Der Umsatz erreichte laut Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar und lag damit um 51 Prozent über dem Vorjahresquartal. Der Analystenkonsens hatte nach Daten von Newsquawk bei rund 1,33 Milliarden Dollar gelegen; die Erwartungen wurden damit um mehr als zehn Prozent übertroffen. Der Produktumsatz stieg um 77 Prozent auf 948 Millionen Dollar, die Erlöse aus Abonnement-Dienstleistungen um 19 Prozent auf 512 Millionen Dollar. Der jährlich wiederkehrende Umsatz aus Abonnements (ARR) wuchs um 20 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand um 44 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar.