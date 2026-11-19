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Evonik Aktie: BASF bricht die Übernahme ab, Kurs bricht um bis zu 23 Prozent ein - Wie viel Fantasie bleibt nach dem Rückzug?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 16:16 4 Min.

BASF beendet seine Bemühungen um Evonik nach zwei abgelehnten Barangeboten. Die Evonik Aktie fiel am Donnerstagnachmittag um bis zu 23 Prozent. Was hinter dem Rückzug steckt, welche Rolle RAG-Stiftung und NRW-Landesregierung spielen und was Anleger bis zum BASF-Kapitalmarkttag am 24. November beobachten.

Bild: Evonik Industries AG (Pressebild)

Evonik Aktie, zuletzt (15:44 Uhr MEZ), rund minus 17 Prozent 18,01 Euro Tagesminus der Evonik Aktie im Handelsverlauf bis 23% zuletzt gebotener Preis je Aktie laut investing.com (rund 11 Mrd. Euro) ca. 24 Euro BASF-Kapitalmarkttag 24. November Quelle : finanzen.net/dpa-AFX, 19.11.2026, 15:44 Uhr MEZ; investing.com, 19.11.2026, 15:44 Uhr Die Evonik Aktie (ISIN: DE000EVNK013, FSE: EVK) hat die Übernahmefantasie der vergangenen Wochen binnen Minuten abgegeben: BASF teilte am Donnerstag mit, die Bemühungen um den Spezialchemiekonzern zu beenden. Evonik fiel laut dpa-AFX zeitweise um bis zu 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten und notierte um 15:44 Uhr MEZ noch rund 17 Prozent tiefer bei 18,01 Euro. Die BASF Aktie schoss kurz nach oben, fiel zurück und lag zuletzt 0,3 Prozent im Plus. Warum hat BASF die Evonik-Übernahme abgebrochen? Nach Angaben der dpa-AFX hatte Evonik zwei unverbindliche Barangebote von BASF abgelehnt. Laut investing.com lag das erste Angebot bei rund 22 Euro je Aktie, das zweite bei etwa 24 Euro, was einem Unternehmenswert von gut 11 Milliarden Euro entsprochen hätte. Als Begründung nennt BASF laut investing.com, der Evonik-Vorstand habe keine Bereitschaft zu ernsthaften Gesprächen gezeigt, obwohl man eine moderate Erhöhung signalisiert habe; eine höhere Bewertung sei nicht zu rechtfertigen. Die Aktionärsstruktur machte einen Alleingang schwierig. Die RAG-Stiftung hält rund 43 Prozent an Evonik und war laut investing.com ausschlaggebend. Zudem stellte sich die nordrhein-westfälische Landesregierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst gegen den Plan. Auch BASFs Zusage, bis 2032 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, änderte daran nichts. Ein Statement von Evonik lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor. Was bedeutet der Rückzug für die Evonik Aktie? Der Kurs hatte zuletzt eine Übernahmeprämie eingepreist: Am 18. November meldete dpa-AFX, die Aktie habe zuvor den höchsten Stand seit 2022 erreicht, nachdem über ein womöglich nachgebessertes BASF-Gebot berichtet worden war. Diese Prämie ist nun weitgehend verschwunden. Entscheidend für die weitere Bewertung der Evonik Aktie ist, ob der Konzern ohne Bieter mit operativer Stärke überzeugt. Das lässt sich aus den Meldungen vom Donnerstag nicht ableiten (Einschätzung der Redaktion). Evonik und BASF am 19.11.2026 im Überblick Unternehmen Kurs Veränderung Evonik Aktie 18,01 Euro rund -17% BASF Aktie 51,21 Euro -0,04% bis +0,3% Kurse sind Momentaufnahmen; die Seiten weisen den Zeitpunkt der Kurskästen nicht aus. Quelle : finanzen.net/dpa-AFX, 19.11.2026, 15:44 Uhr MEZ Was heißt das für Chemieaktien und den DAX? BASF ist DAX-Schwergewicht und gilt neben Evonik, Lanxess und Covestro als Gradmesser für die deutsche Chemiebranche. Dass BASF-Anleger den Rückzug nach kurzem Ausschlag ohne große Bewegung quittierten, deutet darauf hin, dass der Markt den Deal nicht als Kurstreiber sah (Einschätzung der Redaktion). Zugleich bleiben die Belastungen der Branche bestehen: hohe Energiekosten, schwache Nachfrage und Standortdiskussionen, die auch die Politik in Berlin, Düsseldorf und Brüssel beschäftigen. Was dafür spricht (Chancen) Die Stiftung als Ankeraktionär sichert Evonik eine stabile Eigentümerstruktur und Unabhängigkeit.

Ohne Bieter kann sich der Konzern auf seine eigene Strategie konzentrieren.

Für BASF bleibt Kapital frei, das für den Kapitalmarkttag am 24. November neue Prioritäten ermöglicht. Was dagegen spricht (Risiken) Die Übernahmeprämie ist ausgepreist; Kursschwankungen bleiben hoch.

Die Chemiebranche steht unter Kosten- und Nachfragedruck.

Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung und keine Kursprognose. Wertpapiere können im Wert fallen, ein Totalverlust ist möglich. Was beobachten Anleger bei Evonik und BASF jetzt? Eine Stellungnahme von Evonik zum Rückzug und zur weiteren Strategie.

Den BASF-Kapitalmarkttag am 24. November, bei dem das Management Auskunft zu seinen Prioritäten geben dürfte.

Ob andere Interessenten bei Evonik auftauchen – dazu liegen keine Belege vor.

Die Entwicklung von Energiepreisen und Industrieaufträgen, die Chemiewerte insgesamt bewegen. FAQ zur Evonik Aktie und BASF Warum fällt die Evonik Aktie? BASF hat seine Übernahmebemühungen beendet; die zuvor eingepreiste Übernahmeprämie ist damit entfallen (dpa-AFX, 19.11.2026). Wie viel hat BASF für Evonik geboten? Laut investing.com rund 22 Euro im ersten und etwa 24 Euro im zweiten Angebot, beide wurden abgelehnt. Wer entscheidet bei Evonik mit? Die RAG-Stiftung hält rund 43 Prozent der Anteile; die NRW-Landesregierung sprach sich gegen die Übernahme aus. Wann informiert BASF über seine Strategie? Der Kapitalmarkttag findet am 24. November 2026 statt. Fazit: Evonik Aktie ohne Übernahmefantasie – BASF zieht sich zurück Der Rückzug von BASF beendet eine wochenlange Übernahmedebatte und lässt die Evonik Aktie um bis zu 23 Prozent einbrechen. Die Kombination aus Stiftungsmacht, Landespolitik und abgelehnten Angeboten war stärker als das Preisargument. Für Anleger zählen jetzt Stellungnahmen der Konzerne und der Kapitalmarkttag am 24. November. Das ist eine Einordnung der Lage, keine Prognose und keine Handlungsaufforderung. Quellen: finanzen.net/dpa-AFX, 19.11.2026, investing.com, 19.11.2026, Handelsblatt.

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