Die Evonik Aktie (Ticker EVK, ISIN DE000EVNK013) legt am Mittwochmorgen weiter zu: Auf Tradegate kostete das Papier um 9:10 Uhr 22,38 Euro, ein Plus von 1,54 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des Handelsblatts, wonach Insider ein neues BASF-Gebot von 26 bis 28 Euro je Aktie für nötig halten – bis zu 25 Prozent über dem aktuellen Kurs und weit über dem durchschnittlichen Analystenziel von 19,55 Euro. Für die Evonik Aktienprognose klafft damit eine Lücke von mehr als acht Euro zwischen dem, was ein Käufer womöglich zahlen müsste, und dem, was Analysten dem Spezialchemiekonzern allein zutrauen.
Evonik Aktie Prognose: Insider erwarten bis zu 28 Euro von BASF, Analysten im Schnitt nur 19,55 Euro – was gilt, wenn der Deal platzt?
Laut Handelsblatt müsste BASF für Evonik 26 bis 28 Euro je Aktie bieten. Die Analysten bewerten die Evonik Aktie eigenständig deutlich niedriger. Was die Insider-Spanne rechnerisch bedeutet, wie weit sie über den Kurszielen liegt und welche Szenarien Dritte für die Evonik Aktienprognose sehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Evonik Industries AG
- ISIN
- DE000EVNK013
- Ticker
- EVK (Xetra)
- Index
- MDAX
- 52-Wochen-Spanne (Xetra)
- 12,49 bis 22,26 Euro
- Börsenwert
- rund 10,4 Mrd. Euro (eigene Rechnung, 466 Mio. Aktien)
- Großaktionär
- RAG-Stiftung, knapp 44 Prozent
- Bisheriges BASF-Angebot
- 24 Euro je Aktie (rund 11,2 Mrd. Euro)
- Insider-Spanne laut Handelsblatt
- 26 bis 28 Euro je Aktie
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 18.11.2026, Kurs Tradegate 09:10 Uhr; übrige Angaben mit eigenem Stand laut Quelle
Gestern ging es um die Frage, ob BASF überhaupt nachlegt. Heute steht eine konkrete Zahl im Raum. Dieser Beitrag rechnet nach, was die Insider-Spanne bedeutet, wo die Bewertung bei 28 Euro läge und welche Wege Analysten und Beobachter für die Evonik Aktie Prognose skizzieren – mit und ohne Übernahme.
Neue Zahl im Poker
Laut Handelsblatt halten Insider 26 bis 28 Euro je Aktie für nötig, um den festgefahrenen Deal zu bewegen. Bestätigt ist das nicht.
Jeder Euro kostet 466 Millionen
Bei 28 Euro stiege der Kaufpreis auf rund 13 Milliarden Euro, nach rund 11,2 Milliarden Euro beim bisherigen Angebot.
Analysten rechnen ohne Prämie
Der Konsens von 12 Häusern lautet „Halten“, das Ø-Kursziel von 19,55 Euro liegt unter dem Kurs.
Keine Gespräche, viele Hürden
RAG-Stiftung, NRW-Landesregierung und Evonik-Vorstand stehen einer Übernahme bislang ablehnend oder zögernd gegenüber.
Der Auslöser
Was berichtet das Handelsblatt über ein neues BASF-Gebot?
Der Bericht liefert erstmals eine Preisspanne für den dritten Anlauf – aber keine Bestätigung, dass er kommt.
Nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen müsste BASF 26 bis 28 Euro je Evonik-Aktie bieten. Ein Gebot von 26 Euro entspräche laut dem Bericht einer Prämie von rund 50 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden des BASF-Interesses. Kämen Gespräche in Gang, könnte der Preis nach Einschätzung der Insider sogar weiter steigen. BASF und Evonik wollten sich nicht äußern, Gespräche zwischen den Konzernen gibt es demnach nicht.
Wichtig ist die Bremse, die der Bericht gleich mitliefert: BASF-Chef Markus Kamieth will keinen Preis zahlen, bei dem sich die Übernahme für BASF nicht mehr rechnet. Ein höherer Preis verlangt größere Synergien – also mehr Abbau von Doppelstrukturen. Genau das verschärft aber den politischen Widerstand in Nordrhein-Westfalen. Auch der Finanzdienst Finimize weist darauf hin, dass die angebotenen Job- und Standortzusagen die möglichen Einsparungen begrenzen und damit den Spielraum für eine hohe Prämie.
Das Geschäftsmodell
Was kauft BASF mit der Evonik Aktie ein?
Evonik zählt zu den großen Spezialchemiekonzernen der Welt. Das Essener Unternehmen liefert Additive für Lacke und Kunststoffe, Hochleistungspolymere, Inhaltsstoffe für Pharma und Kosmetik sowie Silica. Größter Standort ist der Chemiepark Marl. Mit dem Umbauprogramm „Tailor Made“ strafft Evonik seine Struktur und will Geschäfte wie das C4-Geschäft Oxeno abgeben. Für BASF wäre Evonik eine Ergänzung im Spezialitätengeschäft – für die RAG-Stiftung mit knapp 44 Prozent der Anteile eine Frage von Ertrag, Einfluss und Standortpolitik.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Evonik Aktienprognose gibt das Unternehmen selbst?
Operativ hat Evonik zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro, belastet war das Konzernergebnis durch Rückstellungen für den Umbau. Für 2026 peilt das Management ein bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro an. Der Analystenkonsens bei MarketScreener sieht für 2027 ein leicht sinkendes EBITDA, aber einen steigenden Gewinn je Aktie, weil Sonderlasten entfallen sollen. Die Nettoverschuldung soll von 3,3 Milliarden Euro Ende 2025 auf rund 2,75 Milliarden Euro Ende 2027 sinken.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Umsatz
|14,07 Mrd. €
|14,90 Mrd. €
|14,78 Mrd. €
|EBITDA
|1,87 Mrd. €
|2,19 Mrd. €
|2,01 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|0,57 €
|0,92 €
|1,18 €
|KGV bei 22,38 €
|–
|rund 24,3
|rund 19,0
|Dividende je Aktie
|1,00 €
|0,84 €
|0,77 €
|Nettoverschuldung
|3,31 Mrd. €
|3,12 Mrd. €
|2,75 Mrd. €
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV auf Basis 22,38 Euro (Tradegate, 18.11.2026, 09:10 Uhr) selbst gerechnet.
Quelle: MarketScreener (Stand 17.11.2026)
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Evonik Aktie?
Die Analysten trennen sauber zwischen eigenständigem Wert und Übernahmewert. Laut MarketScreener lautet der Konsens von zwölf Häusern „Halten“ bei einem Ø-Kursziel von 19,55 Euro. Investing.com zählt am Mittwoch zwei Kauf-, sieben Halte- und drei Verkaufsempfehlungen, das höchste Kursziel liegt bei 23 Euro. Ein Übernahmeaufschlag ist in diesen Bewertungen laut investing.com nicht enthalten. Rechnet man die Insider-Spanne dagegen, liegt selbst die Untergrenze von 26 Euro gut 13 Prozent über dem höchsten Einzelziel.
Exemplarisch für die Lage steht Jefferies: Analyst Marcus Dunford-Castro stufte die Evonik Aktie in einer Studie vom 10. November von „Buy“ auf „Hold“ ab, hob das Kursziel aber von 20 auf 21 Euro. Der Kurs hänge zunächst an einem möglichen Deal mit BASF und nicht an der operativen Entwicklung. Die DZ Bank nahm am 3. November ihre Kaufempfehlung zurück und verwies laut finanztrends auf begrenzte Aussichten für eine höhere Prämie und das Risiko schwindender Übernahmefantasie.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|Buy → Hold
|20 → 21 €
|rund −6 %
|10.11.2026
|finanznachrichten.de (dpa-AFX)
|Berenberg
|Hold
|20 → 22,50 €
|rund +1 %
|04.11.2026
|investing.com
|Deutsche Bank
|Hold
|18 → 22 €
|rund −2 %
|05.11.2026
|wallstreet-online.de, finanznachrichten.de
|DZ Bank
|Kaufen → Halten
|fairer Wert 22 €
|rund −2 %
|03.11.2026
|finanztrends.de, goldesel.de
|JPMorgan
|Underweight
|14 → 15 €
|rund −33 %
|04.11.2026
|investing.com
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 22,38 Euro (Tradegate, 18.11.2026, 09:10 Uhr). DZ Bank nennt einen fairen Wert.
Quelle: finanznachrichten.de (dpa-AFX), investing.com, finanztrends.de, goldesel.de
Bewertung
Was würden 28 Euro für die Bewertung der Evonik Aktie bedeuten?
Die Insider-Spanne lässt sich mit dem Konsens greifbar machen. Bei 28 Euro je Aktie läge der Eigenkapitalwert bei rund 13 Milliarden Euro, zuzüglich der erwarteten Nettoverschuldung ergäbe sich ein Unternehmenswert von gut 16 Milliarden Euro. Das wäre rund das 7,4-Fache des für 2026 erwarteten EBITDA, nach etwa dem 6,2-Fachen beim aktuellen Kurs. Gemessen am Gewinn je Aktie 2027 stiege das KGV von rund 19 auf knapp 24. Die Rechnung ist vereinfacht: Pensionsverpflichtungen und Minderheiten sind nicht berücksichtigt.
|Niveau
|Kaufpreis Eigenkapital
|Abstand zum Kurs
|EV/EBITDA 2026e
|KGV 2027e
|Kurs 22,38 €
|rund 10,4 Mrd. €
|–
|rund 6,2
|rund 19,0
|Bisheriges Angebot 24 €
|rund 11,2 Mrd. €
|rund +7 %
|rund 6,5
|rund 20,3
|Insider-Untergrenze 26 €
|gut 12 Mrd. €
|rund +16 %
|rund 7,0
|rund 22,0
|Insider-Obergrenze 28 €
|rund 13 Mrd. €
|rund +25 %
|rund 7,4
|rund 23,7
Eigene Rechnung auf Basis von 466 Mio. Aktien und Konsens 2026e/2027e (MarketScreener). EV/EBITDA vereinfacht ohne Pensionen. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Handelsblatt (18.11.2026), MarketScreener, wallstreet-online.de (Kurs)
Zum Vergleich: Rechnet man die vom Handelsblatt genannte Prämie von rund 50 Prozent bei 26 Euro zurück, ergibt sich ein Ausgangskurs vor dem BASF-Interesse von rund 17 Euro. Dieses Niveau liegt nahe der 200-Tage-Linie und zwischen dem Ø-Analystenziel und dem Ziel von JPMorgan. Der mögliche Käufer BASF verlor am Dienstag auf Xetra 2,79 Prozent auf 52,24 Euro – ein Hinweis, dass der Markt einen höheren Preis auf Käuferseite kritisch sieht.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Evonik Aktie Prognose?
Charttechnisch steht die Evonik Aktie auf Mehrjahreshoch: Am Dienstag markierte sie auf Xetra mit 22,26 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch, der Abstand zur 50-Tage-Linie bei rund 20 Euro und zur 200-Tage-Linie bei rund 17,40 Euro ist groß. Nach oben bildet das bisherige Angebot von 24 Euro die nächste Orientierung. Nach unten markieren das Hoch um 22,26 Euro und die 50-Tage-Linie die ersten Zonen, an denen sich zeigen dürfte, wie viel Übernahmefantasie der Markt hält. Ein Rückfall unter 20 Euro würde signalisieren, dass Anleger an einem Deal zweifeln.
Szenarien
Deal oder kein Deal: Welche Evonik Aktienprognose diskutieren Dritte?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab. Die Übersicht ordnet Angebotsniveaus und Analystenziele Dritter ein.
|Szenario
|Bezugsgröße
|Abstand
|Begründung laut Quelle
|Bull: Deal mit Aufschlag
|26–28 € (Insider laut Handelsblatt)
|+16 bis +25 %
|BASF bessert nach, RAG-Stiftung und Politik lassen Gespräche zu; laut Insidern Preis bei Gesprächen sogar höher
|Base: Hängepartie
|22,50–24 € (höchste Ziele bis bisheriges Angebot)
|+1 bis +7 %
|Regierungskreise erwarten laut Handelsblatt keinen schnellen Durchbruch, Übernahmefantasie stützt
|Bear: BASF zieht sich zurück
|15–19,55 € (JPMorgan bis Ø-Ziel)
|−33 bis −13 %
|Bewertung ohne Prämie; DZ Bank warnt vor schwindender Übernahmefantasie
Abstand bezogen auf 22,38 Euro (Tradegate, 18.11.2026, 09:10 Uhr). Insider-Spanne unbestätigt.
Quelle: Handelsblatt, investing.com, MarketScreener, finanztrends.de, Finimize
Termine
Welche Termine zählen jetzt für die Evonik Aktie?
24. November 2026: Kapitalmarkttag von BASF in Ludwigshafen – mögliche Signale zur Akquisitionsstrategie.
25. November 2026: Reguläre Sitzung des Kuratoriums der RAG-Stiftung; eine Entscheidung zu BASF und Evonik steht laut Handelsblatt nicht auf der Tagesordnung.
4. März 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026.
Frühjahr 2027: Landtagswahl in NRW, die laut Handelsblatt die Zurückhaltung der Politik verstärken dürfte.
FAQ
Häufige Fragen zur Evonik Aktie Prognose
Wie viel könnte BASF für die Evonik Aktie bieten?
Laut Handelsblatt halten Insider 26 bis 28 Euro je Aktie für nötig. Bisher hat BASF 24 Euro je Aktie geboten, insgesamt rund 11,2 Milliarden Euro. Ein neues Angebot ist nicht bestätigt.
Wie lautet die Evonik Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von zwölf Analysten bei 19,55 Euro, der Konsens lautet „Halten“. Die Spanne reicht laut investing.com von 15 bis 23 Euro.
Warum liegen die Kursziele so weit unter der Insider-Spanne?
Die Analysten bewerten Evonik überwiegend eigenständig, ohne Übernahmeaufschlag. Die Insider-Spanne beschreibt dagegen einen möglichen Kaufpreis inklusive Prämie.
Was passiert mit der Evonik Aktie, wenn BASF sich zurückzieht?
aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab. Analysten wie die DZ Bank verweisen auf das Risiko schwindender Übernahmefantasie; die Kursziele ohne Prämie liegen zwischen 15 und 23 Euro.
Was erwarten Analysten für die Evonik Aktie 2027?
Laut MarketScreener rund 14,8 Milliarden Euro Umsatz, gut 2,0 Milliarden Euro EBITDA und 1,18 Euro Gewinn je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Hold“ mit Kursziel 21 Euro von Jefferies (Studie vom 10.11.2026, gemeldet von dpa-AFX am 11.11.2026). Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Jefferies, Berenberg, Deutsche Bank Research, DZ Bank, J.P. Morgan. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Evonik Industries AG (EVK): Halten, Kursziel 21,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst Marcus Dunford-Castro) vom 10.11.2026, 13:23 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst Marcus Dunford-Castro).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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