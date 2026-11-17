Die Evonik Aktie (Kürzel EVK, Xetra; ISIN DE000EVNK013) hat am Dienstag die MDAX-Spitze erobert: Mit einem Plus von 4,15 Prozent schloss das Papier im Xetra-Handel bei 22,08 Euro – laut dpa-AFX der höchste Stand seit März 2025. Auslöser ist ein Bloomberg-Bericht, wonach BASF einen neuen Anlauf zur Übernahme vorbereitet. Für die Evonik Aktienprognose ist das eine schwierige Lage: Der Kurs liegt bereits über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, aber noch unter dem bisherigen BASF-Angebot von 24 Euro je Aktie.

Wie hoch ein neues Gebot ausfallen könnte, ist offen. Die Evonik Aktie Prognose hängt damit weniger an Quartalszahlen als an der Frage, ob BASF die Großaktionärin RAG-Stiftung, die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen und die Gewerkschaft überzeugen kann.