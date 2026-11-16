EVgo-Aktie: Großaktionär bietet 2 Dollar – die Aktie notiert darunter, Cantor bleibt neutral

Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit dem Ladenetz um 29 Prozent auf 72 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz sank dagegen um 1 Prozent auf 91,4 Millionen US-Dollar, weil das Geschäft mit Anlagenbau einbrach.

Zum dritten Mal in Folge senkte EVgo die Jahresprognose und kürzte den Ausbau neuer Ladepunkte.