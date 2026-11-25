Für die Evonik Aktie ist ein Szenario wahr geworden, das viele Anleger nicht auf der Rechnung hatten: BASF hat seine Bemühungen um eine Übernahme des Essener Spezialchemiekonzerns beendet. Zuvor hatte Evonik zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt, zuletzt 24 Euro je Aktie, was einer Bewertung von rund 11,2 Milliarden Euro entsprach. Ein höherer Preis sei nicht im Interesse der eigenen Aktionäre, begründete BASF den Rückzug.
Evonik Aktie: BASF zieht zurück, Kurs stürzt bis zu 23 Prozent – kann Evonik die 24 Euro aus eigener Kraft schaffen?
Zwei Angebote abgelehnt, dann der Rückzug des Bieters: Die Übernahmefantasie ist verflogen, jetzt muss Interimschef Claus Rettig liefern. Was die Evonik Aktie ohne BASF wert ist.
Die Reaktion
Übernahmefantasie verpufft
Die Börse reagierte heftig: Die Evonik-Aktie brach am Tag der Absage zeitweise um mehr als 23 Prozent ein und notierte am Nachmittag bei rund 18 Euro – weit unter dem zuletzt gebotenen Preis. Der Kurssturz zeigt, wie viel Übernahmeprämie zuvor im Kurs steckte. BASF-Aktionäre nahmen die Nachricht dagegen gelassen auf, das Papier legte zunächst leicht zu. BASF-Chef Markus Kamieth hält den Zusammenschluss weiterhin für sinnvoll, will aber nicht nachlegen.
Der Plan
Rettigs Eigenständigkeits-Wette
Interimschef Claus Rettig hatte die Ablehnung stets mit der eigenen Planung begründet: Der Wert von 24 Euro je Aktie sei aus eigener Kraft erreichbar, man komme „sicher drüber“. Rückenwind liefert das operative Geschäft: Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro. Offen bleibt die Rolle der RAG-Stiftung als Großaktionär, die ihren Anteil perspektivisch auf gut 25 Prozent reduzieren will. Für die Evonik Aktie beginnt nun die Phase, in der Rettig seine Ankündigungen belegen muss.
Evonik hat sich für die Unabhängigkeit entschieden, die Börse hat die Rechnung prompt präsentiert. Jetzt zählt nur noch, ob die eigene Planung den gebotenen Preis tatsächlich rechtfertigt.
Häufige Fragen zur Evonik Aktie
Warum hat BASF die Übernahme abgesagt?
Evonik lehnte zwei unverbindliche Barangebote ab. BASF hält einen höheren Preis nicht für vertretbar und hat seine Bemühungen am 19. November beendet.
Wie viel hatte BASF geboten?
Zuletzt 24 Euro je Evonik-Aktie, was einer Bewertung von rund 11,2 Milliarden Euro entsprach.
Wie geht es bei Evonik jetzt weiter?
Evonik setzt auf Eigenständigkeit. Interimschef Claus Rettig will den gebotenen Wert aus eigener Kraft übertreffen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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