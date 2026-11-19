Die Evonik Aktie (ISIN: DE000EVNK013, FSE: EVK) hat die Übernahmefantasie der vergangenen Wochen binnen Minuten abgegeben: BASF teilte am Donnerstag mit, die Bemühungen um den Spezialchemiekonzern zu beenden. Evonik fiel laut dpa-AFX zeitweise um bis zu 23 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten und notierte um 15:44 Uhr MEZ noch rund 17 Prozent tiefer bei 18,01 Euro. Die BASF Aktie schoss kurz nach oben, fiel zurück und lag zuletzt 0,3 Prozent im Plus.
Evonik Aktie: BASF bricht die Übernahme ab, Kurs bricht um bis zu 23 Prozent ein - Wie viel Fantasie bleibt nach dem Rückzug?
BASF beendet seine Bemühungen um Evonik nach zwei abgelehnten Barangeboten. Die Evonik Aktie fiel am Donnerstagnachmittag um bis zu 23 Prozent. Was hinter dem Rückzug steckt, welche Rolle RAG-Stiftung und NRW-Landesregierung spielen und was Anleger bis zum BASF-Kapitalmarkttag am 24. November beobachten.
Warum hat BASF die Evonik-Übernahme abgebrochen?
Nach Angaben der dpa-AFX hatte Evonik zwei unverbindliche Barangebote von BASF abgelehnt. Laut investing.com lag das erste Angebot bei rund 22 Euro je Aktie, das zweite bei etwa 24 Euro, was einem Unternehmenswert von gut 11 Milliarden Euro entsprochen hätte. Als Begründung nennt BASF laut investing.com, der Evonik-Vorstand habe keine Bereitschaft zu ernsthaften Gesprächen gezeigt, obwohl man eine moderate Erhöhung signalisiert habe; eine höhere Bewertung sei nicht zu rechtfertigen.
Die Aktionärsstruktur machte einen Alleingang schwierig. Die RAG-Stiftung hält rund 43 Prozent an Evonik und war laut investing.com ausschlaggebend. Zudem stellte sich die nordrhein-westfälische Landesregierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst gegen den Plan. Auch BASFs Zusage, bis 2032 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, änderte daran nichts. Ein Statement von Evonik lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor.
Was bedeutet der Rückzug für die Evonik Aktie?
Der Kurs hatte zuletzt eine Übernahmeprämie eingepreist: Am 18. November meldete dpa-AFX, die Aktie habe zuvor den höchsten Stand seit 2022 erreicht, nachdem über ein womöglich nachgebessertes BASF-Gebot berichtet worden war. Diese Prämie ist nun weitgehend verschwunden. Entscheidend für die weitere Bewertung der Evonik Aktie ist, ob der Konzern ohne Bieter mit operativer Stärke überzeugt. Das lässt sich aus den Meldungen vom Donnerstag nicht ableiten (Einschätzung der Redaktion).
|Unternehmen
|Kurs
|Veränderung
|Evonik Aktie
|18,01 Euro
|rund -17%
|BASF Aktie
|51,21 Euro
|-0,04% bis +0,3%
Kurse sind Momentaufnahmen; die Seiten weisen den Zeitpunkt der Kurskästen nicht aus.
Quelle: finanzen.net/dpa-AFX, 19.11.2026, 15:44 Uhr MEZ
Was heißt das für Chemieaktien und den DAX?
BASF ist DAX-Schwergewicht und gilt neben Evonik, Lanxess und Covestro als Gradmesser für die deutsche Chemiebranche. Dass BASF-Anleger den Rückzug nach kurzem Ausschlag ohne große Bewegung quittierten, deutet darauf hin, dass der Markt den Deal nicht als Kurstreiber sah (Einschätzung der Redaktion). Zugleich bleiben die Belastungen der Branche bestehen: hohe Energiekosten, schwache Nachfrage und Standortdiskussionen, die auch die Politik in Berlin, Düsseldorf und Brüssel beschäftigen.
Was beobachten Anleger bei Evonik und BASF jetzt?
Eine Stellungnahme von Evonik zum Rückzug und zur weiteren Strategie.
Den BASF-Kapitalmarkttag am 24. November, bei dem das Management Auskunft zu seinen Prioritäten geben dürfte.
Ob andere Interessenten bei Evonik auftauchen – dazu liegen keine Belege vor.
Die Entwicklung von Energiepreisen und Industrieaufträgen, die Chemiewerte insgesamt bewegen.
FAQ zur Evonik Aktie und BASF
Warum fällt die Evonik Aktie? BASF hat seine Übernahmebemühungen beendet; die zuvor eingepreiste Übernahmeprämie ist damit entfallen (dpa-AFX, 19.11.2026).
Wie viel hat BASF für Evonik geboten? Laut investing.com rund 22 Euro im ersten und etwa 24 Euro im zweiten Angebot, beide wurden abgelehnt.
Wer entscheidet bei Evonik mit? Die RAG-Stiftung hält rund 43 Prozent der Anteile; die NRW-Landesregierung sprach sich gegen die Übernahme aus.
Wann informiert BASF über seine Strategie? Der Kapitalmarkttag findet am 24. November 2026 statt.
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