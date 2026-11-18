Nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen müsste BASF 26 bis 28 Euro je Evonik-Aktie bieten. Ein Gebot von 26 Euro entspräche laut dem Bericht einer Prämie von rund 50 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden des BASF-Interesses. Kämen Gespräche in Gang, könnte der Preis nach Einschätzung der Insider sogar weiter steigen. BASF und Evonik wollten sich nicht äußern, Gespräche zwischen den Konzernen gibt es demnach nicht.

Wichtig ist die Bremse, die der Bericht gleich mitliefert: BASF-Chef Markus Kamieth will keinen Preis zahlen, bei dem sich die Übernahme für BASF nicht mehr rechnet. Ein höherer Preis verlangt größere Synergien – also mehr Abbau von Doppelstrukturen. Genau das verschärft aber den politischen Widerstand in Nordrhein-Westfalen. Auch der Finanzdienst Finimize weist darauf hin, dass die angebotenen Job- und Standortzusagen die möglichen Einsparungen begrenzen und damit den Spielraum für eine hohe Prämie.