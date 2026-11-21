Die Evonik Aktie (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Handelssymbol Xetra: EVK, US-Handelssymbol: EVKIF, OTC) war der Übernahmekrimi der Woche – mit einem Ende, das die Aktionäre teuer zu stehen kam. Am Donnerstag, 19. November 2026, erklärte BASF die Bemühungen um eine Übernahme für beendet. Die MDAX-Wochenliste von finanzen.net weist für Evonik ein Minus von 14,12 Prozent aus.
Evonik Aktie: 24 Euro ausgeschlagen, jetzt rund 18 – die Woche, in der der Vorstand elf Milliarden Euro Nein sagte
BASF hat die Übernahmebemühungen um Evonik beendet, die Evonik Aktie brach zeitweise um 23 Prozent ein. Die Wochenbilanz, die offenen Fragen an den Vorstand und was jetzt den Kurs trägt.
Der Ablauf
Wie aus dem Übernahmepoker ein Kurssturz wurde
BASF begründete den Rückzug damit, dass Evonik zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt habe. Nach Angaben von investing.com lag das erste bei rund 22 Euro je Aktie, das zweite bei etwa 24 Euro. Der Ludwigshafener Konzern beklagte laut Der Aktionär, es habe keinen substanziellen Austausch gegeben. Evonik setzt auf Eigenständigkeit.
An der Börse entwich die Übernahmeprämie binnen Minuten. Die Evonik Aktie fiel zeitweise um 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Am Nachmittag notierte sie bei 17,19 Euro, später wieder bei gut 18 Euro. Die BASF-Aktie legte in der Spitze 2,9 Prozent zu, gab den Gewinn aber größtenteils wieder ab.
Die Rechnung
Was zwischen Angebot und Kurs der Evonik Aktie jetzt klafft
Zwischen den gebotenen 24 Euro und einem Kurs um 18 Euro liegen rund sechs Euro je Aktie, also etwa ein Viertel des Angebotspreises. Das ist die Lücke, die der Vorstand nun mit eigener Leistung schließen muss. Wichtig für die Einordnung: Ein unverbindliches Angebot ist kein Maßstab für den fairen Wert, und ob es je zu einem verbindlichen gekommen wäre, ist offen.
Einordnung der Redaktion: Die Evonik Aktie wird ab sofort wieder an operativen Zahlen gemessen. Ob BASF oder ein anderer Interessent zurückkehrt, ist reine Spekulation; belastbare Hinweise darauf gibt es nicht.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Evonik Aktie
Warum ist die Evonik Aktie eingebrochen?
BASF hat die Übernahmebemühungen beendet. Damit entfiel der Aufschlag, den Anleger zuvor für eine mögliche Übernahme gezahlt hatten.
Wie viel hatte BASF geboten?
Zuletzt etwa 24 Euro je Aktie in bar, unverbindlich. Das bewertete Evonik mit mehr als 11 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Evonik Aktie?
ISIN DE000EVNK013, WKN EVNK01, Xetra-Kürzel EVK, US-Handelssymbol EVKIF (OTC).
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