Evolution Metals & Technologies stellt im südkoreanischen Pohang Seltenerd-Magnete her. Die Kapazität soll von rund 1.000 auf rund 10.000 Tonnen pro Jahr steigen, die Ausrüstung dafür ist vollständig geliefert.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 36 Prozent auf 2,2 Millionen US-Dollar.