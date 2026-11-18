Neue Zahlen im Übernahmepoker um Evonik: Nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen müsste BASF für einen neuen Anlauf 26 bis 28 Euro je Evonik-Aktie bieten, um den festgefahrenen Deal in Bewegung zu bringen. Für die Evonik-Aktie (Kürzel EVK, ISIN DE000EVNK013) wäre das ein klarer Aufschlag auf das bisherige BASF-Angebot von 24 Euro je Aktie.

Offiziell bestätigt ist davon nichts: BASF und Evonik lehnten laut Handelsblatt einen Kommentar ab. BASF ließ auch offen, ob und wann ein drittes Angebot kommt. Gespräche zwischen den Unternehmen gibt es demnach nicht.