Der Datenspeicher-Spezialist Everpure, bis vor Kurzem unter dem Namen Pure Storage bekannt, liefert für den KI-Rechenzentrumsausbau weiter Rückenwind in Zahlen: Das Unternehmen wächst deutlich schneller als der Markt und hebt zum dritten Mal in Folge die Jahresprognose an.
Everpure-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2027 – Umsatz +51 Prozent und dritte Prognoseanhebung in Folge, der KI-Speicherboom lässt nicht nach
Everpure (früher Pure Storage) steigert den Umsatz im dritten Geschäftsquartal 2027 um 51 Prozent auf 1,5 Mrd. US-Dollar und hebt das Jahresziel auf 5,20 bis 5,21 Mrd. Dollar an. Besonders das Produktgeschäft zieht mit +77 Prozent an.
PP
Everpure (Handelssymbol P, NYSE) hat am Mittwoch, 18. November 2026, nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 vorgelegt, das am 1. November endete. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben seit September 2026 dem S&P 500 an.
Das Gesamtbild: Speicher als Engpass der KI
KI-Modelle brauchen nicht nur Rechenchips, sondern auch schnellen Datenspeicher. Anbieter wie Everpure profitieren davon, dass Rechenzentrumsbetreiber ihre Speicherarchitektur für Training und Inferenz modernisieren. Das erklärt, warum das Produktgeschäft mit Hardware und Software deutlich stärker wächst als das Abonnementgeschäft.
Zahlen im Detail: Produktgeschäft als Motor
Der Umsatz erreichte laut Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar und lag damit um 51 Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Analystenkonsens hatte nach Daten von Newsquawk bei rund 1,33 Milliarden Dollar gelegen; die Erwartungen wurden damit um mehr als zehn Prozent übertroffen. Der Produktumsatz stieg um 77 Prozent auf 948 Millionen Dollar, die Erlöse aus Abonnement-Dienstleistungen um 19 Prozent auf 512 Millionen Dollar. Der jährlich wiederkehrende Umsatz aus Abonnements (ARR) wuchs um 20 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand um 44 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar.
Beim bereinigten Gewinn je Aktie meldet Everpure nach vorliegenden Angaben 0,86 Dollar nach 0,58 Dollar im Vorjahr. Erwartet worden waren 0,77 Dollar, der Beat läge somit bei knapp 12 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|1,5 Mrd. USD
|+51 %
|Produktumsatz
|948 Mio. USD
|+77 %
|Abonnementumsatz
|512 Mio. USD
|+19 %
|Subscription ARR
|2,2 Mrd. USD
|+20 %
|Auftragsbestand (RPO)
|4,2 Mrd. USD
|+44 %
|Operatives Ergebnis (GAAP)
|150 Mio. USD
|–
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|345 Mio. USD
|–
|Operative Marge bereinigt
|23,6 %
|–
|Free Cashflow
|265 Mio. USD
|–
Konsens laut Newsquawk (Umsatz, EPS); Umsatz vom Unternehmen gerundet. Bereinigt = Non-GAAP.
Quelle: Everpure, Pressemitteilung vom 18.11.2026
Die bereinigte operative Marge lag bei 23,6 Prozent, die GAAP-Marge bei 10,3 Prozent. Die Bruttomarge betrug nach GAAP 68,0 Prozent, bereinigt 69,2 Prozent. Der operative Cashflow belief sich auf 443 Millionen Dollar, der Free Cashflow auf 265 Millionen Dollar. Rund 67 Millionen Dollar flossen in den Rückkauf von etwa 0,5 Millionen Aktien.
Ausblick: Prognose zum dritten Mal in Folge angehoben
Für das vierte Quartal erwartet Everpure einen Umsatz von 1,50 bis 1,52 Milliarden Dollar, ein Plus von 42 bis 43 Prozent, sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis von 350 bis 360 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr 2027 steigt die Umsatzprognose von zuvor 5,03 bis 5,07 Milliarden auf 5,20 bis 5,21 Milliarden Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis soll nun 1,08 bis 1,09 Milliarden Dollar erreichen, nach zuvor 940 bis 960 Millionen. Zusätzlich bekräftigte das Unternehmen einen starken vorläufigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2028.
|Kennzahl GJ 2027
|Bisher
|Neu
|Umsatz
|5,03–5,07 Mrd. USD
|5,20–5,21 Mrd. USD
|Bereinigtes operatives Ergebnis
|940–960 Mio. USD
|1,08–1,09 Mrd. USD
Quelle: Everpure, Pressemitteilung vom 18.11.2026
Zum Analystenkonsens für das vierte Quartal und zur nachbörslichen Kursreaktion lagen bei Redaktionsschluss keine belastbaren Angaben vor.
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