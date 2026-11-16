Ein Angebot über dem Kurs: Mehrheitseigner LS Power hat vorgeschlagen, EVgo für 2,00 US-Dollar je Aktie von der Börse zu nehmen. Cantor-Fitzgerald-Analyst Andres She… bleibt für die EVgo-Aktie bei „Hold“. Ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht. Die Aktie notiert mit 1,69 US-Dollar deutlich unter dem Vorschlag.
EVgo-Aktie: Großaktionär bietet 2 Dollar – die Aktie notiert darunter, Cantor bleibt neutral
Der Mehrheitseigner LS Power will EVgo von der Börse nehmen. Cantor-Fitzgerald-Analyst Andres She… bleibt für die EVgo-Aktie bei „Hold“, ein Kursziel nennt die Ratingübersicht nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- EVgo Inc.
- Handelssymbol
- EVGO (Nasdaq)
- Analyst
- Andres She… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Cantor Fitzgerald
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- laut Übersicht nicht angegeben
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Cantor Fitzgerald zur EVgo-Aktie
Ladegeschäft wächst – die Prognose schrumpft
Cantor bleibt neutral. Der Schnellladeanbieter wächst im Kern, senkt aber erneut seine Ziele.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit dem Ladenetz um 29 Prozent auf 72 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz sank dagegen um 1 Prozent auf 91,4 Millionen US-Dollar, weil das Geschäft mit Anlagenbau einbrach.
Zum dritten Mal in Folge senkte EVgo die Jahresprognose und kürzte den Ausbau neuer Ladepunkte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Cantor Fitzgerald zu lesen ist:
Übernahmevorschlag
LS Power hat einen unaufgeforderten, unverbindlichen Vorschlag über 2,00 US-Dollar je Aktie vorgelegt.
Neue Prognose
Für 2026 erwartet EVgo nur noch 375 bis 400 Millionen US-Dollar Umsatz.
Mehr Ladepunkte
Ende September betrieb EVgo 5.530 Ladepunkte, 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Weniger Auslastung
Der tägliche Durchsatz je Ladepunkt sank um 4 Prozent auf 283 Kilowattstunden.
Langsamerer E-Auto-Markt
Das Management verweist auf schwächere Verkäufe von Elektroautos und weniger Ladevorgänge als erwartet. EVgo spart deshalb Kosten und baut langsamer aus.
Ob und zu welchen Bedingungen das Angebot von LS Power umgesetzt wird, ist offen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Cantor Fitzgerald & Co., Analyst Andres She… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.cantor.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
EVgo Inc. (EVGO): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Andres She… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andres She… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Cantor Fitzgerald & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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