungen bestimmen. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 21,26 Euro beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial bis zum fairen Wert 22 Euro lediglich 3,48 Prozent. Damit erscheint die Aktie aus Sicht der DZ BANK derzeit eher als Halteposition denn als attraktiver Neueinstieg. Wer auf eine höhere Übernahmeprämie spekuliert, setzt auf ein unsicheres Ereignis. Wer dagegen langfristig an die operative Erholung von Evonik glaubt, sollte besonders die Entwicklung der Gewinnmargen, des Cashflows und der Restrukturierungsmaßnahmen beobachten. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Wird BASF noch einmal nachlegen oder muss die Evonik-Aktie künftig wieder allein mit ihren Geschäftszahlen überzeugen? Peter Spengler und die DZ BANK bleiben mit dem Rating "halten" jedenfalls vorsichtig.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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