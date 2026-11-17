Magnete für Rüstung und Elektroautos ohne chinesische Vorprodukte: Clear-Street-Analyst Tim Moore… bleibt bei „Buy“ für die Evolution-Metals-Aktie, senkt das Kursziel aber von 18 auf 8 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 0,69 US-Dollar vom 16. November ergibt sich rechnerisch ein Vielfaches des Kurses.
Evolution-Metals-Aktie: Seltenerd-Magnete ohne China – Clear Street hält trotz Kursabsturz am Kauf fest
Evolution Metals baut eine Fabrik für Seltenerd-Magnete in Südkorea aus. Clear Street bleibt bei „Buy“ für die Evolution-Metals-Aktie, senkt das Kursziel aber deutlich. Die Bilanz ist angespannt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Evolution Metals & Technologies Corp.
- Handelssymbol
- EMAT (Nasdaq)
- Analyst
- Tim Moore… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Clear Street
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 8 US-Dollar (zuvor 18 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Clear Street zur Evolution-Metals-Aktie
Kapazität soll sich verzehnfachen – Clear Street bleibt optimistisch
Clear Street senkt das Kursziel kräftig, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Das Unternehmen hat ehrgeizige Ausbaupläne.
Evolution Metals & Technologies stellt im südkoreanischen Pohang Seltenerd-Magnete her. Die Kapazität soll von rund 1.000 auf rund 10.000 Tonnen pro Jahr steigen, die Ausrüstung dafür ist vollständig geliefert.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 36 Prozent auf 2,2 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Clear-Street-Analyst Tim Moore… zu lesen ist:
Nachfrage nach China-freien Magneten
Neue US-Beschaffungsregeln für die Rüstung schränken Vorprodukte aus China ab 2027 ein.
Zertifizierte Produkte
Acht Magnetsorten haben die Kundenzertifizierung durchlaufen.
Ehrgeizige Prognose
Für 2027 peilt das Management 400 bis 460 Millionen US-Dollar Umsatz an – nach eigenen Angaben ohne vertraglich gesicherte Mengen.
Unterstützung vor Ort
Der Stromversorger KEPCO soll zusätzlich 750 Megawatt liefern, die Stadt Pohang Fördermittel von rund 28 Millionen US-Dollar.
Kasse fast leer
Ende September verfügte das Unternehmen nur noch über 4,4 Millionen US-Dollar an Barmitteln, das Eigenkapital war negativ. In den Unterlagen weist Evolution Metals auf Risiken für die Fortführung des Unternehmens hin.
Im dritten Quartal lag der Nettoverlust bei 18,8 Millionen US-Dollar. Die Aktie ist seit dem Frühjahr massiv eingebrochen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Clear Street LLC, Analyst Tim Moore… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 8 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: clearstreet.io – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Evolution Metals & Technologies Corp. (EMAT): Kaufen, Kursziel 8,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Tim Moore… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Clear Street LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Tim Moore… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Clear Street LLC.
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