Zwischen den gebotenen 24 Euro und einem Kurs um 18 Euro liegen rund sechs Euro je Aktie, also etwa ein Viertel des Angebotspreises. Das ist die Lücke, die der Vorstand nun mit eigener Leistung schließen muss. Wichtig für die Einordnung: Ein unverbindliches Angebot ist kein Maßstab für den fairen Wert, und ob es je zu einem verbindlichen gekommen wäre, ist offen.