Warum hat BASF die Übernahme abgesagt?

Evonik lehnte zwei unverbindliche Barangebote ab. BASF hält einen höheren Preis nicht für vertretbar und hat seine Bemühungen am 19. November beendet.

Wie viel hatte BASF geboten?

Zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie, was einer Bewertung von rund 11,2 Milliarden Euro entsprach.

Wie geht es bei Evonik jetzt weiter?

Evonik setzt auf Eigenständigkeit. Interimschef Claus Rettig will den gebotenen Wert aus eigener Kraft übertreffen.