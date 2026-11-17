Neue Bewegung im größten Übernahmepoker der deutschen Chemiebranche: BASF bereitet nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ein verbessertes Angebot für Evonik Industries (Kürzel: EVK, ISIN: DE000EVNK013) vor. Die Evonik-Aktie reagierte am Dienstagnachmittag mit einem Plus von 4,3 Prozent auf 22,10 Euro und stieg damit auf den höchsten Stand seit März 2025 – in einem MDAX, der zugleich rund 0,8 Prozent nachgab.

Laut Bloomberg, das sich auf einen Briefentwurf beruft, sondiert BASF (ISIN: DE000BASF111) derzeit bei den wichtigsten Anspruchsgruppen, welche Zugeständnisse nötig wären, um deren Zustimmung zu einer Übernahme zu gewinnen. Nach einem von Reuters wiedergegebenen Bloomberg-Bericht könnte das neue Angebot bereits innerhalb weniger Tage kommen. Einen neuen Preis nennen die Berichte nicht. BASF und die RAG-Stiftung wollten sich gegenüber Reuters nicht äußern.